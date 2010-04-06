SMC Range Breakout EA MT4

Akıllı Para konseptinin inanılmaz potansiyelinden yararlanmaya açılan kapınız olan SMC Serisi Breakout EA ile tanışın. Belirsizliğe elveda deyin ve ticaretinizi yeni boyutlara taşıyacak veri odaklı bir yaklaşıma merhaba deyin.





Çok Yönlü Zaman Çerçeveleriyle GBP/JPY üzerinde test edildi: Öncelikle GBP/JPY çifti üzerinde kapsamlı testler yapıldı ve Range Breakout EA, çeşitli zaman dilimlerinde olumlu performans sergiledi. Odak noktası 1 saatlik perspektif olsa da yatırımcıların sistemin farklı varlıklar ve zaman dilimlerindeki potansiyelini keşfetmesi teşvik ediliyor.





Metatrader 4, bağlantı













Döviz çifti: GBPJPY

Zaman aralığı: M5/M15/H1/H4

Minimum depozito : 50 € - €€

Hesap türü: Çok düşük spreadli ECN, Raw veya Razor.

Komisyoncular: IC Markets kullanıyorum. Ancak en düşük spread hesaplarına sahip komisyoncu hangisi olursa olsun

ÖNEMLİ: En iyi sonuçlar için DÜŞÜK SPREAD hesapları kullanmak çok önemlidir!

Hesap türü: Hedge

Her işlem 20 pip SL ile korunmaktadır

Ana Özellikler:





Akıllı Para Analizi: SMC Serisi Breakout EA'mız, piyasadaki büyük finans kuruluşlarının faaliyetlerini titizlikle analiz etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Emir akışlarını tespit ederek Akıllı Para konseptine dayalı olarak bilinçli ticaret kararları vermenizi sağlar.

Sahte Ticaret Stratejisi: Sahte kırılmalara ve sinir bozucu kayıplara veda edin. EA'mız, piyasanın sizin lehinize gelişmeye hazır olduğu zamanlarda sahte işlemleri tespit etmek ve işlemleri gerçekleştirmek için titizlikle tasarlanmıştır. Kar potansiyelini maksimuma çıkarırken riski en aza indirmenin yolu budur.

Hassas Giriş ve Çıkış Noktaları: Bir daha asla ticaret fırsatını kaçırmayın! EA'mız, işlemlere giriş ve çıkış için en uygun anları saptayarak kârınızı zirvede yakalamanızı sağlar.

Güçlü Risk Yönetimi: Sermayenizin değerini anlıyoruz ve bu nedenle EA'mız güçlü risk yönetimi araçlarıyla donatılmış olarak geliyor. Tercih ettiğiniz risk parametrelerini ayarlayın ve EA gerisini ustalıkla halledecektir.

Geriye Dönük Test ve Optimizasyon: Geçmiş verileri kullanarak ticaret stratejinize kolaylıkla ince ayar yapın. EA'mız size optimum performans için gerekli araçları sağlar.

Destek: İçiniz rahat olsun, özel destek ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır. Bir sorunuz mu var veya yardıma mı ihtiyacınız var? Sizi başarıya yönlendirmek için buradayız!