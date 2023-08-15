Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın.





Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır.













Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir.





Bu, karların canlı hesaplardan çekilebilmesini veya demo hesaplardaki ayar dosyalarında ayarlamalar yapılabilmesini sağlar.





Bu eylemler tamamlandıktan sonra EA, ilk aşamadan itibaren ticarete devam ederek yatırımcıların yatırımları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar.













İster profesyonel bir yatırımcı olun, ister yeni alım satım yapın, Algo Gold EA, riski azaltırken getirileri en üst düzeye çıkarmak için güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.





Bu yenilikçi uzman danışmanla ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.









































Hesap bakiyeleri 1000 ila 9000 arasında değişen yatırımcılar için Algo Gold EA'daki parametre ayarlarının optimize edilmesi, performansın en üst düzeye çıkarılması açısından çok önemlidir. Bu ayarların yapılması, EA'nın belirtilen hesap boyutu dahilinde etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Parametre ayarlarınızı uygun ayar dosyasıyla eşleşecek şekilde nasıl ayarlayacağınıza ilişkin bir kılavuz:













Bu Hisse Senedi Alım Satımını Durdurun ve Bu Döngüde İşlemleri Kapatın Kar:

Ayar dosyanızın parametre ayarlarında, "Bu Hisse Senedinde İşlemi Durdur" ve "Bu Döngü Karında İşlemleri Kapat" seçeneklerini bulun

Hesap bakiyenizdeki her 1000 artış için bu alanlara aşağıdaki tutarları ekleyin: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900

Bu ayarlama, özsermaye veya döngü kârı belirlenen seviyelere ulaştığında EA'nın ticareti durdurmasını ve işlemleri kapatmasını sağlayarak kârın korunmasına ve riskin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.





Başlangıç ​​Lot Değeri:





hesap bakiyenize göre başlangıç ​​lot değerini ayarlayın. Hesap bakiyenizdeki her 1000 artış için başlangıç ​​lot değerine uygun bir lot büyüklüğü ekleyin.

1000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.01

2000 bakiyesi: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.02

3000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.03

4000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.04

5000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.05

Yatırımcılar bu ayarlamaları takip ederek Algo Gold EA'yı kendi hesap boyutlarına göre uyarlayabilir, performansı optimize edebilir ve riski en aza indirebilir. Hesap bakiyeniz 1000 - 9000 aralığı içindeyse aşağıdaki bağlantıdan uygun set dosyasını indirebilirsiniz: 1000.set





Algo Gold EA'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve ticaret deneyiminizi geliştirmek için bu parametre ayarı ayarlamalarından yararlanın.





Algo Gold EA ile ticaret ortamınızı optimum performansa ayarlamak için şu adımları izleyin:













1. **Ticaret Aracı:**





- Algo Gold EA'nın ölçeklendirme stratejisinden etkili bir şekilde yararlanmak için XAUUSD (Altın) ticareti yapın.













2. **VPS (Sanal Özel Sunucu):**





- İnternet bağlantısı sorunları veya elektrik kesintileri nedeniyle kesintisiz çalışmayı sağlamak amacıyla otomatik ticaret için bir VPS kullanın. Bu, EA'nın işlemleri tutarlı ve gecikmeden gerçekleştirebilmesini sağlar.













3. **Zaman Çerçevesi:**





- Algo Gold EA ile işlem yapmak için H4 (4 saatlik) zaman dilimini kullanmanızı öneririm. Bu zaman dilimi, önemli piyasa hareketlerini yakalamak ile gürültüyü azaltmak arasında bir denge sağlayarak EA'nın bilinçli ticaret kararları almasına olanak tanır.













4. **Canlı Ticareti etkinleştirin:**





- Sağlanan ayar dosyasında, EA'yı canlı ticaret için etkinleştirmek üzere "Canlı Ticareti Etkinleştir" seçeneğine tıklayın. Bu, EA'nın önceden tanımlanmış parametrelere ve stratejiye dayalı olarak işlemleri gerçek zamanlı olarak yürütmesine olanak tanır.













5. **MT4'te Otomatik Ticaret:**





- MetaTrader 4 (MT4) platformunuzda otomatik ticaretin etkinleştirildiğinden emin olun. Bu ayar, EA'nın, manuel müdahale olmadan, programlanan stratejisine göre işlemleri otomatik olarak yürütmesine olanak tanır.













Bu kurulum talimatlarını takip ederek, Algo Gold EA ile performansı optimize etmek için ticaret ortamınızı etkili bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Doğru enstrüman, zaman dilimi ve kurulumla otomatik ticaret çabalarınızda başarı potansiyelini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

























**Sorumluluk reddi beyanı:**













Finansal piyasalarda alım satım, doğası gereği riskler taşır ve alım satıma dikkatle yaklaşmak ve bu riskleri tam olarak anlamak önemlidir. Ticaretin finansal kayıp potansiyeli içerdiğini ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla yatırım yapmanız gerektiğini kabul etmek önemlidir.













Algo Gold EA, riski en aza indirmek amacıyla dikkatle hazırlanmış bir ölçeklendirme stratejisi uygulamak üzere tasarlanmış olsa da, karı veya kayıplara karşı korumayı garanti etmez. Piyasa koşulları öngörülemez olabilir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.













Herhangi bir alım satım faaliyetine başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak, finans uzmanlarından tavsiye almak ve risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi dikkatlice düşünmek çok önemlidir. Ek olarak, zararı durdurma emirleri belirlemek ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek gibi sorumlu risk yönetimi tekniklerini uygulamanız önerilir.













Algo Gold EA'yı veya başka herhangi bir alım satım aracını kullanarak, alım satımla ilgili riskleri kabul ve beyan edersiniz ve yazılım geliştiricilerini, sağlayıcılarını veya bağlı şirketlerini, meydana gelen herhangi bir kayıptan masun tutmayı kabul edersiniz.













Unutmayın, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarda yatırım yapın ve sorumlu bir şekilde ticaret yapın.