Algo Gold EA

5

강력한 스캘핑 전략을 추구하는 트레이더를 위해 세심하게 제작된 정교하고 위험도가 낮은 전문 조언자인 알고 골드 EA를 소개합니다.


손실을 최소화하고 강력한 위험 관리를 구현하는 데 중점을 둔 이 자동화된 거래 시스템은 실제 계좌와 데모 계좌 모두에서 일관된 결과를 제공하도록 설계되었습니다.




Algo Gold EA의 뛰어난 기능 중 하나는 이익 목표에 도달하면 거래 활동을 중단하는 기능입니다.


이를 통해 라이브 계정에서 수익을 인출하거나 데모 계정의 파일 설정을 조정할 수 있습니다.


이러한 작업이 완료되면 EA는 초기 단계부터 거래를 재개하여 거래자가 투자에 대한 통제권을 유지할 수 있습니다.




전문 거래자이든 신규 거래자이든 Algo Gold EA는 위험을 완화하면서 수익을 극대화할 수 있는 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다.


이 혁신적인 전문 조언자를 통해 귀하의 거래를 한 단계 더 발전시키십시오.










 


계좌 잔액이 1000에서 9000 사이인 거래자의 경우 성과를 극대화하려면 Algo Gold EA의 매개변수 설정을 최적화하는 것이 필수적입니다. 이러한 설정을 조정하면 EA가 지정된 계정 크기 내에서 효과적으로 작동할 수 있습니다. 다음은 적절한 세트파일과 일치하도록 매개변수 설정을 조정하는 방법에 대한 가이드입니다.




이 주식에서 거래를 중단하고 이 주기 이익에서 거래를 마감하세요.

세트 파일의 매개변수 설정에서 "이 주식에서 거래 중지" 및 "이 주기 이익에서 거래 종료"를 찾으세요.

계정 잔액이 1000 증가할 때마다 다음 금액을 이 필드에 추가하세요: 1100, 2200, 3300, 4400, 5500, 6600, 7700, 8800, 9900

이러한 조정을 통해 자산 또는 순환 이익이 지정된 수준에 도달하면 EA가 거래를 중단하고 거래를 종료하여 이익을 보호하고 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.


초기 로트 값:


 계정 잔액을 기준으로 초기 로트 값을 조정하세요. 계정 잔액이 1000 증가할 때마다 초기 로트 값에 적절한 로트 크기를 추가하십시오.

1000 잔액: 초기 로트 값 = 0.01

2000 잔액: 초기 로트 값 = 0.02

3000 잔액: 초기 로트 값 = 0.03

4000 잔액: 초기 로트 값 = 0.04

5000 잔액: 초기 로트 값 = 0.05

이러한 조정을 통해 거래자는 Algo Gold EA를 특정 계좌 규모에 맞게 조정하여 성과를 최적화하고 위험을 최소화할 수 있습니다. 계정 잔액이 1000 - 9000 범위에 해당하는 경우 다음 링크를 통해 적절한 세트 파일을 다운로드할 수 있습니다:1000.set


이러한 매개변수 설정 조정을 활용하여 Algo Gold EA의 잠재력을 최대한 활용하고 거래 경험을 향상시키십시오.


Algo Gold EA를 통해 최적의 성과를 낼 수 있는 거래 환경을 설정하려면 다음 단계를 따르세요.




1. **거래 수단:**


   - XAUUSD(골드)를 거래하여 Algo Gold EA의 스캘핑 전략을 효과적으로 활용하세요.




2. **VPS(가상 사설 서버):**


   - 자동화된 거래를 위한 VPS를 활용하여 인터넷 연결 문제나 정전으로 인한 중단 없이 지속적인 운영을 보장합니다. 이를 통해 EA는 지연 없이 일관되게 거래를 실행할 수 있습니다.




3. **기간:**


   - Algo Gold EA 거래에는 H4(4시간) 기간을 사용하는 것이 좋습니다. 이 기간은 중요한 시장 움직임을 포착하고 소음을 줄이는 것 사이의 균형을 제공하여 EA가 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있도록 합니다.




4. **실시간 거래 활성화:**


   - 제공된 설정 파일에서 "라이브 거래 활성화"를 클릭하여 라이브 거래를 위한 EA를 활성화하세요. 이를 통해 EA는 사전 정의된 매개변수와 전략을 기반으로 실시간으로 거래를 실행할 수 있습니다.




5. **MT4의 자동 거래:**


   - MetaTrader 4(MT4) 플랫폼 내에서 자동 거래가 활성화되어 있는지 확인하세요. 이 설정을 통해 EA는 수동 개입 없이 프로그래밍된 전략에 따라 자동으로 거래를 실행할 수 있습니다.




