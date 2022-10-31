Draggable Candle Timer

5

Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss.

Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen.

Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen.

Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfache akustische Benachrichtigung wünschen, wenn sich die aktuelle Kerze ihrem Ende nähert - nützlich für diejenigen, die sich bei der Handelsausführung oder -verwaltung auf Kerzenschluss-Trigger verlassen.

Um den Timer zu verschieben, wählen Sie ihn mit einem Doppelklick aus undziehen Sie ihn dannam oberen linken Ankerpunkt.


Hauptmerkmale

  • Reibungslose, präzise systemzeitbasierte Leistung

  • Einstellbare Vorwarnzeit (0-59 Sekunden vor Kerzenschluss)

  • Vollständig anpassbar: Wählen Sie Ihre eigene Farbe, Größe und Schriftart, die zu Ihrem Chart-Stil passt

  • Optimiert für geringe CPU-Auslastung


Hinweise

Wenn der Markt geschlossen ist, läuft der Timer weiter, aber es werden keine Kerzenschlusswarnungen ausgegeben.

Kerzenschluss-Warnungen werden nur ausgegeben, wenn der Chart aktiv ist (der Chart, der im Vordergrund und sichtbar ist), während das MetaTrader-Terminal selbst im Hintergrund laufen kann.

Bewertungen 2
tabwall
289
tabwall 2024.07.19 18:45 
 

Works as described.

Nikhil Rao
116
Nikhil Rao 2023.02.22 17:56 
 

Works great.

