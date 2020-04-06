SMC Range Breakout EA MT4

Apresentando o SMC Range Breakout EA, sua porta de entrada para aproveitar o incrível potencial do conceito Smart Money. Diga adeus à incerteza e olá a uma abordagem baseada em dados que levará suas negociações a novos patamares.

Testado em GBP/JPY com prazos versáteis: Testes extensivos foram conduzidos principalmente no par GBP/JPY, e o Range Breakout EA apresentou desempenho favorável em vários prazos. Embora o foco tenha sido na perspectiva de 1 hora, é encorajado que os traders explorem o potencial do sistema em diferentes ativos e prazos.

Metatrader 4, link



Par de moedas: GBPJPY
Prazo: M5/M15/H1/H4
Depósito mínimo: 50€ - €€
Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos.
Corretores: Eu uso IC Markets. Mas qualquer corretor com contas para spreads mais baixos
IMPORTANTE: É muito importante usar contas LOW SPREAD para obter melhores resultados!
Tipo de conta: Hedge
Cada negociação é protegida com 20 pips SL
Características principais:

Análise de dinheiro inteligente: Nosso SMC Range Breakout EA emprega algoritmos avançados para analisar meticulosamente as atividades das principais instituições financeiras do mercado. Ao detectar o fluxo de pedidos, ele permite que você tome decisões comerciais informadas com base no conceito Smart Money.
Estratégia de negociação falsa: dê adeus aos falsos rompimentos e às perdas frustrantes. Nosso EA é meticulosamente projetado para detectar saídas falsas e executar negociações precisamente quando o mercado está preparado para tendências a seu favor. É o seu caminho para minimizar o risco e, ao mesmo tempo, maximizar o potencial de lucro.
Pontos de entrada e saída precisos: nunca mais perca uma oportunidade de negociação! Nosso EA identifica os momentos ideais para entrar e sair das negociações, garantindo que você obtenha lucros no auge.
Gestão Robusta de Risco: Compreendemos o valor do seu capital e é por isso que nosso EA vem equipado com poderosas ferramentas de gestão de risco. Defina seus parâmetros de risco preferidos e o EA cuidará do resto com habilidade.
Backtesting e otimização: ajuste sua estratégia de negociação com facilidade usando dados históricos. Nosso EA fornece as ferramentas necessárias para um desempenho ideal.
Suporte: Fique tranquilo, nossa equipe de suporte dedicada está disponível para ajudá-lo. Tem uma pergunta ou precisa de ajuda? Estamos aqui para guiá-lo para o sucesso!
Os compradores deste produto também adquirem
Mais do autor
