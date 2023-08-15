Algo Gold EA

5

Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın.


Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır.




Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir.


Bu, karların canlı hesaplardan çekilebilmesini veya demo hesaplardaki ayar dosyalarında ayarlamalar yapılabilmesini sağlar.


Bu eylemler tamamlandıktan sonra EA, ilk aşamadan itibaren ticarete devam ederek yatırımcıların yatırımları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar.




İster profesyonel bir yatırımcı olun, ister yeni alım satım yapın, Algo Gold EA, riski azaltırken getirileri en üst düzeye çıkarmak için güvenilir ve etkili bir çözüm sunar.


Bu yenilikçi uzman danışmanla ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın.










 


Hesap bakiyeleri 1000 ila 9000 arasında değişen yatırımcılar için Algo Gold EA'daki parametre ayarlarının optimize edilmesi, performansın en üst düzeye çıkarılması açısından çok önemlidir. Bu ayarların yapılması, EA'nın belirtilen hesap boyutu dahilinde etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Parametre ayarlarınızı uygun ayar dosyasıyla eşleşecek şekilde nasıl ayarlayacağınıza ilişkin bir kılavuz:




Bu Hisse Senedi Alım Satımını Durdurun ve Bu Döngüde İşlemleri Kapatın Kar:

Ayar dosyanızın parametre ayarlarında, "Bu Hisse Senedinde İşlemi Durdur" ve "Bu Döngü Karında İşlemleri Kapat" seçeneklerini bulun

Hesap bakiyenizdeki her 1000 artış için bu alanlara aşağıdaki tutarları ekleyin: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900

Bu ayarlama, özsermaye veya döngü kârı belirlenen seviyelere ulaştığında EA'nın ticareti durdurmasını ve işlemleri kapatmasını sağlayarak kârın korunmasına ve riskin etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.


Başlangıç ​​Lot Değeri:


 hesap bakiyenize göre başlangıç ​​lot değerini ayarlayın. Hesap bakiyenizdeki her 1000 artış için başlangıç ​​lot değerine uygun bir lot büyüklüğü ekleyin.

1000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.01

2000 bakiyesi: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.02

3000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.03

4000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.04

5000 bakiye: Başlangıç ​​Lot Değeri = 0.05

Yatırımcılar bu ayarlamaları takip ederek Algo Gold EA'yı kendi hesap boyutlarına göre uyarlayabilir, performansı optimize edebilir ve riski en aza indirebilir. Hesap bakiyeniz 1000 - 9000 aralığı içindeyse aşağıdaki bağlantıdan uygun set dosyasını indirebilirsiniz: 1000.set


Algo Gold EA'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve ticaret deneyiminizi geliştirmek için bu parametre ayarı ayarlamalarından yararlanın.


Algo Gold EA ile ticaret ortamınızı optimum performansa ayarlamak için şu adımları izleyin:




1. **Ticaret Aracı:**


   - Algo Gold EA'nın ölçeklendirme stratejisinden etkili bir şekilde yararlanmak için XAUUSD (Altın) ticareti yapın.




2. **VPS (Sanal Özel Sunucu):**


   - İnternet bağlantısı sorunları veya elektrik kesintileri nedeniyle kesintisiz çalışmayı sağlamak amacıyla otomatik ticaret için bir VPS kullanın. Bu, EA'nın işlemleri tutarlı ve gecikmeden gerçekleştirebilmesini sağlar.




3. **Zaman Çerçevesi:**


   - Algo Gold EA ile işlem yapmak için H4 (4 saatlik) zaman dilimini kullanmanızı öneririm. Bu zaman dilimi, önemli piyasa hareketlerini yakalamak ile gürültüyü azaltmak arasında bir denge sağlayarak EA'nın bilinçli ticaret kararları almasına olanak tanır.




4. **Canlı Ticareti etkinleştirin:**


   - Sağlanan ayar dosyasında, EA'yı canlı ticaret için etkinleştirmek üzere "Canlı Ticareti Etkinleştir" seçeneğine tıklayın. Bu, EA'nın önceden tanımlanmış parametrelere ve stratejiye dayalı olarak işlemleri gerçek zamanlı olarak yürütmesine olanak tanır.




5. **MT4'te Otomatik Ticaret:**


   - MetaTrader 4 (MT4) platformunuzda otomatik ticaretin etkinleştirildiğinden emin olun. Bu ayar, EA'nın, manuel müdahale olmadan, programlanan stratejisine göre işlemleri otomatik olarak yürütmesine olanak tanır.




