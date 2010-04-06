SMC Range Breakout EA MT4

Akıllı Para konseptinin inanılmaz potansiyelinden yararlanmaya açılan kapınız olan SMC Serisi Breakout EA ile tanışın. Belirsizliğe elveda deyin ve ticaretinizi yeni boyutlara taşıyacak veri odaklı bir yaklaşıma merhaba deyin.

Çok Yönlü Zaman Çerçeveleriyle GBP/JPY üzerinde test edildi: Öncelikle GBP/JPY çifti üzerinde kapsamlı testler yapıldı ve Range Breakout EA, çeşitli zaman dilimlerinde olumlu performans sergiledi. Odak noktası 1 saatlik perspektif olsa da yatırımcıların sistemin farklı varlıklar ve zaman dilimlerindeki potansiyelini keşfetmesi teşvik ediliyor.

Metatrader 4, bağlantı



Döviz çifti: GBPJPY
Zaman aralığı: M5/M15/H1/H4
Minimum depozito : 50 € - €€
Hesap türü: Çok düşük spreadli ECN, Raw veya Razor.
Komisyoncular: IC Markets kullanıyorum. Ancak en düşük spread hesaplarına sahip komisyoncu hangisi olursa olsun
ÖNEMLİ: En iyi sonuçlar için DÜŞÜK SPREAD hesapları kullanmak çok önemlidir!
Hesap türü: Hedge
Her işlem 20 pip SL ile korunmaktadır
Ana Özellikler:

Akıllı Para Analizi: SMC Serisi Breakout EA'mız, piyasadaki büyük finans kuruluşlarının faaliyetlerini titizlikle analiz etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Emir akışlarını tespit ederek Akıllı Para konseptine dayalı olarak bilinçli ticaret kararları vermenizi sağlar.
Sahte Ticaret Stratejisi: Sahte kırılmalara ve sinir bozucu kayıplara veda edin. EA'mız, piyasanın sizin lehinize gelişmeye hazır olduğu zamanlarda sahte işlemleri tespit etmek ve işlemleri gerçekleştirmek için titizlikle tasarlanmıştır. Kar potansiyelini maksimuma çıkarırken riski en aza indirmenin yolu budur.
Hassas Giriş ve Çıkış Noktaları: Bir daha asla ticaret fırsatını kaçırmayın! EA'mız, işlemlere giriş ve çıkış için en uygun anları saptayarak kârınızı zirvede yakalamanızı sağlar.
Güçlü Risk Yönetimi: Sermayenizin değerini anlıyoruz ve bu nedenle EA'mız güçlü risk yönetimi araçlarıyla donatılmış olarak geliyor. Tercih ettiğiniz risk parametrelerini ayarlayın ve EA gerisini ustalıkla halledecektir.
Geriye Dönük Test ve Optimizasyon: Geçmiş verileri kullanarak ticaret stratejinize kolaylıkla ince ayar yapın. EA'mız size optimum performans için gerekli araçları sağlar.
Destek: İçiniz rahat olsun, özel destek ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır. Bir sorunuz mu var veya yardıma mı ihtiyacınız var? Sizi başarıya yönlendirmek için buradayız!
