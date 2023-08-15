Algo Gold EA

5

Wir stellen den Algo Gold EA vor, einen hochentwickelten und risikoarmen Expertenberater, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Scalping-Strategie suchen.


Mit dem Schwerpunkt auf der Minimierung von Drawdowns und der Implementierung eines robusten Risikomanagements ist dieses automatisierte Handelssystem darauf ausgelegt, sowohl bei Live- als auch bei Demokonten konsistente Ergebnisse zu liefern.




Eines der herausragenden Merkmale des Algo Gold EA ist seine Fähigkeit, die Handelsaktivität bei Erreichen von Gewinnzielen zu stoppen.


Dadurch wird sichergestellt, dass Gewinne von Live-Konten abgehoben oder Anpassungen an Set-Dateien in Demo-Konten vorgenommen werden können.


Sobald diese Maßnahmen abgeschlossen sind, nimmt der EA den Handel in der Anfangsphase wieder auf, sodass Händler die Kontrolle über ihre Investition behalten können




Egal, ob Sie ein professioneller Trader oder ein Neuling sind, der Algo Gold EA bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Maximierung der Rendite bei gleichzeitiger Risikominderung.


Bringen Sie Ihren Handel mit diesem innovativen Fachberater auf die nächste Stufe.










 


Für Händler mit Kontoständen zwischen 1000 und 9000 ist die Optimierung der Parametereinstellungen im Algo Gold EA für die Maximierung der Leistung von entscheidender Bedeutung. Durch Anpassen dieser Einstellungen wird sichergestellt, dass der EA innerhalb der angegebenen Kontogröße effektiv funktioniert. Hier ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Parametereinstellungen an die entsprechende Setdatei anpassen:




Stoppen Sie den Handel bei dieser Aktie und schließen Sie Trades bei diesem Zyklusgewinn:

Suchen Sie in den Parametereinstellungen Ihrer Setdatei die Optionen „Handel bei dieser Aktie stoppen“ und „Trade bei diesem Zyklusgewinn schließen“.

Fügen Sie für jede Erhöhung Ihres Kontostands um 1000 die folgenden Beträge zu diesen Feldern hinzu: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900

Diese Anpassung stellt sicher, dass der EA den Handel stoppt und Geschäfte schließt, sobald der Aktien- oder Zyklusgewinn die angegebenen Werte erreicht, was dazu beiträgt, Gewinne zu sichern und Risiken effektiv zu verwalten.


Anfänglicher Loswert:


 Passen Sie den anfänglichen Loswert basierend auf Ihrem Kontostand an. Addieren Sie für jede Erhöhung Ihres Kontostands um 1000 eine entsprechende Losgröße zum ursprünglichen Loswert.

1000-Saldo: Anfangsloswert = 0.01

2000- Saldo: Anfangsloswert = 0.02

3000-Saldo: Anfangsloswert = 0.03

4000-Saldo: Anfangsloswert = 0.04

5000-Saldo: Anfangsloswert = 0.05

Durch die Befolgung dieser Anpassungen können Händler den Algo Gold EA an ihre spezifischen Kontogrößen anpassen und so die Leistung optimieren und das Risiko minimieren. Wenn Ihr Kontostand zwischen 1000 und 9000 liegt, können Sie die entsprechende Setdatei über den folgenden Link herunterladen: 1000.set


Nutzen Sie diese Anpassungen der Parametereinstellungen, um das volle Potenzial des Algo Gold EA auszuschöpfen und Ihr Handelserlebnis zu verbessern.


Um Ihre Handelsumgebung für eine optimale Leistung mit dem Algo Gold EA einzurichten, befolgen Sie diese Schritte:




1. **Handelsinstrument:**


   - Handeln Sie mit XAUUSD (Gold), um die Scalping-Strategie des Algo Gold EA effektiv zu nutzen.




2. **VPS (Virtual Private Server):**


   - Nutzen Sie einen VPS für den automatisierten Handel, um einen kontinuierlichen Betrieb ohne Unterbrechungen aufgrund von Internetverbindungsproblemen oder Stromausfällen sicherzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der EA Trades konsistent und ohne Verzögerung ausführen kann.




3. **Zeitrahmen:**


   - Ich empfehle die Verwendung des Zeitrahmens H4 (4 Stunden) für den Handel mit dem Algo Gold EA. Dieser Zeitrahmen sorgt für ein Gleichgewicht zwischen der Erfassung erheblicher Marktbewegungen und der Reduzierung von Störungen, sodass der EA fundierte Handelsentscheidungen treffen kann.




4. **Live-Handel aktivieren:**


   - Klicken Sie in der bereitgestellten Setdatei auf „Live-Handel aktivieren“, um den EA für den Live-Handel zu aktivieren. Dadurch kann der EA Trades in Echtzeit basierend auf den vordefinierten Parametern und der Strategie ausführen.




5. **Automatischer Handel in MT4:**


   - Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer MetaTrader 4 (MT4)-Plattform der automatische Handel aktiviert ist. Diese Einstellung ermöglicht es dem EA, Trades automatisch gemäß seiner programmierten Strategie ohne manuelles Eingreifen auszuführen.




Indem Sie diese Einrichtungsanweisungen befolgen, können Sie Ihre Handelsumgebung effektiv konfigurieren, um die Leistung mit dem Algo Gold EA zu optimieren. Mit dem richtigen Instrument, Zeitrahmen und Setup können Sie das Erfolgspotenzial Ihrer automatisierten Handelsbemühungen maximieren.







**Haftungsausschluss:**




Der Handel auf den Finanzmärkten birgt inhärente Risiken, und es ist wichtig, den Handel mit Vorsicht und einem gründlichen Verständnis dieser Risiken anzugehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Handel mit dem Potenzial für finanzielle Verluste verbunden ist und Sie nur Gelder investieren sollten, deren Verlust Sie sich leisten können.




Während der Algo Gold EA darauf ausgelegt ist, eine sorgfältig ausgearbeitete Scalping-Strategie mit dem Ziel der Risikominimierung umzusetzen, garantiert er weder Gewinne noch Schutz vor Verlusten. Die Marktbedingungen können unvorhersehbar sein und die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu.




Bevor Sie mit einer Handelsaktivität beginnen, ist es wichtig, gründliche Recherchen durchzuführen, sich von Finanzexperten beraten zu lassen und Ihre Risikotoleranz und Anlageziele sorgfältig abzuwägen. Darüber hinaus wird empfohlen, verantwortungsvolle Risikomanagementtechniken zu praktizieren, z. B. das Setzen von Stop-Loss-Orders und die Diversifizierung Ihres Anlageportfolios.




Durch die Nutzung des Algo Gold EA oder eines anderen Handelstools erkennen Sie die mit dem Handel verbundenen Risiken an und akzeptieren diese und erklären sich damit einverstanden, alle Entwickler, Anbieter oder verbundenen Unternehmen der Software für etwaige Verluste schadlos zu halten.




Denken Sie daran: Investieren Sie nur das, was Sie verlieren können, und handeln Sie verantwortungsvoll.

