MT4 Sessions Indicator
- Indikatoren
- Part-time Day Trader
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 25 April 2025
Der MT4-Sessions-Indikator hebt Handelssitzungen direkt im Chart hervor, indem er sie mit farbigen Kerzen anzeigt.
Er hilft Händlern, schnell zu erkennen, wann Kursbewegungen während bestimmter Marktsitzungen oder Tageszeiten stattgefunden haben.
Er ist besonders nützlich für Händler, die mit Volumenprofilen, Angebots- und Nachfragezonen oder niveaubasierten Strategien arbeiten, bei denen das Timing einer Bewegung genauso wichtig ist wie das Preisniveau.
Durch die visuelle Trennung von Sitzungen wird es einfacher, Muster zu erkennen, das Verhalten von Sitzungen zu vergleichen und Setups auf die Aktivität der Sitzungen abzustimmen.
Wichtigste Merkmale
- Klare Session-Visualisierung mit farbigen Kerzen
- Unterschiedliche Farben für steigende und fallende Kurse
- Flexible Session-Einstellungen für individuelle Handelszeiten
- Übersichtliches Design für schnelle Erkennung ohne Unübersichtlichkeit
- Funktioniert über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg
Wichtige Hinweise
- Stellen Sie sicher, dass die gewählten Kerzenfarben im Kontrast zum Diagrammhintergrund stehen. Wenn die Farben mit dem Hintergrund übereinstimmen, werden die Kerzen möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
La sesión asiática siempre comienza a las 00:00 hora GMT. el indicador muestras las 00:00 pero el horario del broker. Entonces es conveniente agregar una opción de GMT. Gracias por el indicador. Bendiciones.