MT4 Sessions Indicator

Der MT4-Sessions-Indikator hebt Handelssitzungen direkt im Chart hervor, indem er sie mit farbigen Kerzen anzeigt.

Er hilft Händlern, schnell zu erkennen, wann Kursbewegungen während bestimmter Marktsitzungen oder Tageszeiten stattgefunden haben.

Er ist besonders nützlich für Händler, die mit Volumenprofilen, Angebots- und Nachfragezonen oder niveaubasierten Strategien arbeiten, bei denen das Timing einer Bewegung genauso wichtig ist wie das Preisniveau.

Durch die visuelle Trennung von Sitzungen wird es einfacher, Muster zu erkennen, das Verhalten von Sitzungen zu vergleichen und Setups auf die Aktivität der Sitzungen abzustimmen.

Wichtigste Merkmale

Klare Session-Visualisierung mit farbigen Kerzen

Unterschiedliche Farben für steigende und fallende Kurse

Flexible Session-Einstellungen für individuelle Handelszeiten

Übersichtliches Design für schnelle Erkennung ohne Unübersichtlichkeit

Funktioniert über alle Zeitrahmen und Symbole hinweg





Wichtige Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass die gewählten Kerzenfarben im Kontrast zum Diagrammhintergrund stehen. Wenn die Farben mit dem Hintergrund übereinstimmen, werden die Kerzen möglicherweise nicht korrekt angezeigt.