Bu kurulum talimatlarını takip ederek, Algo Gold EA ile performansı optimize etmek için ticaret ortamınızı etkili bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Doğru enstrüman, zaman dilimi ve kurulumla otomatik ticaret çabalarınızda başarı potansiyelini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.







**Sorumluluk reddi beyanı:**




Finansal piyasalarda alım satım, doğası gereği riskler taşır ve alım satıma dikkatle yaklaşmak ve bu riskleri tam olarak anlamak önemlidir. Ticaretin finansal kayıp potansiyeli içerdiğini ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla yatırım yapmanız gerektiğini kabul etmek önemlidir.




Algo Gold EA, riski en aza indirmek amacıyla dikkatle hazırlanmış bir ölçeklendirme stratejisi uygulamak üzere tasarlanmış olsa da, karı veya kayıplara karşı korumayı garanti etmez. Piyasa koşulları öngörülemez olabilir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.




Herhangi bir alım satım faaliyetine başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak, finans uzmanlarından tavsiye almak ve risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi dikkatlice düşünmek çok önemlidir. Ek olarak, zararı durdurma emirleri belirlemek ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek gibi sorumlu risk yönetimi tekniklerini uygulamanız önerilir.




Algo Gold EA'yı veya başka herhangi bir alım satım aracını kullanarak, alım satımla ilgili riskleri kabul ve beyan edersiniz ve yazılım geliştiricilerini, sağlayıcılarını veya bağlı şirketlerini, meydana gelen herhangi bir kayıptan masun tutmayı kabul edersiniz.




Unutmayın, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarda yatırım yapın ve sorumlu bir şekilde ticaret yapın.

