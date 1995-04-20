Auto Fib SR MT4

Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mit manueller Überschreibungskontrolle.

Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren.

Manuelles Überschreiben inklusive: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an, um die volle Kontrolle zu behalten.
Nutzen Sie die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung.


So verwenden Sie Auto Fib:

Auto Fib SR erkennt automatisch die jüngste Impulsbewegung und wendet Fibonacci-Levels auf diesen Trend an. Wenn sich der Preis ausdehnt, werden die Niveaus automatisch aktualisiert, um genau zu bleiben.

Wenn Fibonacci-Levels für eine andere Kursbewegung benötigt werden, ziehen Sie die V-Linie einfach an den Anfang des zu analysierenden Impulstrends. Die Fibonacci-Levels werden sofort angewendet.

Durch Ziehen der V-Linie schaltet das Tool in den manuellen Modus. Der automatische Modus kann jederzeit durch Klicken auf die Schaltfläche Fib Back wiederhergestellt werden.


Hauptmerkmale:

Automatische Trenderkennung mit manuellem Override
Fibonacci-Levels werden automatisch auf den aktiven Trend angewendet, während die manuelle Trendauswahl über die V-Linie volle Kontrolle bei der Analyse anderer Kursbewegungen bietet.

Automatisch aktualisierte Fibonacci-Levels
Die Levels passen sich automatisch an, wenn sich der Trend ausweitet, so dass eine ständige Neupositionierung entfällt und die Analyse sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus genau bleibt.

Fibonacci-Expansionslevels für die Zielplanung
Optionale Expansionslevels helfen bei der Planung von gemessenen Bewegungszielen, Fortsetzungszonen und projizierten Kurszielen, ohne dass dem Diagramm zusätzliche Tools hinzugefügt werden müssen.

Full-Chart Fibonacci Support & Resistance
Erweitern Sie die Fibonacci-Levels über den gesamten Chart, um die Struktur des höheren Zeitrahmens und die wichtigsten Support- und Resistance-Levels auf einen Blick zu erkennen.


Fibonacci-Erweiterung

Auto Fib SR umfasst optionale Fibonacci-Expansionsstufen, die in den Eingabeeinstellungen aktiviert werden können. Diese Ebenen sind nützlich, um gemessene Bewegungen, AB=CD-Symmetrie, Fortsetzungsziele und institutionelle Projektionsbereiche zu identifizieren.

Expansionsniveaus werden nur eingezeichnet, wenn der Kurs mindestens bis zum Fibonacci-Niveau 0,382 oder tiefer zurückgegangen ist. Dies trägt dazu bei, dass die Projektionen zuverlässig und strukturell gültig bleiben.


Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in voller Chartbreite

Wenn die volle Chartbreite in den Eingaben aktiviert ist, erstrecken sich alle Fibonacci-Levels über den gesamten Chart.

Wenn Sie die V-Linie ziehen, verwandelt sich Auto Fib SR sofort in ein chartfüllendes Unterstützungs- und Widerstands-Overlay, so dass breitere Strukturen und Schlüsselebenen leicht zu erkennen sind.


Funktion ein-/ausblenden

Wenn Sie die V-Linie rechts vom Kursverlauf ziehen, werden alle Fibonacci-Levels ausgeblendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fib Back, um sie wieder anzuzeigen.


Testen Sie es im Strategy Tester

Auto Fib SR läuft im Strategy Tester, allerdings ist das Ziehen der V-Linie aufgrund der Einschränkungen des Strategy Testers deaktiviert.



