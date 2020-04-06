SMC Range Breakout EA MT4

Presentamos SMC Range Breakout EA, su puerta de entrada para aprovechar el increíble potencial del concepto Smart Money. Dígale adiós a la incertidumbre y dé la bienvenida a un enfoque basado en datos que llevará sus operaciones a nuevas alturas.





Probado en GBP/JPY con marcos de tiempo versátiles: se han realizado pruebas exhaustivas principalmente en el par GBP/JPY, y el EA Range Breakout ha mostrado un rendimiento favorable en varios marcos de tiempo. Si bien la atención se ha centrado en la perspectiva de 1 hora, se anima a los operadores a explorar el potencial del sistema en diferentes activos y marcos temporales.





Metatrader 4, enlace













Par de divisas: GBPJPY

Plazo: M5/M15/H1/H4

Depósito mínimo : 50€ - €€

Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.

Corredores: Yo uso IC Markets. Pero cualquier corredor con cuentas para los diferenciales más bajos

IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas de BAJO SPREAD para obtener mejores resultados!

Tipo de cuenta: Cobertura

Cada operación está protegida con 20 pips SL

Características clave:





Análisis de dinero inteligente: nuestro EA SMC Range Breakout emplea algoritmos avanzados para analizar meticulosamente las actividades de las principales instituciones financieras del mercado. Al detectar su flujo de órdenes, le permite tomar decisiones comerciales informadas basadas en el concepto de Smart Money.

Estrategia comercial falsa: diga adiós a las rupturas falsas y las pérdidas frustrantes. Nuestro EA está meticulosamente diseñado para detectar falsificaciones y ejecutar operaciones precisamente cuando el mercado está preparado para tener una tendencia a su favor. Es su camino para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de ganancias.

Puntos de entrada y salida de precisión: ¡No vuelva a perder una oportunidad comercial! Nuestro EA señala los momentos óptimos para entrar y salir de operaciones, garantizando que usted obtenga ganancias al máximo.

Gestión de riesgos sólida: entendemos el valor de su capital y es por eso que nuestro EA viene equipado con potentes herramientas de gestión de riesgos. Establezca sus parámetros de riesgo preferidos y el asesor experto se encargará hábilmente del resto.

Backtesting y optimización: ajuste su estrategia comercial con facilidad utilizando datos históricos. Nuestro EA le proporciona las herramientas necesarias para un rendimiento óptimo.

Soporte: Tenga la seguridad de que nuestro equipo de soporte dedicado está disponible para ayudarlo. ¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? ¡Estamos aquí para guiarte hacia el éxito!