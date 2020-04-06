SMC Range Breakout EA MT4

Presentamos SMC Range Breakout EA, su puerta de entrada para aprovechar el increíble potencial del concepto Smart Money. Dígale adiós a la incertidumbre y dé la bienvenida a un enfoque basado en datos que llevará sus operaciones a nuevas alturas.

Probado en GBP/JPY con marcos de tiempo versátiles: se han realizado pruebas exhaustivas principalmente en el par GBP/JPY, y el EA Range Breakout ha mostrado un rendimiento favorable en varios marcos de tiempo. Si bien la atención se ha centrado en la perspectiva de 1 hora, se anima a los operadores a explorar el potencial del sistema en diferentes activos y marcos temporales.

Metatrader 4, enlace



Par de divisas: GBPJPY
Plazo: M5/M15/H1/H4
Depósito mínimo : 50€ - €€
Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos.
Corredores: Yo uso IC Markets. Pero cualquier corredor con cuentas para los diferenciales más bajos
IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas de BAJO SPREAD para obtener mejores resultados!
Tipo de cuenta: Cobertura
Cada operación está protegida con 20 pips SL
Características clave:

Análisis de dinero inteligente: nuestro EA SMC Range Breakout emplea algoritmos avanzados para analizar meticulosamente las actividades de las principales instituciones financieras del mercado. Al detectar su flujo de órdenes, le permite tomar decisiones comerciales informadas basadas en el concepto de Smart Money.
Estrategia comercial falsa: diga adiós a las rupturas falsas y las pérdidas frustrantes. Nuestro EA está meticulosamente diseñado para detectar falsificaciones y ejecutar operaciones precisamente cuando el mercado está preparado para tener una tendencia a su favor. Es su camino para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de ganancias.
Puntos de entrada y salida de precisión: ¡No vuelva a perder una oportunidad comercial! Nuestro EA señala los momentos óptimos para entrar y salir de operaciones, garantizando que usted obtenga ganancias al máximo.
Gestión de riesgos sólida: entendemos el valor de su capital y es por eso que nuestro EA viene equipado con potentes herramientas de gestión de riesgos. Establezca sus parámetros de riesgo preferidos y el asesor experto se encargará hábilmente del resto.
Backtesting y optimización: ajuste su estrategia comercial con facilidad utilizando datos históricos. Nuestro EA le proporciona las herramientas necesarias para un rendimiento óptimo.
Soporte: Tenga la seguridad de que nuestro equipo de soporte dedicado está disponible para ayudarlo. ¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? ¡Estamos aquí para guiarte hacia el éxito!
Productos recomendados
HurtLockerPro Investor
Vladimir Kähri
Asesores Expertos
Asesor de Expertos no utiliza indicadores, no utiliza una cuadrícula, no utiliza martingala. Trabaja así: ¡SOLO una orden por día con Stoploss y TakeProfit! Totalmente automatizado. ¡Este asesor experto está creado para la inversión durante un largo período , pero NO para la especulación (no scalper, no sólo abridor de órdenes)! ¡Para obtener el máximo provecho del robot - le aconsejo que utilice el robot durante al menos 1 año y más! Cuanto más largo sea el período, mayor será el beneficio. El
PropMaster MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
PropMaster - Estrategia Straddle Asesor Experto Visión general PropMaster es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para evaluaciones de desafíos PropFirm. Implementa una estrategia straddle que coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a una distancia calculada del precio actual, capturando movimientos de impulso en cualquier dirección. Características principales Sistema de detección automática El EA detecta automáticamente el tipo de instrumento y ajusta todos los paráme
Candle Meter
Ivan Grachev
3 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto construye una parrilla de órdenes, definiendo las entradas por configuraciones incorporadas. Después de acumular el beneficio especificado en los ajustes, cierra las órdenes restantes hasta el punto de equilibrio. Las órdenes abiertas "breakout" crean una rejilla según la tendencia, y cada orden "trailing" por separado le permite maximizar el beneficio del mercado. Por favor, vea todos mis productos: https: // www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Ventajas: un algoritmo único
