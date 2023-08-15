Algo Gold EA

Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante.


En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos.




L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerciale une fois les objectifs de profit atteints.


Cela garantit que les bénéfices peuvent être retirés des comptes réels ou que des ajustements peuvent être apportés aux fichiers définis dans les comptes de démonstration.


Une fois ces actions terminées, l'EA reprend les échanges depuis sa phase initiale, permettant aux traders de garder le contrôle de leur investissement.




Que vous soyez un trader professionnel ou un nouveau trader, Algo Gold EA offre une solution fiable et efficace pour maximiser les rendements tout en atténuant les risques.


Faites passer votre trading au niveau supérieur avec ce conseiller expert innovant.










 


Pour les traders dont les soldes de compte vont de 1000 à 9000, l'optimisation des paramètres dans Algo Gold EA est essentielle pour maximiser les performances. L'ajustement de ces paramètres garantit que l'EA fonctionne efficacement dans la taille de compte spécifiée. Voici un guide sur la façon d'ajuster vos paramètres pour qu'ils correspondent au fichier de configuration approprié :




Arrêtez de négocier sur cette action et clôturez les transactions avec ce cycle de profit :

Dans les paramètres de votre setfile, localisez « Arrêter de négocier sur cette action » et « Clôturer les transactions sur ce cycle de profit ».

Pour chaque augmentation de 1000 du solde de votre compte, ajoutez les montants suivants à ces champs : 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900.

Cet ajustement garantit que l'EA arrête les négociations et clôture les transactions une fois que les bénéfices des actions ou du cycle atteignent les niveaux spécifiés, contribuant ainsi à préserver les bénéfices et à gérer efficacement les risques.


Valeur initiale du lot :


 ajustez la valeur initiale du lot en fonction du solde de votre compte. Pour chaque augmentation de 1000 du solde de votre compte, ajoutez une taille de lot appropriée à la valeur initiale du lot.

Solde 1000 : valeur initiale du lot = 0.01

Solde 2000 : valeur initiale du lot = 0.02

Solde 3000 : valeur initiale du lot = 0.03

Solde 4000 : valeur initiale du lot = 0.04

Solde de 5000 : valeur initiale du lot = 0.05

En suivant ces ajustements, les traders peuvent adapter l'Algo Gold EA à la taille spécifique de leur compte, optimisant ainsi les performances et minimisant les risques. Si le solde de votre compte se situe entre 1000 et 9000, vous pouvez télécharger le fichier de configuration approprié via le lien suivant : 1000.set


Profitez de ces ajustements de paramètres pour libérer tout le potentiel d’Algo Gold EA et améliorer votre expérience de trading.

Pour configurer votre environnement de trading pour des performances optimales avec Algo Gold EA, suivez ces étapes :




1. **Instrument de trading :**


   - Tradez XAUUSD (Gold) pour tirer parti efficacement de la stratégie de scalping d'Algo Gold EA.




2. **VPS (serveur privé virtuel) :**


   - Utilisez un VPS pour le trading automatisé afin de garantir un fonctionnement continu sans interruptions dues à des problèmes de connectivité Internet ou à des pannes de courant. Cela garantit que l'EA peut exécuter des transactions de manière cohérente et sans délai.




3. **Délai :**


   - Je recommande d'utiliser le délai H4 (4 heures) pour trader avec Algo Gold EA. Ce délai offre un équilibre entre la capture des mouvements importants du marché et la réduction du bruit, permettant à l'EA de prendre des décisions commerciales éclairées.




4. **Activer le trading en direct :**


   - Dans le setfile fourni, cliquez sur « Activer le trading en direct » pour activer l'EA pour le trading en direct. Cela permet à l'EA d'exécuter des transactions en temps réel sur la base des paramètres et de la stratégie prédéfinis.




5. **Trading automatique dans MT4 :**


   - Au sein de votre plateforme MetaTrader 4 (MT4), assurez-vous que le trading automatique est activé. Ce paramètre permet à l'EA d'exécuter automatiquement des transactions selon sa stratégie programmée sans intervention manuelle.




En suivant ces instructions de configuration, vous pouvez configurer efficacement votre environnement de trading pour optimiser les performances avec Algo Gold EA. Avec le bon instrument, le bon calendrier et la bonne configuration, vous pouvez maximiser le potentiel de réussite de vos efforts de trading automatisé.







**Clause de non-responsabilité:**




Le trading sur les marchés financiers comporte des risques inhérents, et il est essentiel d'aborder le trading avec prudence et une compréhension approfondie de ces risques. Il est important de reconnaître que le trading implique un potentiel de perte financière et que vous ne devez investir que les fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.




Bien que l'Algo Gold EA soit conçu pour mettre en œuvre une stratégie de scalping soigneusement élaborée dans le but de minimiser les risques, il ne garantit pas de profits ni de protection contre les pertes. Les conditions du marché peuvent être imprévisibles et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.




Avant de vous lancer dans une activité de trading, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies, de demander conseil à des professionnels de la finance et d'examiner attentivement votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement. De plus, il est recommandé de pratiquer des techniques de gestion responsable des risques, telles que la définition d'ordres stop-loss et la diversification de votre portefeuille d'investissement.




En utilisant Algo Gold EA ou tout autre outil de trading, vous reconnaissez et acceptez les risques associés au trading, et vous acceptez de dégager de toute responsabilité les développeurs, fournisseurs ou affiliés du logiciel pour toute perte subie.




N'oubliez pas d'investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et de négocier de manière responsable.


Plus de l'auteur
Algo Gold EA Premium
Stuart James Winter
Experts
Conçu spécifiquement pour les défis des sociétés d'accessoires et les comptes réels des sociétés d'accessoires, l'Algo Gold Premium Expert Advisor fonctionne comme un robot scalpeur, employant une stratégie innovante à faible risque. Lorsqu'il est équipé d'un setfile choisi, ce conseiller expert relève efficacement un défi d'entreprise d'accessoires en une semaine, permettant l'acquisition rapide d'un compte financé. Avec un système de gestion des risques robuste en place, l'EA arrête automati
Répondre à l'avis