Önerilen ürünler
Marksman MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Nişancı EA – Hassas Giriş. Temiz Uygulama. Nişancı, piyasayı tek bir hassas atışla vurmak için tasarlanmış, tek atış stratejisine dayalı otomatik bir Uzman Danışmandır (EA) – her pozisyonda Kar Al ve Zarar Durdur'u kullanır. Gerçek bir nişancının becerilerinden ilham alan bu EA, en iyi fırsatları yüksek doğrulukla filtrelemek için OsMA, Stokastik Osilatör ve Hareketli Ortalama k
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Intensive
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Cloud 9
Mr Luke Rory Samuel Watson
Uzman Danışmanlar
After months of hard work and development, we are delighted to release Cloud 9 into the MQL4 MarketPlace! Cloud 9 is a unique fully-automated trend robot designed to work on a variety of currency pairs. It utilizes moving averages and a complex theory of the ichimoku cloud, catching strong trends in currency markets.  Historically, manual traders have lacked patience and discipline. Cloud 9 has no such problem. It scan the markets 24/5 searching for its specific entries without any need for huma
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Uzman Danışmanlar
EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
Nusantara MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
Hedge Guru
Safa Erden
Uzman Danışmanlar
Hedge Guru is a full automated Expert Advisor that can work on all timeframes with  all currencies . 1 Hour timeframe and major currencies recomended. It simply uses the combination of martingale and hedging strategies with stop loss to reduce the risk. MaximumLevel Parameter defines the point to close an order with loss. Attention: For targeting more profit with HEDGE GURU , using high lot size is not recommended, for targeting higher profits, HEDGE GURU should be used on multiple currencies
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
Uzman Danışmanlar
The Grid stability plus semi automatic expert Advisor trades on the signals of the RSI indicator. Trades are made in different directions when the indicator reaches values of 30 or 70 . If the indicator is greater than 70 , the Short direction is selected for initial trades, and if the indicator is less than 30 , the Long direction is selected. Profitable trades are closed by take profit. Unprofitable ones are processed by the expert Advisor using the averaging method, a network of transactions
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Uzman Danışmanlar
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Uzman Danışmanlar
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market. Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the comment
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Uzman Danışmanlar
HFX 6.1 Başlatıcı Bu Uzman Danışman, tüm zaman dilimlerinde piyasaların olası tüm erken eğilimlerini taramaya çalışabilir, ancak EA'yı M15 TimeFrame'e koymak için yeterince iyidir, Göstergelerde yerleşik bazı osilatörler, piyasa fiyatının nereye gideceğini tahmin etmek için kullanılır, erken trend başarısız olursa, EA kontrollü sipariş mesafesi ile düz lot hedge kullanacak, EA parametrelerinin altında:     Trade_Set_AUTO, Varsayılan ## OTOMATİK İşlem Ayarı ##, aşağıdaki parametre için Ortala
BUMAN xauusd GbpUsd
Anthon Budiman
Uzman Danışmanlar
https://www.mql5.com/en/signals/1217700?source=Site+Signals+Page https://www.mql5.com/en/signals/1244502?source=Site +Signals+Page https://www.mql5.com/en/signals/1258448?source=Site +Signals+My  (Daily target 2,5%) Deactivated EA when : 1. During holidays 2. 2 days before FOMC and a day after FOMC (4 days) use filter trading date   The EA is a trend catcher using William Percentage Range - Filter holiday date to stop the EA from trade. Holiday input must be manually based on forexfactory.com
TitanPro
Ilya Shamov
Uzman Danışmanlar
This unique Expert Advisor utilizes a neural network. It is able to learn, analyze the options and choose the most efficient trading strategy. Advantages Multifunctional (it can be trained to trade any currency pair). The minimum amount of initial investment is 50 USD or higher. The EA uses a protective stop loss. It prevents the risk of losing all funds on the account. Reliability (does not use high-risk strategies). Easy to use. Customer support and consultation. Operation Principle The EA i
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Uzman Danışmanlar
HFT KING EA ile tanışın - Ticaretin En İyi HFT KING'i! Bu tam otomatik yüksek frekanslı ticaret sistemi, gelişmiş algoritması ve son teknoloji ürünü özellikleriyle ticaret deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. HFT King, yatırımcılara güvenilir ve karlı ticaret sinyalleri sağlamak için teknik analiz, yapay zeka, yüksek frekanslı ticaret ve makine öğreniminin benzersiz bir kombinasyonunu kullanır. HFT King'in en son teknolojisi, ticaret fırsatlarının belirlenmesinde, pazar eğilimlerin
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Uzman Danışmanlar
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Uzman Danışmanlar
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&lang=en               (01) testing ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en              (02) start date 21 Dec 2023   New and improved settings  https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en              (03)  start date  04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Uzman Danışmanlar
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Golden Scalping EA
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
Golden Scalping EA Only 3 copies available for $399.00. Next price 199 USD Golden Scalping EA is a strategy for breaking strong price levels. The Expert Advisor does not need optimization. It is enough to install it on the chart and start trading! Advantages of Golden Scalping: - best SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possible - each order has a fixed SL Trading recommendations: - use of ECN accounts or other accounts with low spreads and low stops - currency pair XAUUS
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Uzman Danışmanlar
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Uzman Danışmanlar
Way  to success  EA EA used to trade gold, try to get up to 10000 points of chart drag Trade according to trends, use up to 5 indicators to set values. It is a Martingale system. Fixed when the first lot lost by multiplying not over There is a trailing system. Stop comes when there is a profit. Max drawdown only 24.18% Testing Through the Crisis of War Within 6 months the profit reaches 128.74%
Neural Odin
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Artık Aurum Apex'in demo sürümünü Yorumlar sekmesinden indirerek kendi brokerınızda canlı performansını değerlendirebilirsiniz! Açıklaması Aurum Apex EA, MT4 Platformu için tasarlanmış güçlü bir %100 otomatik ticaret aracıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak analiz eder ve çeşitli ticaret fırsatlarını tespit eder. Tüm seviyelerdeki tüccarlar için uygun olan Aurum Apex EA, Risk parametresi aracılığıyla ayarlanabilen üç risk modu sunar: Risk = 0.1 (Düşük Risk): Altın hareketlerine aşina olmayan ye
AI Golden Jet Fighter GTX MT4
Andrei Nazarets
4.29 (7)
Uzman Danışmanlar
AI Golden Jet Fighter GTX     MT4, Meta Trader 4 platformunda altın ticareti için basit ve etkili bir Uzman Danışmandır (EA). Yapay Sinir Ağlarını kullanan bu EA, altın piyasasında (XAU/USD) scalping yapmak için tasarlanmıştır. AI Golden Jet Fighter GTX'in ana stratejisi, küçük fiyat dalgalanmalarını belirlemeye ve kısa zaman dilimlerinde kar elde etmek için pozisyonlar açmaya odaklanır. EA, piyasa koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve önceden tanımlanmış zarar durdurma ve kar alma s
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Velora EA – Grid ve Uyarlanabilir Trailing Breakout Sistemi Velora, Anında Volatilite Çıkışı (IVB) temelinde tasarlanmış, uyarlanabilir bir Grid Motoru, dinamik takip mantığı, kısmi kapanış mekanizmaları ve otomatik volatilite tabanlı girişlere sahip yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır. Saldırganlık, güvenlik ve uyum sağlama yeteneğinin bir karışımını arayan yatırımcılar için tasarlanan Velora, yalnızca tepkisel değil, aynı zamanda duyarlıdır. Temel Güçler IVB Breakout Motoru:   Gelişmiş oyna
Scalping Robot MT4
MQL TOOLS SL
4 (21)
Uzman Danışmanlar
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the   M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is   XAUUSD .  This robot is perfect for traders who prefer the   scalping method   and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking fo
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Uzman Danışmanlar
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Silicon Ex
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
SCIPIO AI, finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimden sonra oluşturduğum Otomatik işlem BOT'umdur, TİCARET faaliyetinin, girişin, yönetimin, zarar durdurmanın %100'ünü otomatikleştirir, gün geçtikçe TİCARETÇİNİN hiçbir şey yapması gerekmez. Bu EA aynı anda yalnızca 1 TİCARET açar ve hemen DURDURMA KAYBINI çok yakına ayarlar, ızgara veya martingale kullanmaz, her seferinde bir işlem yapar, böylece büyük DRAW DONW'dan kaçınır. Son birkaç günün davranışına göre TİCARETİ (UZUN + KISA) açmak iç
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
Yazarın diğer ürünleri
Algo Gold EA Premium
Stuart James Winter
Uzman Danışmanlar
Özellikle pervane firmasının zorlukları ve canlı pervane firması hesapları için özel olarak tasarlanmış olan Algo Gold Premium Uzman Danışman, yenilikçi bir düşük riskli strateji kullanan bir ölçeklendirme robotu olarak işlev görür. Bu uzman danışman, seçilen bir set dosyasıyla donatıldığında, bir destek firması mücadelesini verimli bir şekilde bir hafta içinde tamamlayarak, finanse edilen bir hesabın hızlı bir şekilde edinilmesini sağlar. Sağlam bir risk yönetimi sistemi uygulandığında EA, d
Filtrele:
Fathy Abouelnaga
98
Fathy Abouelnaga 2025.06.12 08:32 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Nayak Patel
11
Nayak Patel 2025.06.04 10:20 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

英夫 富永
278
英夫 富永 2025.05.28 01:37 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Kelechi Ezeigwe
38
Kelechi Ezeigwe 2025.05.11 11:43 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Stuart James Winter
9059
Geliştiriciden yanıt Stuart James Winter 2025.05.11 20:36
only if you don't use it correctly like change the settings for example that's why there is a profit target so it doesn't over trade
ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.06 03:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

[Silindi] 2025.04.30 10:51 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Muhammad Syazwan Bin Mhd Radin
122
Muhammad Syazwan Bin Mhd Radin 2025.04.01 16:11 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

[Silindi] 2025.03.30 02:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Carine Emilie Gnaka Nkan
18
Carine Emilie Gnaka Nkan 2025.03.26 14:22 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Asylbek_91
40
Asylbek_91 2025.03.23 14:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA
548
MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA 2025.02.06 13:36 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

[Silindi] 2025.02.03 03:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

3044185
14
3044185 2025.01.12 21:36 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

ROSTLE “rose”
31
ROSTLE “rose” 2025.01.02 08:38 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Stuart James Winter
9059
Geliştiriciden yanıt Stuart James Winter 2025.01.02 19:22
yes thats what the ea does
Sunny Delvadia
29
Sunny Delvadia 2024.12.30 08:21 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Stuart James Winter
9059
Geliştiriciden yanıt Stuart James Winter 2024.12.30 09:02
its because it is the xmas holidays
Maz
167
Maz 2024.11.07 23:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Stuart James Winter
9059
Geliştiriciden yanıt Stuart James Winter 2024.11.08 12:37
well thats fair enough its not for everyone i wish you well
Aliw ML
18
Aliw ML 2024.10.24 18:15 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

wy90
14
wy90 2024.10.04 11:51 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

76534679
46
76534679 2024.09.18 20:49 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

MattiaCata92
14
MattiaCata92 2024.09.03 07:28 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

1234
İncelemeye yanıt