FREE
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Asesores Expertos
¡Presentamos UniTradeXpert: ¡Su programa Forex definitivo! Descubra el extraordinario potencial de UniTradeXpert, un asesor experto de última generación meticulosamente diseñado para mejorar su experiencia de trading en Forex. Con casi 7 años de soporte integral de análisis de datos, este EA proporciona una ventaja decisiva en el mercado ferozmente competitivo con una asombrosa tasa de precisión del 99,9%. UniTradeXpert se destaca en el trading de oscilaciones dentro del marco de tiempo de una h
EA Pulse Reversal
Vladimir Dobrov
1 (1)
Asesores Expertos
Si se forma una vela con un cuerpo pequeño y una gran sombra, una vela de inversión "martillo o estrella fugaz" ¡El EA detecta los puntos de giro y comienza a trabajar! S / L establece para la sombra + puede especificar otro número de puntos T / P es igual al tamaño de una sombra larga + puede aumentarlo Adicionalmente establece un trailing stop eliminar orden por tiempo Transferencia al punto de equilibrio. También en los parámetros que puede establecer los ajustes usted mismo, como la
Momentum Multiple
Bogdan Mihail Moise
Asesores Expertos
Hola y bienvenido a Momentum Multiple, El EA no utiliza martingala ni rejilla, sólo entra en una operación con órdenes activas y utiliza un stop loss para cada operación . Este asesor experto trabaja comparando señales de indicadores de Momentum, más específicamente lo siguiente : la relación entre el Momentum promedio - El valor actual - Un umbral especificado por el usuario (MomentumTrigger = 100 por defecto). El número de barras tomadas en el cálculo para el Momentum medio y actual puede se
Super Candle
1005880237 Sainbayar
Asesores Expertos
INTRODUCCIÓN : - Este EA opera según el color de la vela. Si aparece una vela con cuerpo verde, se abre una posición de compra, si aparece una vela con cuerpo rojo, se abre una posición de venta. Funciona de forma muy sensible y automática, siguiendo el color de la vela. - No necesita analizar el mercado. Si aparece una vela con un cuerpo largo, se abren posiciones adicionales y se aumenta el beneficio. Si aparece una vela con una cola larga, las funciones de protección de beneficios y stop loss
Architect
Tomoyuki Nakazima
Asesores Expertos
Característica No Martingala, el comercio de cuadrícula o promediando en esta EA. La lógica es original, sólida y robusta. Aumentado por el aprendizaje automático. ProfitFactor es más de 7. EA perfecto El EA definitivo Finalmente, el EA con ventaja real ha llegado a MQL5 Market. Este EA es fácil de use.No se necesita optimización. Su dinero se incrementará tan rápido,Te lo prometo. Pares de divisas Este EA funciona en USDJPY. En el probador de estrategias y el comercio en vivo, elija el símb
Super Ngayun Pro
Teguh Santoso
Asesores Expertos
Super Ngayun Pro es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza dos motores para manejar las transacciones de compra y venta al mismo tiempo. Este Robot abre un gran número de órdenes y tiene alerta para monitorear su cuenta. Par de divisas : EURUSD, GPBCAD Marco de tiempo: M15 Saldo Mínimo : 500 usd o 500 centavos por par Configuración : Por defecto Resultados en tiempo real se puede ver : GBPCAD = https://www.mql5.com/en/signals/786910 CENT = https://www.mql5.com/en/signals/786905
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general US30 Quantum EA es un Asesor Experto automatizado para MetaTrader 4 diseñado para operar con el símbolo del índice Dow Jones proporcionado por su broker (por ejemplo, US30/DJ30/USA30). Está pensado para gráficos M15 y utiliza un enfoque de confirmación de tendencia y volatilidad basado en reglas. El EA combina condiciones de Keltner Channel, Hull Moving Average y SuperTrend, con gestión de operaciones basada en ATR. Está diseñado para ejecutarse como un EA de una sola instancia e
Ramdom Auto Trade Pro
Nguyen Khac Diep
Asesores Expertos
