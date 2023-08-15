Algo Gold EA は、強力なスキャルピング戦略を求めるトレーダーのために細心の注意を払って作成された、洗練された低リスクのエキスパートアドバイザーです。





ドローダウンの最小化と堅牢なリスク管理の実装に重点を置いて、この自動取引システムはライブ口座とデモ口座の両方で一貫した結果を提供するように設計されています。













Algo Gold EA の際立った特徴の 1 つは、利益目標に達したときに取引活動を停止できることです。





これにより、ライブ口座から利益を引き出したり、デモ口座の設定ファイルに調整を加えたりすることができます。





これらのアクションが完了すると、EA は初期段階から取引を再開し、トレーダーが投資のコントロールを維持できるようになります。













あなたがプロのトレーダーであっても、初心者であっても、Algo Gold EA は、リスクを軽減しながら収益を最大化するための信頼性の高い効率的なソリューションを提供します。





この革新的なエキスパートアドバイザーを使用して、取引を次のレベルに引き上げましょう。









































口座残高が 1000 ～ 9000 のトレーダーにとって、パフォーマンスを最大化するには、Algo Gold EA のパラメーター設定を最適化することが不可欠です。これらの設定を調整すると、指定されたアカウント サイズ内で EA が効果的に動作するようになります。適切な setfile に一致するようにパラメーター設定を調整する方法に関するガイドは次のとおりです。













この株式で取引を停止し、このサイクル利益で取引を終了します:

セットファイルのパラメータ設定で、「この株式で取引を停止」と「このサイクル利益で取引を終了」を見つけます。

アカウント残高が 1000 増加するごとに、次の金額をこれらのフィールドに追加します: 1100、2200、3300、4400、5500、6600、7700、8800、9900

この調整により、株式利益またはサイクル利益が指定されたレベルに達すると EA が取引を停止して取引を終了することが保証され、利益の保護とリスクの効果的な管理に役立ちます。





初期ロット価格:





口座残高に基づいて初期ロット価格を調整します。アカウント残高が 1000 増加するごとに、初期ロット値に適切なロットサイズを追加します。

1000 残高: 初期ロット値 = 0.01

2000 年の残高: 初期ロット値 = 0.02

3000 残高: 初期ロット値 = 0.03

4000 残高: 初期ロット値 = 0.04

5000 残高: 初期ロット値 = 0.05

これらの調整に従うことで、トレーダーはアルゴ ゴールド EA を特定の口座サイズに合わせて調整し、パフォーマンスを最適化し、リスクを最小限に抑えることができます。アカウント残高が 1000 ～ 9000 の範囲にある場合は、次のリンクから適切なセットファイルをダウンロードできます: 1000.set





これらのパラメーター設定の調整を活用して、Algo Gold EA の可能性を最大限に引き出し、取引体験を向上させます。





Algo Gold EA で最適なパフォーマンスが得られるように取引環境をセットアップするには、次の手順に従います。













1. **取引商品:**





- XAUUSD (ゴールド) を取引して、Algo Gold EA のスキャルピング戦略を効果的に活用します。













2. **VPS (仮想プライベートサーバー):**





- 自動取引には VPS を利用し、インターネット接続の問題や停電による中断なく継続的な運用を確保します。これにより、EA は遅延なく一貫して取引を実行できるようになります。













3. **期間:**





- Algo Gold EA での取引には H4 (4 時間) の時間枠を使用することをお勧めします。この時間枠は、市場の重大な動きの捕捉とノイズの削減との間のバランスを提供し、EA が情報に基づいた取引の決定を下せるようにします。













4. **ライブ取引を有効にする:**





- 提供されたセットファイルで、「ライブ取引を有効にする」をクリックしてライブ取引用に EA を有効にします。これにより、EA は事前定義されたパラメーターと戦略に基づいてリアルタイムで取引を実行できます。













5. **MT4 での自動取引:**





- MetaTrader 4 (MT4) プラットフォーム内で、自動取引が有効になっていることを確認してください。この設定により、EA は手動介入なしで、プログラムされた戦略に従って自動的に取引を実行できます。













これらの設定手順に従うことで、Algo Gold EA のパフォーマンスを最適化するように取引環境を効果的に設定できます。適切な商品、時間枠、セットアップを使用すると、自動取引の取り組みで成功する可能性を最大限に高めることができます。

























**免責事項:**













金融市場での取引には固有のリスクが伴い、これらのリスクを十分に理解し、慎重に取引に取り組むことが不可欠です。取引には金銭的損失の可能性が伴うことを認識し、損失しても許容できる資金のみを投資する必要があることを認識することが重要です。













Algo Gold EA は、リスクを最小限に抑えることを目的として慎重に作成されたスキャルピング戦略を実装するように設計されていますが、利益や損失に対する保護を保証するものではありません。市場の状況は予測できない場合があり、過去の実績は将来の結果を示すものではありません。













取引活動を行う前に、徹底的な調査を実施し、金融専門家からアドバイスを求め、リスク許容度と投資目標を慎重に検討することが重要です。さらに、ストップロス注文の設定や投資ポートフォリオの多様化など、責任あるリスク管理手法を実践することをお勧めします。













Algo Gold EA またはその他の取引ツールを使用することにより、お客様は取引に関連するリスクを認識および受け入れ、発生した損失についてソフトウェアの開発者、プロバイダー、または関連会社を免責することに同意するものとします。













損失を許容できる金額のみを投資し、責任を持って取引することを忘れないでください。