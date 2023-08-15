Algo Gold EA

Presentazione di Algo Gold EA, un consulente esperto sofisticato e a basso rischio realizzato meticolosamente per i trader che cercano una potente strategia di scalping.


Con l'obiettivo di ridurre al minimo i prelievi e implementare una solida gestione del rischio, questo sistema di trading automatizzato è progettato per fornire risultati coerenti sia nei conti reali che in quelli demo.




Una delle caratteristiche distintive di Algo Gold EA è la sua capacità di interrompere l'attività di trading una volta raggiunti gli obiettivi di profitto.


Ciò garantisce che i profitti possano essere prelevati dai conti reali o che possano essere apportate modifiche ai file di impostazione nei conti demo.


Una volta completate queste azioni, l'EA riprende le negoziazioni dalla fase iniziale, consentendo ai trader di mantenere il controllo sui propri investimenti




Che tu sia un trader professionista o un nuovo trader, Algo Gold EA offre una soluzione affidabile ed efficiente per massimizzare i rendimenti mitigando i rischi.


Porta il tuo trading al livello successivo con questo innovativo consulente esperto.










 


Per i trader con saldi del conto compresi tra 1000 e 9000, l'ottimizzazione delle impostazioni dei parametri in Algo Gold EA è essenziale per massimizzare le prestazioni. La regolazione di queste impostazioni garantisce che l'EA operi in modo efficace entro la dimensione dell'account specificata. Ecco una guida su come regolare le impostazioni dei parametri in modo che corrispondano al setfile appropriato:




Smetti di fare trading con questa azione e chiudi le operazioni con questo profitto del ciclo:

Nelle impostazioni dei parametri del tuo setfile, individua "Stop Trading at This Equity" e "Chiudi operazioni a questo ciclo di profitto

Per ogni aumento di 1000 nel saldo del tuo conto, aggiungi i seguenti importi a questi campi: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900

Questo aggiustamento garantisce che l'EA interrompa le negoziazioni e chiuda le negoziazioni una volta che il profitto azionario o ciclico raggiunge i livelli specificati, contribuendo a salvaguardare i profitti e gestire il rischio in modo efficace.


Valore del lotto iniziale:


 modificare il valore del lotto iniziale in base al saldo del tuo account. Per ogni aumento di 1000 nel saldo del tuo conto, aggiungi una dimensione del lotto appropriata al valore del lotto iniziale.

Saldo 1000: Valore lotto iniziale = 0.01

Saldo 2000: Valore lotto iniziale = 0.02

Saldo 3000: Valore lotto iniziale = 0.03

Saldo 4000: Valore lotto iniziale = 0.04

Saldo 5000: Valore lotto iniziale = 0.05

Seguendo questi aggiustamenti, i trader possono adattare Algo Gold EA alle dimensioni specifiche del loro conto, ottimizzando le prestazioni e minimizzando il rischio. Se il saldo del tuo conto rientra nell'intervallo 1000 - 9000, puoi scaricare il setfile appropriato tramite il seguente collegamento:1000.set


Approfitta di queste modifiche all'impostazione dei parametri per sbloccare tutto il potenziale di Algo Gold EA e migliorare la tua esperienza di trading.


Per impostare il tuo ambiente di trading per prestazioni ottimali con Algo Gold EA, segui questi passaggi:




1. **Strumento di trading:**


   - Scambia XAUUSD (Oro) per sfruttare efficacemente la strategia di scalping di Algo Gold EA.




2. **VPS (server privato virtuale):**


   - Utilizza un VPS per il trading automatizzato per garantire un funzionamento continuo senza interruzioni dovute a problemi di connettività Internet o interruzioni di corrente. Ciò garantisce che l'EA possa eseguire operazioni in modo coerente e senza ritardi.




3. **Tempi:**


   - Consiglio di utilizzare l'intervallo di tempo H4 (4 ore) per fare trading con Algo Gold EA. Questo intervallo di tempo fornisce un equilibrio tra l'acquisizione di movimenti significativi del mercato e la riduzione del rumore, consentendo all'EA di prendere decisioni commerciali informate.




4. **Abilita il trading dal vivo:**


   - Nel file di set fornito, fai clic su "Abilita trading dal vivo" per attivare l'EA per il trading dal vivo. Ciò consente all'EA di eseguire operazioni in tempo reale in base ai parametri e alla strategia predefiniti.




5. **Trading automatico su MT4:**


   - All'interno della tua piattaforma MetaTrader 4 (MT4), assicurati che il trading automatico sia abilitato. Questa impostazione consente all'EA di eseguire automaticamente le operazioni secondo la strategia programmata senza intervento manuale.




Seguendo queste istruzioni di configurazione, puoi configurare in modo efficace il tuo ambiente di trading per ottimizzare le prestazioni con Algo Gold EA. Con lo strumento, il periodo di tempo e la configurazione giusti, puoi massimizzare il potenziale di successo nelle tue attività di trading automatizzato.







**Disclaimer:**




Il trading sui mercati finanziari comporta rischi intrinseci ed è essenziale avvicinarsi al trading con cautela e una conoscenza approfondita di questi rischi. È importante riconoscere che il trading comporta il rischio di perdite finanziarie e dovresti investire solo i fondi che puoi permetterti di perdere.




Sebbene Algo Gold EA sia progettato per implementare una strategia di scalping attentamente elaborata con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio, non garantisce profitti o protezione contro le perdite. Le condizioni di mercato possono essere imprevedibili e le performance passate non sono indicative di risultati futuri.




Prima di intraprendere qualsiasi attività di trading, è fondamentale condurre ricerche approfondite, chiedere consiglio a professionisti finanziari e considerare attentamente la propria tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento. Inoltre, si consiglia di praticare tecniche di gestione responsabile del rischio, come l'impostazione di ordini stop-loss e la diversificazione del portafoglio di investimenti.




Utilizzando Algo Gold EA o qualsiasi altro strumento di trading, riconosci e accetti i rischi associati al trading e accetti di tenere indenne qualsiasi sviluppatore, fornitore o affiliato del software per eventuali perdite subite.




Ricorda, investi solo ciò che puoi permetterti di perdere e fai trading in modo responsabile.

