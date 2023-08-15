Apresentando o Algo Gold EA, um consultor especializado sofisticado e de baixo risco, meticulosamente elaborado para traders que buscam uma estratégia de scalping poderosa.





Com foco na minimização de rebaixamentos e na implementação de um gerenciamento de risco robusto, este sistema de negociação automatizado foi projetado para fornecer resultados consistentes em contas reais e demo.













Uma das características de destaque do Algo Gold EA é sua capacidade de interromper a atividade comercial ao atingir as metas de lucro.





Isso garante que os lucros possam ser retirados de contas reais ou que ajustes possam ser feitos nos arquivos definidos em contas demo.





Uma vez concluídas estas ações, o EA retoma a negociação desde a sua fase inicial, permitindo aos traders manter o controlo sobre o seu investimento.













Quer você seja um trader profissional ou um trader iniciante, o Algo Gold EA oferece uma solução confiável e eficiente para maximizar retornos e ao mesmo tempo mitigar riscos.





Leve sua negociação para o próximo nível com este consultor especialista inovador.









































Para traders com saldos de contas variando de 1000 a 9000, otimizar as configurações dos parâmetros no Algo Gold EA é essencial para maximizar o desempenho. Ajustar essas configurações garante que o EA opere de forma eficaz dentro do tamanho de conta especificado. Aqui está um guia sobre como ajustar suas configurações de parâmetro para corresponder ao setfile apropriado:













Pare de negociar com este patrimônio e feche as negociações com o lucro deste ciclo:

Nas configurações de parâmetro do seu setfile, localize "Parar de negociar com este patrimônio" e "Fechar negociações com lucro deste ciclo

Para cada aumento de 1000 no saldo da sua conta, adicione os seguintes valores a estes campos: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900

Este ajuste garante que o EA interrompa a negociação e feche as negociações assim que o lucro do capital ou do ciclo atingir os níveis especificados, ajudando a salvaguardar os lucros e a gerir o risco de forma eficaz.





Valor inicial do lote:





ajuste o valor do lote inicial com base no saldo da sua conta. Para cada aumento de 1000 no saldo da sua conta, adicione um tamanho de lote apropriado ao valor do lote inicial.

Saldo 1000: Valor inicial do lote = 0.01

Saldo de 2000: Valor inicial do lote = 0.02

Saldo 3000: Valor inicial do lote = 0.03

Saldo 4000: Valor inicial do lote = 0.04

Saldo 5000: Valor inicial do lote = 0.05

Seguindo esses ajustes, os traders podem adaptar o Algo Gold EA aos tamanhos específicos de suas contas, otimizando o desempenho e minimizando o risco. Se o saldo da sua conta estiver na faixa de 1000 a 9000, você poderá baixar o setfile apropriado através do seguinte link: 1000.set





Aproveite esses ajustes de configuração de parâmetros para desbloquear todo o potencial do Algo Gold EA e elevar sua experiência de negociação.





Para configurar seu ambiente de negociação para desempenho ideal com o Algo Gold EA, siga estas etapas:













1. **Instrumento de Negociação:**





- Negocie XAUUSD (Gold) para alavancar efetivamente a estratégia de scalping do Algo Gold EA.













2. **VPS (servidor virtual privado):**





- Utilize um VPS para negociação automatizada para garantir uma operação contínua sem interrupções devido a problemas de conectividade com a Internet ou quedas de energia. Isto garante que o EA possa executar negociações de forma consistente e sem demora.













3. **Prazo:**





- Recomendo usar o período H4 (4 horas) para negociação com o Algo Gold EA. Este período proporciona um equilíbrio entre a captura de movimentos significativos do mercado e a redução do ruído, permitindo ao EA tomar decisões comerciais informadas.













4. **Ativar negociação ao vivo:**





- No setfile fornecido, clique em "Enable Live Trading" para ativar o EA para negociação ao vivo. Isso permite que o EA execute negociações em tempo real com base em parâmetros e estratégias predefinidos.













5. **Negociação automática em MT4:**





- Na sua plataforma MetaTrader 4 (MT4), certifique-se de que a negociação automática esteja habilitada. Esta configuração permite que o EA execute negociações automaticamente de acordo com sua estratégia programada sem intervenção manual.













Seguindo estas instruções de configuração, você pode configurar efetivamente seu ambiente de negociação para otimizar o desempenho com o Algo Gold EA. Com o instrumento, o prazo e a configuração certos, você pode maximizar o potencial de sucesso em seus esforços de negociação automatizada.

























**Isenção de responsabilidade:**













A negociação nos mercados financeiros acarreta riscos inerentes e é essencial abordar a negociação com cautela e uma compreensão profunda desses riscos. É importante reconhecer que a negociação envolve o potencial de perdas financeiras e você só deve investir fundos que possa perder.













Embora o Algo Gold EA seja projetado para implementar uma estratégia de scalping cuidadosamente elaborada com o objetivo de minimizar o risco, ele não garante lucros ou proteção contra perdas. As condições de mercado podem ser imprevisíveis e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.













Antes de se envolver em qualquer atividade comercial, é crucial realizar uma pesquisa completa, procurar aconselhamento de profissionais financeiros e considerar cuidadosamente a sua tolerância ao risco e os seus objetivos de investimento. Além disso, é recomendável praticar técnicas responsáveis ​​de gestão de risco, como definir ordens de stop-loss e diversificar sua carteira de investimentos.













Ao usar o Algo Gold EA ou qualquer outra ferramenta de negociação, você reconhece e aceita os riscos associados à negociação e concorda em isentar quaisquer desenvolvedores, fornecedores ou afiliados do software por quaisquer perdas incorridas.













Lembre-se, invista apenas o que você pode perder e negocie com responsabilidade.