Önerilen ürünler
MMMBollingerXRSI for Trend and Scalping
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMMBollingerXRSI EA strategy: The robot keeps checking RSI and Bollinger Bands all the time and does a calculation to determine the prices trends. If the currency pair's prices breaks the RSI upper line and also breaks the Bollinger Bands upper line, it sends a sell order. If the currency pair's price breaks the RSI lower line and also breaks the Bollinger Bands lower line, it sends a buy order. It will not send an order unless the calculations determines a good trend of profit; Like all MMM pro
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Uzman Danışmanlar
The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Uzman Danışmanlar
Smart Grid FX – is counter-trend trade multicurrency EA for automated Forex trading. EA uses principle of Martingale. EA work algorithm: At cycle start the pair of opposite order opens with initial lots. Further grid of orders is being built with variable step and lot volume at the price movement direction. Wherein every time at the next order opening the all grid orders close level is being changed with regard to parameters of TakeProfit. The EA does not use such function as locking, trailing,
VR Smart Grid
Vladimir Pastushak
4.33 (165)
Uzman Danışmanlar
VR Smart Grid, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için geliştirilen tam özellikli bir ticaret danışmanı olup, klasik grid ticareti stratejisine dayanmaktadır. Robot bağımsız olarak pozisyonları açar, yönetir ve kısmen kapatır; piyasa değişikliklerine uyum sağlayan verimli bir emir ızgarası oluşturur. 15 yıllık geliştirmenin ardından danışman binlerce değişken ve teste tabi tutulmuştur — bu, gerçek ve demo hesaplarda sistematik iyileştirmenin sonucudur. Set dosyaları, ürünün demo versiyonları, talimatl
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Artificial Neural Network Plus
Vladimir Tkach
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period. MAIN PARAMETERS Net option - setting the order grid. When placing a market (not pending, Pending order offset=0 ) order according to a signal, the grid order is set. The following direction are available: follow the trend , against the treand and both directions . The number of placed orders is taken from the ...maximum deals with
Doctor
Andrey Kolmogorov
Uzman Danışmanlar
This is a universal adviser working in several directions. The first and main thing is assistance in various situations that arise during trading. The second is scalping or positional trading according to the trend, open orders, at the same time, insured with support orders using the model of a quantum set of algorithms. Main Advantages Work in several directions; Increase in account balance during drawdown; Maintenance of already open orders; Building a grid lock; Scalping and/or trend trading
GoldRule1 EA
Matas Milevicius
Uzman Danışmanlar
**Gold Rule 1 – Precision Momentum Expert Advisor** **Gold Rule 1** is a professional breakout–pullback trading system optimized for **XAUUSD (Gold)** on **M5–M15** timeframes. It combines **trend strength**, **volatility confirmation**, and **smart trade management** to catch momentum moves with minimal noise.  ️ **Core Features** * **Smart Trend Detection** – uses dual EMA alignment to identify the dominant market direction. * **Momentum Breakout Logic** – waits for a structured pullbac
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
Advisor based on triangular arbitrage. The Expert Advisor analyzes the prices of all trading instruments on the entire account opened in the market overview.   The analysis takes place at the expense of other currency pairs linked by a single currency.   (currency triangles). Examples of triangles: EURUSD – USDJPY – EURJPY USDCAD – CADCHF – USDCHF EURGBP – GBPUSD – EURUSD AUDUSD – USDCAD – AUDCAD GBPAUD – AUDUSD – GBPUSD The Expert Advisor analyzes each currency through the other two and calcu
BiBoosterix
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
IRobot Alligators is an Expert Advisor based on the chaos theory and the Alligator technical indicator. This expert advisor consists of three lines, overlaid on a price chart, that represent the jaw, the teeth and the lips of the Alligator. It was designed to help confirm that a trend is in effect and in what direction. As with all moving averages, the shortest one (green) moves first, followed by the middle (red) and then longer average (blue). If the three lines are entwined, then the Alligato
MathScalper Pro
Denis Chebatarev
Uzman Danışmanlar