Prime Algo_Random Auto Trade Pro Codificado por Prime Capital Vietnam Estrategia: Estrategia Crayzy - Comercio aleatorio - Compra aleatoria - Venta aleatoria - Ganancia aleatoria - Martingala [Importante]: - Backtest cuidadosamente por favor - Trate de establecer a partir de: 0.01 LOT con 10k saldo ------------------------------------------------------------------ Contáctenos antes de alquilar Apoyo: Whatsapp +84879118113 Correo electrónico: admin@primecapitalvn. com
Rob Feller
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Rob Feller es un sistema de comercio de divisas totalmente automatizado. El propio robot analiza el mercado, determina los puntos donde abrir órdenes, calcula automáticamente el tamaño de StopLoss y TakeProfit, calcula automáticamente el volumen de órdenes abiertas y su número en la sección. El robot abre órdenes por secciones. Es decir, el robot analiza el mercado, determina la dirección de la tendencia, y en esta dirección abre una o más operaciones. El número de operaciones en una sección se
Foreign Currency Robox EA
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Foreign Currency Robox EA - el robot fue creado para los traders que operan con EURUSD. Los ajustes por defecto en el robot son para EURUSD. Si desea operar en un par de divisas diferente, debe seleccionar otros parámetros en la configuración del robot. Con la ayuda de la nueva función Stels_FX, este robot es capaz de determinar con precisión la dirección actual de los precios y predecir la dirección de la tendencia futura. Este robot es capaz de adaptarse automáticamente a las condiciones actua
Alex Week
Aliaksandr Krauchenia
3.43 (14)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Alex Week negocia GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY utilizando únicamente órdenes pendientes. Las órdenes pendientes se colocan en la ruptura de niveles importantes, que se acumulan a lo largo de una semana de negociación. Una vez finalizada la semana de negociación, las órdenes pendientes se eliminan. La regla principal del EA es preservar y aumentar el saldo de la cuenta sin grandes riesgos. A diferencia de Alex Profis , este EA almacena las señales antiguas durante una semana. Es mu
EA Pivot SMA
Antoine Diego Horak
Asesores Expertos
Estrategia descripción rápida : - Forex trading en H1 unidad de tiempo - El punto de pivote diario (DPP) define la tendencia - Comprar o Vender cuando SMA15 corte con DPP en relación con SMMA5 y RSI10 y los valores de la última vela - Cerrar posiciones cuando SMA15 corte-revertido DDP - No tomar posición antes de las 02. 00 AM:00 AM - Se permiten múltiples posiciones, por defecto = 5 posiciones - Gestión del riesgo, Exposición por defecto = 1% para cada orden - Uso de un Stop Loss - Las posi
All Seeing Eye
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA All-Seeing Eye es el último robot de trading para el mercado Forex y Oro. Programado con algoritmos avanzados y únicos, la estrategia identifica distintos patrones de volatilidad de entrada y salida para optimizar el rendimiento, controlar el riesgo y aprovechar las tendencias a corto plazo. Combina métodos de scalping y Trailing para capturar rápidamente pequeños beneficios y salir rápidamente del mercado. Los parámetros de Stop Loss y Trailing se pueden personalizar en la configuración. EA
Mind the Gaps
Staffan Ofwerman
Asesores Expertos
Este Asesor Experto utiliza tres Medias Móviles para encontrar la dirección de la tendencia. Hay tres diferentes medias móviles que tiene que estar en el orden correcto y la EA está buscando esto en diferentes marcos de tiempo para asegurarse de que está en el orden de comercio. Luego el EA buscará tanto el Estocástico como el RSI en diferentes marcos de tiempo antes de que todo se vea bien. Ahora tomará una operación de COMPRA o VENTA, dependiendo de los indicadores. Establecerá el Stop Loss y
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Asesores Expertos
Ophiuchus es el 13 del zodiaco y es también el nombre de este EA como 13 es el elemento clave para esta estrategia de negociación. Estrategia de negociación Las siguientes son las principales características de este EA. Estrategia basada en Martingala. Sólo abrir más operaciones cuando está en la dirección correcta. Gana poco por cada operación pero mucho volumen cada día. Beneficio de la volatilidad del mercado. Probado y demostrado para ser capaz de obtener beneficios en el comercio EURUSD c
Advanced Martingale EA Eng
Anton Ohurtsov
5 (1)
Asesores Expertos
Martingala avanzada EA Expert advisor Advanced Martingale EA comienza a trabajar 24/7 inmediatamente, constantemente trayendo beneficios. Se puede aplicar a cualquier símbolo y cualquier marco de tiempo. Como se puede adivinar por su nombre, el asesor experto utiliza el sistema de Martingala. El asesor experto tiene en cuenta las comisiones y los swaps, cuando se calcula el take profit. Además, recalcula cada día el take profit de las órdenes abiertas, teniendo en cuenta los nuevos valores de lo
The Rise of Skywalker
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
The Rise of Skywalker : Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar la operativa según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44511) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tien
Super Gold Scalper EA
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Es una estrategia automatizada de Forex y un sistema analítico programado que le permite sentarse, relajarse y simplemente ver cómo el Robot hace su trabajo. Después de que los parámetros, escalas y límites de sus transacciones han sido proporcionados por usted, el Robot se hace cargo y maneja todas las operaciones por usted. Esto le permite tomar el control mientras concentra sus energías en otros asuntos importantes. Este EA está especialmente diseñado para operar el XAUUSD (pares de Oro). Fun
EA Rocket Market
Yury Zaikouski
Asesores Expertos
El asesor comercial EA Rocket Market está diseñado para la negociación activa en los mercados financieros y está pensado tanto para la aceleración de los depósitos como para su uso en grandes cuentas. Su característica es una alta frecuencia de transacciones - más de 20 por día, lo que lo hace adecuado para los comerciantes que buscan obtener rápidamente un beneficio. Trader Escríbame un mensaje privado después de la compra para obtener la personalización VIP del Asesor Experto. Característica
Fractals Grip Control MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
FRACTALS GRIP CONTROL , es un sistema de trading que utiliza fractales y niveles de precio para determinar las correcciones del mercado e init el modo de recuperación de agarre con control de lote y riesgo. FRACTALES GRIP CONTROL es un sistema que detecta un punto de entrada e inicia un algoritmo operativo con algoritmo multipunto. Este algoritmo es diferente si la entrada es correcta o incorrecta. A partir de las entradas puedes controlar el lote inicial del algoritmo, si la operación va en
Ikka Martingale
Noor Ghani Rahman
Asesores Expertos
La Estrategia Ikka Martingala El EA está diseñado para el comercio sobre la base de martingala con TP promedio, pero aquí se inicia a partir de dos tipos de operaciones iniciales "Órdenes de Límite y Órdenes de Stop Pendientes" para la determinación de la dirección de la tendencia por lo que debe ser desea ejecutar diferentes configuraciones diferentes para cada par, ya que optimizará el par y hará que el beneficio, ya que sólo cierra las operaciones abiertas en el valor especificado Take Profit
Red EA X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Red EA X Este Asesor Experto es útil para el comercio H1 . En general, recomendamos utilizar este Asesor Experto con el comercio USDJPY. Agregamos la función Account Initial Money Protect (AIMP) ¡Esta función protegerá el depósito inicial de su cuenta, por lo que no perderá su dinero inicial! CÓMO UTILIZAR 1.Descargue desde mql5 market o puede contactarnos por correo electrónico y puede comprar el producto con paypal. 2.Configure el EA en su cuenta (¡use la llama del tiempo H1 !) 3 ¡Buena s
Angry predator
Jose Daniel Stromberg Martinez
Asesores Expertos
Precio de lanzamiento: 49 (Quedan 6 de 10 ejemplares) ¡ Consigue tu copia antes de que suba el precio! Próximo precio: $99 Angry Predator es un EA profesional con un montón de opciones de gestión de dinero, tales como martingala y autolotes . Es una tendencia basada en expertos con indicadores estándar que se ponen juntos. Seguimiento: https: //www.mql5.com/en/signals/829058 (acaba de empezar) Todos los ajustes están predefinidos para los indicadores, Ver capturas de pantalla para la config
EA Safe Scalper
Sayed Mohammad Mosavi
4 (1)
Asesores Expertos
EA Escalador Seguro es un asesor experto avanzado para MT4 que se basa en los indicadores WPR y Estocástico. Determina los puntos de sobrecompra/sobreventa y abre órdenes seguras y fiables. Nuestro mayor esfuerzo al hacer este experto ha sido proteger su capital. ¡ No Hay Martingala Sin Rejilla! --- ¡Contácteme en mensajes para regalo gratis después de la compra! --- Recommended Symbols: NQ100(Nasdaq) - XAUUSD Plazos Recomendados: H1 - M5 Parámetros: deslizamiento: máximo deslizamiento número
AW Ichimoku EA
AW Trading Software Limited
4 (2)
Asesores Expertos
AW Ichimoku EA opera utilizando las señales del indicador Ichimoku Kinko Hyo. El robot comercial totalmente automatizado tiene una configuración flexible y muchos escenarios de trabajo. Muchas funciones útiles están integradas en el producto: cálculo automático de lotes, obtención de beneficios virtual, así como la capacidad de cerrar el primer y el último pedido de la cesta. Resolución de problemas ->   AQUÍ     / Versión MT5 ->   AQUÍ     / Instrucción   ->       AQUÍ     Ventajas: Configura
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Asesores Expertos
Asesor experto El Onrex IV Premium utiliza la ruptura intradía con niveles RSI para ejecutar las operaciones. Las posiciones se abren de acuerdo con el régimen de gestión de riesgo y capital elegido: tamaño de lote correspondiente al saldo de la cuenta y lote fijo. Es una herramienta de comercio que se utiliza para mejorar su habilidad de comercio manual y Auto-Trading Expert Advisor también. No se preocupe si sus operaciones van en la dirección equivocada, ONREX IV se hará cargo e intentará g
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Stochastic Trade X es un EA basado en el Oscilador Estocástico. Parámetros estocásticos como %K período, %D período, Desaceleración, SellValue, BuyValue, y Shift se pueden ajustar. Stochastic Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Stochastic Trade X . Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Otros productos de este autor
SMC Range Breakout EA
Carl Alexander Lundin
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos SMC Range Breakout EA, su puerta de entrada para aprovechar el increíble potencial del concepto Smart Money. Dígale adiós a la incertidumbre y dé la bienvenida a un enfoque basado en datos que llevará sus operaciones a nuevas alturas. Probado en GBP/JPY con marcos de tiempo versátiles: se han realizado pruebas exhaustivas principalmente en el par GBP/JPY, y el EA Range Breakout ha mostrado un rendimiento favorable en varios marcos de tiempo. Si bien la atención se ha centrado en la
AI Chess player
Carl Alexander Lundin
Asesores Expertos
Sumérgete en el mundo de vanguardia del comercio de divisas con AI Chess Player, ¡tu herramienta definitiva para dominar el mercado GBPUSD en el marco temporal M5! Este asesor experto no es sólo un software: es su aliado estratégico, perfectamente adaptado para navegar las fluctuaciones del mercado con precisión y delicadeza. Con un historial de éxito, AI Chess Player ofrece un enfoque revolucionario para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Mejora tu juego de trading hoy y deja que
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Asesores Expertos
Presentaré un innovador robot de especulación hecho a medida para cuentas comerciales pequeñas. Profundizaré en las complejidades de su configuración y lo guiaré sobre cómo aplicarlas a sus gráficos con las mejores prácticas. Cada configuración se explicará meticulosamente, acompañada de informes completos de pruebas retrospectivas para brindar una perspectiva clara de lo que este robot comercial puede lograr por usted. Precio de Navidad limitado de solo 349 USD El precio aumentará en 200 USD
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Asesores Expertos
AlphaEdge - RSI Pullback EA (Tendencia Adaptable y Riesgo Controlado ) AlphaEdge es un Asesor Experto basado en reglas diseñado para operar retrocesos controlados dentro de tendencias establecidas , no retrocesos aleatorios. La estrategia se basa en un modelo de retroceso RSI de 2 periodos , optimizado para entrar en operaciones sólo cuando el precio retrocede temporalmente dentro de una estructura de mercado alcista o bajista. Sin martingala. Sin cuadrícula. Sin overtrading. Cómo opera AlphaEd
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario