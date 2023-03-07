MT4 Sessions Indicator

5

Der MT4-Sessions-Indikator hebt Handelssitzungen direkt im Chart hervor, indem er sie mit farbigen Kerzen anzeigt.
Er hilft Händlern, schnell zu erkennen, wann Kursbewegungen während bestimmter Marktsitzungen oder Tageszeiten stattgefunden haben.

Er ist besonders nützlich für Händler, die mit Volumenprofilen, Angebots- und Nachfragezonen oder niveaubasierten Strategien arbeiten, bei denen das Timing einer Bewegung genauso wichtig ist wie das Preisniveau.
Durch die visuelle Trennung von Sitzungen wird es einfacher, Muster zu erkennen, das Verhalten von Sitzungen zu vergleichen und Setups auf die Aktivität der Sitzungen abzustimmen.

Wichtigste Merkmale

  • Klare Session-Visualisierung mit farbigen Kerzen
  • Unterschiedliche Farben für steigende und fallende Kurse
  • Flexible Session-Einstellungen für individuelle Handelszeiten
  • Übersichtliches Design für schnelle Erkennung ohne Unübersichtlichkeit
  • Funktioniert über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg


Wichtige Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die gewählten Kerzenfarben im Kontrast zum Diagrammhintergrund stehen. Wenn die Farben mit dem Hintergrund übereinstimmen, werden die Kerzen möglicherweise nicht korrekt angezeigt.


Bewertungen 6
Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.11.11 19:29 
 

La sesión asiática siempre comienza a las 00:00 hora GMT. el indicador muestras las 00:00 pero el horario del broker. Entonces es conveniente agregar una opción de GMT. Gracias por el indicador. Bendiciones.

Viktor Eismant
194
Viktor Eismant 2024.08.28 12:25 
 

то что нужно,спасибо

AndW4r
14
AndW4r 2023.04.06 22:33 
 

Very good 👍🏻👍🏻👍🏻

Empfohlene Produkte
Dow trend bands
Mariusz Piotr Rodacki
Indikatoren
Dieser Indikator ist nicht nur für den Handel, sondern auch zum Lernen geeignet. Mit ihm können Sie lernen, Trend, Unterstützung und Widerstand zu erkennen. Sie haben wahrscheinlich schon von der Dow-Trendtheorie gehört, bei der höhere Hochs und höhere Tiefs einen Aufwärtstrend und niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs einen Abwärtstrend anzeigen. Dieser Indikator bestimmt diesen Trend auf der Grundlage der Dow-Theorie. Sie müssen lediglich eine Zahl eingeben, die die Anzahl der Kerzen zwische
FREE
Bloc Divergence Price
Eduard Manziuk
Indikatoren
Der Block von Balken wird unter der Bedingung der Divergenz gesammelt. Wenn die Divergenzbedingungen nicht erfüllt sind, wird der Block gelöscht. Genauer gesagt ist die Bedingung der Übergang des Blocks von Balken vom Zustand der Divergenz zum Zustand der Konvergenz . Blöcke werden selektiv mit Lücken gebildet. Die Lücken sind durch den Zustand der Konvergenz der Balken gekennzeichnet. Der Indikator zeigt den Wert und die Richtung des Preises im Divergenzblock an. Um den Divergenzwert zu bestimm
Pipsurfer
Clinton Keenan Obinna Butler
Indikatoren
Überblick: Bei so viel Lärm und Ablenkung auf den Märkten wollte ich Klarheit schaffen, damit Händler eine einfache, effiziente und unterhaltsame Handelserfahrung machen können. Aus diesem Grund habe ich Pipsurfer entwickelt. Pipsurfer ist ein Trendfolge-Indikator, der Ihnen wichtige Institutional Smart Money-Levels auf dem Markt visuell anzeigt und Ihnen hilft, die Marktstruktur auf den Märkten zu verfolgen. Die meisten Trader finden es schwierig, Handelselemente wie Trend, Struktur und Momentu
Indicator Z ADR Daily Weekly Monthly Range Alerts
Clive Tyler
4.67 (3)
Indikatoren
Durchschnittlicher täglicher wöchentlicher monatlicher Bereich Alarme. Der vollständigste dynamische Mehrperioden-Range-Indikator mit umfassenden Warnoptionen. Zeigt die Linien der durchschnittlichen Spanne auf dem Diagramm und die Abstände zu den Höchst- und Tiefstwerten der Spanne in Echtzeit an. Benachrichtigungen werden gesendet, wenn die durchschnittlichen Bereiche erreicht werden. Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden ernsthaften Trader! Die durchschnittlichen Periodenbereiche, insbesond
Break of Structure and Change of Character MT4
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Vorstellung des uGenesys Strukturbruch- und Zeichenwechsel-Indikators Der uGenesys Marktstrukturindikator ist eine fortschrittliche Lösung, die speziell für Forex-Händler entwickelt wurde, die einen Wettbewerbsvorteil suchen. Dieses innovative Tool geht über die bloße Identifizierung von Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoC) hinaus; es beleuchtet auch optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf Ihren Forex-Charts und verändert damit Ihre Handelserfahrung. Der uGenesys Marktst
Snap Entry System
Camila Bernardez Camero
Indikatoren
Snap Entry System Entwickelt für präzise Ausführung unter Hochdruckbedingungen Snap Entry System  ist eine ausgefeilte Signalarchitektur, die speziell für Trader entwickelt wurde, die in volatilen Marktphasen höchste Präzision in Timing und Struktur verlangen. Die zentrale Logik kombiniert relative Bewegungsdynamiken mit richtungsbezogener Bestätigung und liefert taktische Einstiegspunkte, basierend auf internem Preisverhalten – nicht auf externen Overlays. Bleiben Sie informiert Treten Sie
Royal Ace Signal Bar
Harry Irawan Chandra
Indikatoren
Der Royal Ace Signal Bar Indikator verfolgt den Markttrend mit einer unübertroffenen Zuverlässigkeit, indem er plötzliche Schwankungen und Marktgeräusche um den Durchschnittspreis herum ignoriert. Er ermöglicht es Ihnen, stabil zu sein, wenn alle anderen wackeln. Erstaunlich einfach zu handeln Der Indikator muss nicht optimiert werden Er implementiert ein Multi-Zeitrahmen-Dashboard Der Indikator wird nicht neu gemalt Anatomie des Indikators Der Royal Ace Signal Bar Indikator zeigt einen farbige
Vol MACD
Calin Adrian David
Indikatoren
Der MACD-Indikator basiert auf dem Volumen , das uns eine sehr wertvolle Information liefern kann (es markiert die Long- oder Short-Stärke jeder Kerze), insbesondere wenn wir in kürzeren Zeitrahmen operieren. Grün = bullisches Signal; Rot = bärisches Signal; Blau = MACD-Volumen Parameter: Schnell: Anzahl der für die Berechnung der schnellen Periode verwendeten Balken Langsam: Anzahl der Balken, die für die Berechnung der langsamen Periode verwendet werden
Blue Raptor Oscillator
Rajiv Ishwar
Indikatoren
Ein Zwei-Linien-Crossover-Oszillator für Marktein- und -ausstieg. Verwenden Sie ihn auf M15 und höher für eine bessere Genauigkeit. Platzieren Sie den Indikator auf einem zweiten Chart mit demselben Währungspaar und erweitern Sie ihn, um eine bessere Übersicht zu erhalten. Der Indikator vermittelt einen guten Eindruck von Volatilität, Volumen und Trend. Funktioniert bei jedem Währungspaar, jedoch besonders gut bei Währungspaaren mit hoher täglicher PIP-Volatilität wie GBPJPY, GBPNZD und exotisch
Magic Correlation
Marco vd Heijden
Indikatoren
Anständige Trading-Tools, die die Gewinner von den Verlierern trennen, müssen nicht teuer sein. Dies ist der zweite aus einer Reihe von zwei Indikatoren aus der Magic-Serie. Dieser Indikator ist Magic Correlation , das ist der mittlere Indikator auf dem Bildschirmfoto. Der Indikator zeichnet bis zu 30 Instrumente auf und visualisiert Ereignisse wie: Zeitpunkt, Beginn, Ende und Dauer der Ereignisse. Zugrunde liegende Korrelation. Trendstärke. Vorreiter und Nachzügler. Richtungen. Muster. Was norm
GS trendS
Aleksander Gladkov
Indikatoren
GS trendS ist ein Trendindikator, der für jedes Forex-Finanzinstrument verwendet werden kann. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und verzögert nicht. Empfohlener Zeitrahmen H1. Es ist möglich, die Einstellungen des Trendalgorithmus zu wählen {Nur Öffnen, Durchschnittliches Öffnen/Schließen, Durchschnittliches Hoch/Tief} Die Farbe zeigt die Richtung des Trends an: gelb - Richtung kann VERKAUFEN oder KAUFEN (S_B) sein blau - Aufwärtstrend (KAUFEN) rot - Abwärtstrend (VERKAUFEN) Das Indi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Cluster-Indikator arbeitet im Preiskanal. Für den Betrieb bildet der Indikator eine Kanallinie - (gestrichelte Linie). Innerhalb des Kanals werden Clusterabschnitte bestimmt, die die Richtung der Preisbewegung bestimmen - (Histogramme in zwei Richtungen), beginnen mit großen Pfeilen. Kleine Pfeile werden über/unter jedem Histogramm eingezeichnet - Indikator erhöht Volatilität. Der Indikator zeichnet die Werte nicht neu. Funktioniert mit allen Tools und Zeitrahmen. Einstiege werden gemacht,
All TimeFrames PSAR MT4
Leonid Basis
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem klassischen Indikator Parabolic SAR und wird für diejenigen hilfreich sein, die es lieben und wissen, wie man nicht eine visuelle, sondern eine digitale Darstellung des Indikators verwendet. Alle TimeFrames PSAR MT5 Indikator zeigt Werte aus jedem Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 und MN1). Sie können die Haupteingabeparameter für jede Stochastik in jedem TF ändern. Beispiel für M1: sTF1 = M1 pSchritt1 = 0,02 pMax1 = 0,2
VolumeWPR
Stanislav Korotky
Indikatoren
Der Indikator berechnet die WPR-Formel auf Basis der volumenabhängigen Indikatoren Akkumulation/Distribution , OnBalance Volume oder Price Volume Trend . Der WPR-Bereich wird der Einfachheit halber in den positiven Bereich [0..1] verschoben. Parameter WPR - Zeitraum des WPR, standardmäßig 24; Basis - Typ des zugrunde liegenden Indikators: AccumulationDistribution (standardmäßig), OnBalanceVolume oder PriceVolumeTrend; Preis - angewandter Preistyp für OBV und PVT, standardmäßig Close; wird im Fa
OsMA overbought and oversold
Artem Kuzmin
Indikatoren
Dieser sehr informative Indikator verwendet überkaufte/überverkaufte Niveaus für eine genauere Darstellung der Marktsituation. Es ist auch möglich, das Aussehen des Indikators zu ändern - Linie oder Histogramm. Zusätzliche Parameter ermöglichen eine genauere Abstimmung, während der Handel innerhalb des Kanals und entlang eines Trends erfolgen kann. Besondere Merkmale Überkaufte/überverkaufte Niveaus; Wird nicht neu gezeichnet. Anzeige als Linie oder als Histogramm; Funktioniert auf allen Zeitr
RaysFX Fractal Indicator Whit Alert
Davide Rappa
Indikatoren
Dieser fraktale Indikator sendet Ihnen eine telefonische Nachricht (via mt4 App) Sie brauchen den Indikator nicht zu konfigurieren, stellen Sie einfach Ihre Smartphone-ID ein und Sie erhalten die BUY- oder SELL-Nachricht in Echtzeit (80% Zuverlässigkeit) für alle Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, mich auf mql5.com oder Telegramm zu kontaktieren (Link zur Gruppe in Bio verfügbar)
ADX Color
Dmitriy Moshnin
Indikatoren
Dieser Indikator unterscheidet sich vom herkömmlichen Indikator durch einen zusätzlichen Satz von Parametern. Die ADX-Linie ändert ihre Farbe in Abhängigkeit von der Position der +DI- und -DI-Linien zueinander. Indikator-Eingaben Zeitraum - Berechnungszeitraum des Indikators; Methode - Wählen Sie die Mittelungsmethode: einfach, exponentiell, geglättet, linear gewichtet; Anwenden auf - Wählen Sie den anzuwendenden Kurs: Close, Open; High; Low; Median; Typical; Average Weighted; Standardmäßig wer
MonsterDash Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.54 (26)
Indikatoren
MonsterDash Harmonic Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut genu
Pulser
Vasja Vrunc
Indikatoren
Professioneller OB/OS-Oszillator Ist der digitale Momentum-Indikator , der auf unserer OB/OS-Formel und dem Algorithmus des digitalen Ausgangssignals basiert. Er zeigt Ihnen an, wenn der Preis auf OverBought/OverSold Position geht und auch OverBought/OverSold von Trend . In der Mitte befindet sich ein einstellbarer "Stop_level ". Oberhalb und unterhalb dieses Bereichs sollten Sie nicht handeln . Präzise; oberhalb des Stop_levels sollten Sie nicht mehr long gehen , unterhalb des Stop_levels sollt
Trend Privacy
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Trend Privacy-Indikator ist einfach einzurichten und funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. Identifiziert den Mainstream und hilft bei der Analyse des Marktes in einem ausgewählten Zeitrahmen Für jeden Händler ist es äußerst wichtig, die Richtung und Stärke der Trendbewegung korrekt zu bestimmen. Leider gibt es keine einzig richtige Lösung für dieses Problem. Viele Trader handeln auf unterschiedlichen Zeitrahmen. Aus diesem Grund werden die empfangenen Signale subjektiv wahrgenom
SPV Body
Yvan Musatov
Indikatoren
Der SPV Body-Indikator zeigt die Durchschnittsanalyse des Schnittpunkts benachbarter Balken an. Der Indikator kann leicht ungewöhnliche Marktbewegungen erkennen, die als Filter verwendet werden können. Zur Verdeutlichung können Sie die Graphen an den Anfang der Geschichte verschieben, wenn die Balken unvollständig waren, und der Indikator wird diese Anomalie leicht anzeigen. Ein sehr effektives System zum Aufbau verschiedener Filter und Bestätigungen des Markteintritts, um Anomalien vom Handel a
StructureFlow MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Erweiterter Markt-Mikrostruktur-Analyseindikator Dieser Indikator analysiert die Kursbewegung auf mikroskopischer Ebene, um versteckte Ungleichgewichte zu erkennen, bevor große Bewegungen auftreten. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die nur den Preis betrachten, untersucht StructureFlow drei entscheidende Dimensionen: Kernanalyse Kerzen-Mikrostruktur Docht-/Körper-Verhältnis Position des Kerzenkörpers innerhalb der Spanne Erkennung von Expansion/Kontraktion Interne Volatilitätsanomalie
Dynamic Levels
Svyatoslav Kucher
Indikatoren
Dynamic Levels ist ein Kanalindikator für dynamische Niveaus, der für die Identifizierung von Preisextremen entwickelt wurde. Er ermöglicht es, die Effizienz jeder Strategie durch fortschrittliche Parameter zu erhöhen, die es wiederum erlauben, ihn an den persönlichen Handelsstil anzupassen. Dynamic Levels ändert seine Werte nicht, er ist für jeden Zeitrahmen und jedes Währungspaar geeignet. Parameter des Indikators ChannelPeriod - Zeitraum für die Berechnung des Indikators. ChannelSmoot - Glät
Bermaui RSI Candles
Muhammad Elbermawi
5 (4)
Indikatoren
Die Idee dieses Indikators besteht darin, den RSI in Form von Kerzen zu zeichnen, die mit Preischarts verglichen werden können, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Der Indikator ist nicht meine Erfindung. Ich habe es vor einigen Jahren im Internet gegründet. Ich habe den Code aktualisiert, Warnfunktionen hinzugefügt und die Bermaui Utilities-Toolgruppe hinzugefügt. Der Indikator berechnet den RSI aller Kurse, die zum Zeichnen von Kerzen verwendet werden (RSI des Eröffnungs-, Hoch-, Tief
G99 Gravity
Ahmed Mohamed
Indikatoren
G99 GRAVITY G99 Gravity ist ein Kanalindikator für das MetaTrader 4-Terminal. Dieser Indikator ermöglicht es, die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte zu finden. Im Gegensatz zu den meisten Channel-Indikatoren wird G99 Gravity nicht neu gezeichnet. Hängen Sie den Indikator an ein Diagramm an, und der Alarm wird ausgelöst, sobald ein Signal auftaucht. Mit unserem Alarmsystem verpassen Sie kein einziges Positionseröffnungssignal mehr! Vorteile des Indikators Perfekt für Scalping. Hervorragend ge
SuperTrend EA MT4 Automated Forex Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Experten
SuperTrend EA ist ein Expert Advisor oder Handelsroboter, der auf dem Supertrend Buy-Sell Magic Indicator basiert. Er ist in der Lage, sowohl kleine als auch große Trends zu erkennen und zu verfolgen. SuperTrend EA MT4 basiert auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die von der Firma MXRobots entwickelt wurden. Dieser EA enthält neben dem SuperTrend-Indikator auch andere Instrumente, die zu den Aktivitäten dieses intelligenten Handelsroboters beitragen, den Sie als Algo Trend EA (supertren
Ultimate Pattern Builder Indicator
NIKO TORI
Indikatoren
Ultimativer Pattern Builder Indikator Erlaubt es Ihnen, jedes beliebige Muster mit bis zu 3 Kerzen (+ spezielle vierte) zu erstellen. Das Besondere an diesem Indikator ist, dass Sie jedes beliebige Muster erstellen können, indem Sie den Körper und die beiden Dochte separat an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie schon immer Ihre eigenen Muster erstellen oder einfach nur ein bekanntes, beliebtes Muster anpassen wollten, dann ist dieser Indikator perfekt für Sie. Mit diesem Indikator können Sie le
FREE
Sidus
Iurii Tokman
Indikatoren
Sidus   Der Indikator ist eine Handelsstrategie. Basierend auf 3 Standardindikatoren: zwei gleitenden Durchschnitten (MA) und einem Index relativ zur Stärke (RSI). Die Signale des Indikators sind das Überqueren der gleitenden Durchschnitte und die gleichzeitige Positionierung des RSI-Indikators relativ zum Niveau von 50. Liegt der schnelle Durchschnitt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt und der RSI-Indikator über dem Niveau von 50, wird von Käufen ausgegangen. Liegt der Fast Moving Avera
Signal Histogram MT4
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Signal Histogram ist ein zuverlässiger technischer Indikator für die MetaTrader 4-Plattform, der den aktuellen Trend visuell identifiziert, indem er den Schlusskurs mit einem gleitenden Durchschnitt vergleicht. Der Indikator zeigt das Histogramm in einem separaten Fenster an: Grüne Balken signalisieren einen Kurs über dem Durchschnitt, rote Balken einen Kurs unter oder gleich dem Durchschnitt. So können Sie die Trendrichtung schnell einschätzen und potenzielle Wendepunkte erkennen. Der Indikato
Flat Factor
Artem Kuzmin
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator ist für die visuelle Bestimmung von Marktrichtungen konzipiert. Er ermöglicht es, den Abstand zu einem Preis zu bestimmen und hilft dabei, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Er definiert perfekt flache Zonen, horizontale Intraday-Trends und Trendbewegungen, und eine zusätzliche Einstellung ermöglicht die Verwendung des Indikators auf jedem Instrument. Zeichnet seine Messwerte nicht neu. Sie erhalten einen professionellen Handelsindikator zu einem günstigen Preis. Einstellungen: Per
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
SR Heatmap NZD
Part-time Day Trader
Indikatoren
Die SR Heatmap zeigt eine leicht lesbare Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert und wichtige Preisbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervorhebt, in denen eine Preisreaktion wahrscheinlicher ist. Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Berei
FREE
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilitys
Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen nach Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stopps häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Le
Body Break Confirmer MT5
Part-time Day Trader
5 (1)
Indikatoren
Body Break Confirmation - Entry Alerter. Regelbasierte Candle-Body-Break-Alarme für objektive Momentum-Bestätigung. Platzieren Sie Alarme manuell mit einem Klick. Alarme werden ausgelöst, wenn der Preis über den Body der vorherigen Kerze hinausgeht - keine Blackbox-Logik, keine versteckten Regeln. Entwickelt für Level-basierte Trader, die eine klare Einstiegsbestätigung ohne ständige Chartbeobachtung wünschen. Wie es funktioniert: Preis überprüfen - Beobachten Sie den Preis, bis er eine poten
FREE
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilitys
Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur. Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen. Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten. Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele ver
Auto Fib SR MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mit manueller Überschreibungskontrolle. Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren. Manuelles Überschreiben inklusive: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an, um die volle Kontrolle zu behalten. Nutzen Sie die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung. So verwenden Sie Auto Fib: Auto
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stops häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Levels d
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur. Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen. Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten. Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele ver
Auto Fib SR
Part-time Day Trader
Indikatoren
Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mit manueller Überschreibungskontrolle. Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren. Manuelles Überschreiben inbegriffen: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an , um die volle Kontrolle zu behalten. Holen Sie sich die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung. So verwenden Sie Auto Fi
Confirm Alerter
Part-time Day Trader
Indikatoren
Confirm Alerter bietet regelbasierte Warnungen mit nur einem Klick, die Kursdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen. Die Alarme werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert und nur ausgelöst, wenn die ausgewählten Bedingungen erfüllt sind. Keine automatischen Signale. Keine Neuformulierung. Keine Blackbox-Logik. Confirm Alerter wurde für den Einstieg in den Handel entwickelt - und ist ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen beim Ausstieg - und er
Auswahl:
Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.11.11 19:29 
 

La sesión asiática siempre comienza a las 00:00 hora GMT. el indicador muestras las 00:00 pero el horario del broker. Entonces es conveniente agregar una opción de GMT. Gracias por el indicador. Bendiciones.

renko1234
656
renko1234 2025.04.29 21:10 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Viktor Eismant
194
Viktor Eismant 2024.08.28 12:25 
 

то что нужно,спасибо

Bayarsaikhan Enkhee
20
Bayarsaikhan Enkhee 2023.08.03 10:43 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

1733386
14
1733386 2023.05.19 08:55 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

AndW4r
14
AndW4r 2023.04.06 22:33 
 

Very good 👍🏻👍🏻👍🏻

Antwort auf eine Rezension