MathScalperPro MathScalperPro  is an automatic trend trading system based on mathematical calculations. The Advisor calculates the trading levels of price corrections and enters the transaction in the direction of the trend. Inputs on levels are possible in two ways. The first way is to enter the candlestick pattern 1-2-3, and the second way is to enter the change of direction of trade in the younger period. Each trading pair has its own settings, which you will get when buying this Expert Advi
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Uzman Danışmanlar
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
Time Scalper
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
User Grid MT4
Aliaksandr Charkes
Uzman Danışmanlar
User Grid   MT4  is a multifunctional grid Expert Advisor designed to fully or partially automate various ideas related to grid trading. The Expert Advisor can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs, on any number of signs. It does not interfere with manual trading, trading of other Expert Advisors, or the operation of any indicators. It allows you to adjust your settings on the fly, works only with your own positions and orders. It has a clear information syste
RoyalFractals II EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal Expert Advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   RoyalFractals Indicator,  which you will find on the market for free download. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given th
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Mistress
Natalya Sopina
Uzman Danışmanlar
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
ForexxFlakes
Mohammed Abdulwadud Soubra
Uzman Danışmanlar
Forex Flakes is a powerful trading robot designed to help traders maximize their profits in the forex market. Using advanced algorithms and cutting-edge technology, Forex Flakes employs the martingale strategy to keep a safe distance between trades and double the lots until the position is closed with a profit. The martingale strategy is a popular technique in forex trading that involves increasing the trade size after each loss, in the hopes of recouping previous losses with a single trade. F
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Uzman Danışmanlar
CrownFVG EA is a precision-engineered Breakout + Fair Value Gap (FVG) trading system designed to deliver consistent profits on the M5 timeframe . Built with a multi-group scalping architecture, this EA combines institutional trading concepts with algorithmic speed to identify and trade market inefficiencies where price is most likely to react — the Fair Value Gaps. Developed for traders who value accuracy, control, and capital protection , CrownFVG EA avoids risky techniques like Martingale or
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
Creating a trading strategy using the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator can be a powerful tool for traders looking to identify trends and potential entry/exit points in the financial markets. Here's a simple MACD-based trading strategy: Strategy Name: MACD Trend-Following Strategy Timeframe: This strategy can be applied to various timeframes, but it's commonly used on daily or 4-hour charts. Indicators: MACD (Moving Average Convergence Divergence): This consists of three com
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
The EA of Bollinger Bands are a popular technical analysis tool used by traders and investors to analyze price volatility and potential price reversal points in financial markets, such as stocks, forex, or cryptocurrencies. They consist of three lines: The middle band: This is typically a simple moving average (SMA) of the price over a specific period. The most common period used is 20. The upper band: This is the sum of the middle band and twice the standard deviation of the price over the same
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
Uzman Danışmanlar
>>> BLACK FRIDAY: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hinter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the mark
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (13)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (39)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification across pairs. My focus has been on creating an advisor that would use the best indicators combined, albeit with different parameter settings. The s
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Predictor EA
AW Trading Software Limited
4.43 (14)
Uzman Danışmanlar
AW Trend Predictor EA - trend göstergesi sinyallerini kullanarak işlem yapan bir Uzman Danışman AW Trend Predictor. TakeProfit ve StopLoss gösterge stratejilerini kullanır. Çoklu zaman çerçevesi filtrelemeyi kullanabilir. Gösterge tarafından hesaplanan sabit bir StopLoss veya StopLoss'a sahiptir. Zamana dayalı çalışma ve ortalama alma işlevsel olarak mümkündür. Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   Faydalar: Mevcut oynaklığa dayalı olarak gösterge tarafından hesaplanan
PAHunter
Van Hoa Nguyen
5 (2)
Uzman Danışmanlar
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
ThraeX
Vasile Verdes
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
ThraeX – M1’de Scalping   (DAX, XAU, etc) Roma döneminin disiplininden ve hassasiyetinden ilham alan ThraeX , MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmandır (Expert Advisor – EA) . Özellikle 1 dakikalık grafik (M1) üzerinde yüksek frekanslı alım satım (High-Frequency Trading) için geliştirilmiştir. Piyasanın ani dalgalanmalarını yönetmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini yüksek hız ve uyarlanabilirlikle tespit edip bunlara tepki vermek için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: ️ M
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.93 (30)
Uzman Danışmanlar
GÜNCELLEME — ARALIK 2025 Aurum Expert Advisor, Kasım 2024’ün sonunda resmi olarak satışa sunuldu. O tarihten bu yana gerçek piyasa koşullarında — haber filtresi olmadan, ek korumalar olmadan ve karmaşık sınırlamalar kullanmadan — istikrarlı şekilde çalışmaya devam etti. Gerçek piyasada geçen bir yıl, sistemin güvenilirliğini açıkça kanıtladı. Ve yalnızca bu gerçek deneyime ve istatistiklere dayanarak, Aralık 2025’te büyük bir güncelleme yayınladık: Tüm ekran çözünürlüklerine uyumlu, tamamen ye
Squid Grid AI MT4
Christophe Pa Trouillas
Uzman Danışmanlar
AI risk yönetimi ile güçlendirilmiş risk çeşitlendirmeli çoklu varlık grid EA ile daha akıllı ve güvenli işlem yapın. SQUID GRID AI, 6 korelasyonsuz enstrüman üzerinde ortalama geri dönüş fırsatlarından yararlanan sofistike bir grid tabanlı sistemdir. Portföy ağırlığını optimize ederek kârı maksimize ederken, AI destekli piyasa izleme ve çok katmanlı koruma protokolleri ile riski aktif olarak yönetir. [ Canlı Sinyal ] - [  Özel Destek Grubu | Sürüm MT5 - MT4 ] Satın aldıktan sonra kullanım kılav
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.09 (22)
Uzman Danışmanlar
Piyasa Ters Çevirme Uyarıları EA, aynı adı taşıyan gösterge (burada mevcuttur) ve piyasa yapısı değişimlerine dayalı işlemler tarafından desteklenmektedir. EA, gösterge tarafından her piyasa geri dönüş uyarısı gönderildiğinde varsayılan olarak bir alım satım yapacak ve bu uyarıları EA ayarlarında belirlediğiniz koşullara ve filtrelere göre takas edecektir. Fiyat, mevcut eğilim yönünde hareket ederken destek dikdörtgenleri çizer ve fiyat keskin bir şekilde tersine döndüğünde işlem görür ve bi
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Yazarın diğer ürünleri
SMC Range Breakout EA
Carl Alexander Lundin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Akıllı Para konseptinin inanılmaz potansiyelinden yararlanmaya açılan kapınız olan SMC Serisi Breakout EA ile tanışın. Belirsizliğe elveda deyin ve ticaretinizi yeni boyutlara taşıyacak veri odaklı bir yaklaşıma merhaba deyin. Çok Yönlü Zaman Çerçeveleriyle GBP/JPY üzerinde test edildi: Öncelikle GBP/JPY çifti üzerinde kapsamlı testler yapıldı ve Range Breakout EA, çeşitli zaman dilimlerinde olumlu performans sergiledi. Odak noktası 1 saatlik perspektif olsa da yatırımcıların sistemin farklı v
AI Chess player
Carl Alexander Lundin
Uzman Danışmanlar
M15 zaman diliminde GBPUSD piyasasına hakim olmak için en iyi aracınız olan AI Satranç Oyuncusu ile Forex ticaretinin son teknoloji dünyasına dalın! Bu uzman danışman yalnızca bir yazılım değildir; piyasadaki dalgalanmaları hassasiyet ve ustalıkla yönlendirmek için hassas şekilde ayarlanmış stratejik müttefikinizdir. Başarı geçmişine sahip olan AI Satranç Oyuncusu, kârı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmek için devrim niteliğinde bir yaklaşım sunuyor. Ticaret oyununuzu bugün yükse
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Uzman Danışmanlar
Küçük ticaret hesapları için özel olarak tasarlanmış, çığır açan bir scalping ticaret botunu tanıtacağım. Ayarlarının inceliklerini derinlemesine inceleyeceğim ve bunları en iyi uygulamalarla grafiklerinize nasıl uygulayacağınız konusunda size yol göstereceğim. Bu ticaret botunun sizin için neler başarabileceğine dair net bir bakış açısı sağlamak için her ayar, kapsamlı arka test raporlarıyla birlikte titizlikle açıklanacaktır. Sınırlı Noel Fiyatı yalnızca 349 USD Ocak 2024'ten sonra fiyat 20
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Uzman Danışmanlar
AlphaEdge – RSI Pullback EA (Trend-Adaptive & Risk-Controlled) AlphaEdge is a rule-based Expert Advisor designed to trade controlled pullbacks within established trends , not random reversals. The strategy is built on a 2-period RSI pullback model , optimized to enter trades only when price temporarily retraces within bullish or bearish market structure. No martingale. No grid. No overtrading. How AlphaEdge Trades Identifies the dominant trend Waits for short-term RSI exhaustion Enters pullback
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt