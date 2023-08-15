Algo Gold EA

Представляем советник Algo Gold, сложный экспертный советник с низким уровнем риска, тщательно созданный для трейдеров, ищущих мощную стратегию скальпинга.





Эта автоматизированная торговая система, ориентированная на минимизацию просадки и внедрение надежного управления рисками, предназначена для обеспечения стабильных результатов как на реальных, так и на демо-счетах.













Одной из выдающихся особенностей советника Algo Gold является его способность останавливать торговую активность при достижении целевых показателей прибыли.





Это гарантирует возможность вывода прибыли с реальных счетов или внесения корректировок для установки файлов на демо-счетах.





После завершения этих действий советник возобновляет торговлю с начальной стадии, позволяя трейдерам сохранять контроль над своими инвестициями.













Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным трейдером или новичком в торговле, советник Algo Gold предлагает надежное и эффективное решение для максимизации прибыли при одновременном снижении риска.





Поднимите свою торговлю на новый уровень с помощью этого инновационного советника.









































Для трейдеров с балансом счетов от 1000 до 9000 оптимизация настроек параметров советника Algo Gold необходима для максимизации производительности. Настройка этих настроек гарантирует эффективную работу советника в пределах указанного размера счета. Вот руководство о том, как настроить параметры параметров в соответствии с соответствующим установочным файлом:













Остановите торговлю на этой акции и закройте сделки с прибылью этого цикла:

В настройках параметров вашего файла настроек найдите «Остановить торговлю при этом капитале» и «Закрыть сделки при прибыли этого цикла».

Для каждой 1000 увеличения баланса вашего счета добавьте в эти поля следующие суммы: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900.

Эта настройка гарантирует, что советник остановит торговлю и закроет сделки, как только прибыль по акциям или циклу достигнет заданного уровня, помогая сохранить прибыль и эффективно управлять рисками.





Начальная стоимость лота:





отрегулируйте начальную стоимость лота в зависимости от баланса вашего счета. За каждую 1000-кратную прибавку к балансу вашего счета добавляйте соответствующий размер лота к первоначальному значению лота.

Баланс 1000: начальная стоимость лота = 0.01.

Баланс 2000: начальная стоимость лота = 0.02.

Баланс 3000: начальная стоимость лота = 0.03.

Баланс 4000: начальная стоимость лота = 0.04.

Баланс 5000: начальная стоимость лота = 0.05.

Следуя этим изменениям, трейдеры могут адаптировать советник Algo Gold к своим конкретным размерам счетов, оптимизируя производительность и минимизируя риск. Если баланс вашего аккаунта находится в диапазоне 1000–9000, вы можете скачать соответствующий сет-файл по следующей ссылке: 1000.set





Воспользуйтесь преимуществами этих настроек параметров, чтобы раскрыть весь потенциал советника Algo Gold и улучшить свой торговый опыт.





Чтобы настроить торговую среду для оптимальной производительности с помощью советника Algo Gold, выполните следующие действия:













1. **Торговый инструмент:**





- Торгуйте XAUUSD (золотом), чтобы эффективно использовать стратегию скальпинга советника Algo Gold.













2. **VPS (виртуальный частный сервер):**





- Используйте VPS для автоматической торговли, чтобы обеспечить непрерывную работу без перебоев из-за проблем с подключением к Интернету или перебоев в подаче электроэнергии. Это гарантирует, что советник сможет совершать сделки последовательно и без задержек.













3. **Сроки:**





- Я рекомендую использовать таймфрейм H4 (4 часа) для торговли с советником Algo Gold. Этот временной интервал обеспечивает баланс между фиксацией значительных движений рынка и уменьшением шума, позволяя советнику принимать обоснованные торговые решения.













4. **Включить торговлю в режиме реального времени:**





- В предоставленном установочном файле нажмите «Включить торговлю в реальном времени», чтобы активировать советник для торговли в реальном времени. Это позволяет советнику совершать сделки в режиме реального времени на основе заранее определенных параметров и стратегии.













5. **Автоторговля в MT4:**





- Убедитесь, что на вашей платформе MetaTrader 4 (MT4) включена автоматическая торговля. Эта настройка позволяет советнику автоматически совершать сделки в соответствии с запрограммированной стратегией без ручного вмешательства.













Следуя этим инструкциям по настройке, вы сможете эффективно настроить свою торговую среду для оптимизации производительности с помощью советника Algo Gold. Имея правильный инструмент, таймфрейм и настройки, вы можете максимизировать потенциал успеха в своих начинаниях по автоматической торговле.

























**Отказ от ответственности:**













Торговля на финансовых рынках сопряжена с неизбежными рисками, и очень важно подходить к торговле с осторожностью и досконально понимать эти риски. Важно признать, что торговля сопряжена с потенциальными финансовыми потерями, и вам следует инвестировать только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.













Хотя советник Algo Gold предназначен для реализации тщательно продуманной стратегии скальпинга с целью минимизации риска, он не гарантирует прибыль или защиту от убытков. Рыночные условия могут быть непредсказуемыми, а прошлые результаты не отражают будущих результатов.













Прежде чем заниматься какой-либо торговой деятельностью, крайне важно провести тщательное исследование, обратиться за советом к профессионалам в области финансов и тщательно продумать свою толерантность к риску и инвестиционные цели. Кроме того, рекомендуется практиковать методы ответственного управления рисками, такие как установка стоп-лоссов и диверсификация инвестиционного портфеля.













Используя советник Algo Gold или любой другой торговый инструмент, вы признаете и принимаете риски, связанные с торговлей, и соглашаетесь оградить от ответственности любых разработчиков, поставщиков или аффилированных лиц программного обеспечения за любые понесенные убытки.













Помните, инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять, и торгуйте ответственно.