이러한 설정 지침을 따르면 거래 환경을 효과적으로 구성하여 Algo Gold EA의 성능을 최적화할 수 있습니다. 올바른 도구, 기간 및 설정을 사용하면 자동화된 거래 노력에서 성공 가능성을 극대화할 수 있습니다.







**부인 성명:**




금융 시장에서의 거래에는 내재된 위험이 따르므로 주의 깊게 거래에 접근하고 이러한 위험을 철저히 이해하는 것이 중요합니다. 거래에는 금전적 손실이 발생할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하며 손실을 감당할 수 있는 자금만 투자해야 합니다.




알고 골드 EA는 위험 최소화를 목표로 세심하게 고안된 스캘핑 전략을 구현하도록 설계되었지만 수익이나 손실에 대한 보호를 보장하지는 않습니다. 시장 상황은 예측할 수 없으며 과거 성과가 미래 결과를 나타내지 않습니다.




거래 활동에 참여하기 전에 철저한 조사를 수행하고, 금융 전문가에게 조언을 구하고, 위험 허용 범위와 투자 목표를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다. 또한 손절매 주문 설정 및 투자 포트폴리오 다각화와 같은 책임 있는 위험 관리 기법을 실천하는 것이 좋습니다.




Algo Gold EA 또는 기타 거래 도구를 사용함으로써 귀하는 거래와 관련된 위험을 인정하고 수용하며 발생한 손실에 대해 소프트웨어 개발자, 제공자 또는 계열사에게 피해를 주지 않을 것에 동의합니다.




손실을 감당할 수 있는 만큼만 투자하고 책임감 있게 거래하십시오.

제작자의 제품 더 보기
Algo Gold EA Premium
Stuart James Winter
Experts
소품 회사 과제와 실제 소품 회사 계정을 위해 특별히 맞춤 제작된 Algo Gold Premium Expert Advisor는 혁신적인 저위험 전략을 사용하는 스캘핑 로봇 역할을 합니다. 선택한 세트 파일을 장착하면 이 전문 고문은 일주일 이내에 소품 회사 과제를 효율적으로 완료하여 자금 지원 계정을 신속하게 확보할 수 있습니다. 강력한 위험 관리 시스템을 갖춘 EA는 소품 회사가 설정한 수익 목표가 달성되면 자동으로 거래를 중단합니다. 여유 시간이 있어 일일 이익 목표를 초과하는 경우 목표를 달성하기 위해 매일 0.01 거래를 수동으로 실행하는 것이 좋습니다. 챌린지/자금 조달 계정 세트 파일 확인 20k propfirm 챌린지/자금 지원 계정에 대한 설정 파일 다운로드  20k.set 35k propfirm 챌린지/자금 지원 계정에 대한 설정 파일을 다운로드하세요.  35k.set  트레이더를 위한 유용한 정보: 1. **거래 상품 선
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
624
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga 2025.06.12 08:32 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Nayak Patel
11
Nayak Patel 2025.06.04 10:20 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

英夫 富永
278
英夫 富永 2025.05.28 01:37 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Kelechi Ezeigwe
38
Kelechi Ezeigwe 2025.05.11 11:43 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Stuart James Winter
9017
개발자의 답변 Stuart James Winter 2025.05.11 20:36
only if you don't use it correctly like change the settings for example that's why there is a profit target so it doesn't over trade
[삭제] 2025.05.06 03:25 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2025.04.30 10:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Muhammad Syazwan Bin Mhd Radin
122
Muhammad Syazwan Bin Mhd Radin 2025.04.01 16:11 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2025.03.30 02:54 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Carine Emilie Gnaka Nkan
18
Carine Emilie Gnaka Nkan 2025.03.26 14:22 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Asylbek_91
40
Asylbek_91 2025.03.23 14:29 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA
548
MIGUEL ANGEL RUIZ GARCIA 2025.02.06 13:36 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2025.02.03 03:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

3044185
14
3044185 2025.01.12 21:36 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

ROSTLE "rose"
31
ROSTLE "rose" 2025.01.02 08:38 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Stuart James Winter
9017
개발자의 답변 Stuart James Winter 2025.01.02 19:22
yes thats what the ea does
Sunny Delvadia
29
Sunny Delvadia 2024.12.30 08:21 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Stuart James Winter
9017
개발자의 답변 Stuart James Winter 2024.12.30 09:02
its because it is the xmas holidays
Maz
167
Maz 2024.11.07 23:59 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Stuart James Winter
9017
개발자의 답변 Stuart James Winter 2024.11.08 12:37
well thats fair enough its not for everyone i wish you well
Aliw ML
18
Aliw ML 2024.10.24 18:15 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

wy90
14
wy90 2024.10.04 11:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

76534679
46
76534679 2024.09.18 20:49 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

MattiaCata92
14
MattiaCata92 2024.09.03 07:28 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

1234