Empfohlene Produkte
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitys
Scalping Day Trading Unterstützung Utility Scalping One MT4 kostenlos Eine Position wird mit einer Taste angezeigt. Anzeige von P & L, Lot und Point in Echtzeit. Es ist möglich, die Anzeige der Positionen von nur Chart-Währungen und allen Währungspaaren zu wechseln (die kostenlose Version hat nur 3 Positionen) Unterstützt automatische Identifikation in Japanisch und Englisch Die Notation der Kontowährung entspricht Dollar, Euro, Pfund, Yen (automatische Erkennung) Die Funktion zum Zeichnen der
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. VERSION MT5 -   Weitere nützliche Indikatoren Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kom
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilitys
Der schnellste Weg, um die Periode zu ändern. Geeignet für Trader, die viele Charts und Zeitrahmen verwenden. Größe, Form und Farbe können angepasst werden. Eingaben Parameter Ecke - Wählen Sie die Ecke des Charts Standard ist "Rechte untere Chartecke". Color - Hintergrundfarbe der Schaltfläche ColorText - Textfarbe der Schaltfläche ColorOn - Hintergrundfarbe des Buttons für die aktuelle Periode ColorOnText - Textfarbe der Schaltfläche für die aktuelle Periode Schriftart - Arial, Verdana... Fon
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitys
IceFX's TradeInfo ist ein Hilfsindikator, der die wichtigsten Informationen des aktuellen Kontos und der Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages (mit integriertem Ic
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilitys
Profitstat ist ein kostenloser Indikator, der Ihre Historie durchsucht und auf dem Chart anzeigt. Die kostenlose Version zeigt die Anzahl der Trades und den Gewinn des aktuellen und vorherigen Tages an. Die Daten werden sofort aktualisiert, sobald ein Handel geschlossen wird. Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an, und er zeigt die Kontodaten unabhängig von der Diagrammwährung und dem Zeitrahmen an.
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indikatoren
Hauptzweck: "Pin Bars" wurde entwickelt, um Pin Bars auf Finanzmarktdiagrammen automatisch zu erkennen. Eine Stiftleiste ist eine Kerze mit einem charakteristischen Körper und einem langen Schwanz, die eine Trendumkehr oder -korrektur signalisieren kann. Funktionsweise: Der Indikator analysiert jede Kerze auf dem Diagramm und bestimmt die Größe von Körper, Schwanz und Nase der Kerze. Wenn eine Stiftleiste erkannt wird, die vordefinierten Parametern entspricht, markiert der Indikator sie auf de
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitys
Dieses einfache, aber nützliche Skript berechnet das Lot in % der Einlage. Es ist für das Risikomanagement unverzichtbar. Es gibt nur einen anpassbaren Parameter: MaxRisk - Risiko in % für die Losberechnung. Das Produkt funktioniert wie ein Standardskript. Starten Sie es einmal auf einem geeigneten Chart und beginnen Sie den Handel mit dem berechneten Lot-Wert. Genial ist die Einfachheit! Viel Spaß beim Handeln!
FREE
Dark Light Themes
Asep Saepudin
Indikatoren
Dark & Light Themes für MT4. Der Indikator Dark & Light Themes hilft Ihnen, die MT4-Chartanzeige zwischen dunklen und hellen Farbschemata zu wechseln. Er enthält auch ein Wasserzeichen, das das aktuelle Währungspaar (Symbol) und den aktiven Zeitrahmen anzeigt. Diese einfache und saubere Schnittstelle macht es für Händler bequemer, Charts mit jedem Indikator zu analysieren. FXDragunov Indonesia.
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitys
Sie können einen Handel manuell eröffnen (ein Klick), und dieser EA kümmert sich um die Einstellung des SL und TP. SL und TP werden basierend auf der Anzahl der Pips gesetzt, die Sie im Eingabebildschirm angeben. Sie können auch monetäre SL und TP wählen. SL und TP werden auf der Grundlage des gewichteten Durchschnittspreises (WAP) festgelegt. Wenn Sie also einen neuen Handel eröffnen, werden SL und TP entsprechend dem neuen WAP aktualisiert. Der WAP ist nicht eindeutig, sondern unterscheidet z
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indikatoren
Der Rayol Code Hour Interval Lines-Indikator wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu unterstützen. Er zeichnet den vom Benutzer gewählten Stundenbereich direkt auf dem Chart ein, so dass er es dem Händler ermöglicht, die Kursbewegungen während der von ihm bevorzugten Handelszeiten zu visualisieren, was ihm einen umfassenderen Blick auf die Kursbewegungen und die Marktdynamik ermöglicht. Dieser Indikator ermöglicht es dem Benutzer, nicht nur die Zeit des Brokers, sondern auch die Ortszeit z
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitys
Intelligenter Lot-Size-Rechner und Handelsassistent für den mobilen Handel Überblick: Dies ist das Werkzeug, das jeder Trader auf dem Markt haben muss, egal ob Sie Scalper, Swing Trader, Day Trader oder langfristiger Trader sind. Dieses On-The-Go Trading-Tool hilft Ihnen, diszipliniert zu bleiben und sich von den täglichen Aufgaben des Handelsmanagements zu befreien. 1. die Berechnung der richtigen Losgröße für eine Position, um ein kontrolliertes Risiko einzugehen 2. jeden Handel zu verwalten u
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indikatoren
Dieser Indikator hilft, das Hoch und Tief der Sitzung Asian,London,Newyork zu markieren, mit benutzerdefinierten Stundeneinstellung Dieser Indikator ist so eingestellt, dass er von der Minutenkerze zählt, so dass er sich mit dem aktuellen Markt bewegt und zur angegebenen Stunde stoppt und eine genaue Linie für den Tag erstellt. unten ist die Anpassung, die Sie einstellen können: Input Descriptions AktivierenAsiatisch Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Höchst- und Tiefststände der
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitys
Account Info EA Es ist ein Tool, das alle Positionen des Kontos und spezifische Informationen zu den Positionen, aber auch zum Konto grafisch darstellt. Es ermöglicht dem Benutzer, sich auf einen Blick ein Bild von seinem Konto zu machen. Verwenden Sie es wie jeden Expertenberater. Sie können ihn nicht mit anderen Expert Advisors im gleichen Chart verbinden. Er hat nicht die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen oder zu verwalten. Sie können ihn auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen.
FREE
Second Timeframe Eval MT4
FEATrading OÜ
Utilitys
Zweiter Zeitrahmen Eval MT4 Die Anwendung zeigt Informationen zu höheren Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktiven Chart an, ohne zwischen den Zeitrahmen zu wechseln. Sie aktualisiert die Overlay-Daten automatisch, wenn sich neue Balken auf dem höheren Zeitrahmen bilden. Bitte beachten Sie, dass die Anwendung anfangs etwa eine Minute zum Laden benötigt. Widget-Kategorien Handels-Tools Trendline Trading - Zeichnen Sie Triggerlinien auf Charts zur automatischen Handelsausführung. Geeignet für Breakout
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilitys
Dieser Indikator zeigt die verbleibende Zeit der Kerze auf dem Chart und/oder in der Ecke des Fensters an. Er zeigt auch eine Benachrichtigung (Popup und Push) an, wenn sich eine neue Kerze bildet (optional). Sie konfigurieren den Timer auf den Kerzen und in der Chartecke. Ich brauche die Funktionen nicht zu erklären, da sie sehr einfach sind. MT5 Version: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Bei Unklarheiten oder Vorschlägen zu neuen Funktionen bitte kommentieren. Viel Spaß!
FREE
Change Timeframe for All
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Utilitys
Das Skript ändert den Zeitrahmen aller offenen Charts auf der MetaTrader-Plattform mit einem einfachen Klick, ohne dass Sie alle offenen Charts manuell durchgehen und einen nach dem anderen ändern müssen - praktisch, wenn es viele offene Charts gibt. Das Skript lässt Sie wählen, welchen Zeitrahmen Sie auf die offenen Charts anwenden möchten. Die im Dropdown-Menü verfügbaren Zeitrahmen sind die, die bereits auf der MetaTrader-Plattform verfügbar sind: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.
FREE
Monitor by LRR
Luiz Rogerio Reine
Utilitys
Unser EA wurde entwickelt, um das Konto des Benutzers zu überwachen und nützliche Informationen über den Saldo, den Nettosaldo und den aktuellen Drawdown für den Tag und den Monat zu liefern. Darüber hinaus liefert er detaillierte Informationen über die tägliche, vortägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Performance, die dem Nutzer helfen, die Effektivität seiner Handelsstrategie zu bewerten. Eines der einzigartigen Merkmale unseres EA ist, dass er den Gewinn am Ende jeder Operation im
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitys
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
Indikatoren
Suchen Sie schnell nach übereinstimmenden gleitenden Durchschnitten (MAs) an jedem beliebigen Punkt, den Sie im Diagramm anklicken! Durch die sofortige Anzeige der MAs, die durch einen ausgewählten Punkt verlaufen, ist es hervorragend geeignet, Trendspitzen zu identifizieren und bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Merkmale: Einfache Bedienung: Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt, an dem Sie den MA finden möchten. Sofortige Ergebnisse: Zeigt übereinstimmende MAs an, falls gefunden. Ruhef
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilitys
Dieser MQL4-Indikator erstellt ein anpassbares Gitter aus horizontalen Linien auf Ihrem Trading-Chart. Hier ist, was es tut: **Hauptfunktionen:** - Zeichnet gleichmäßig verteilte horizontale Linien über den sichtbaren Preisbereich - Unterstützt zwei Linientypen: horizontale Linien oder Trendlinien mit Vorwärtsprojektion - Passt sich automatisch an Änderungen der Preisskala an **Schlüsselmerkmale:** 1. **Anpassbare Abstände**: Legen Sie den Rasterabstand in Pips fest (20 Pips als Standard) 2.
FREE
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Utilitys
Dies ist ein Forex-Unterstützungstool für alle manuellen Trader. Sie können Positionen sofort auf dem MT4-Terminal mit einem einzigen Klick schließen. CLOSE SELL: Sie können SHORT-Positionen des Zielwährungspaares schließen (das gleiche wie der Chart, den Sie mit diesem EA verwenden). KAUFEN SCHLIESSEN: Dasselbe wie oben, aber LONG-Positionen werden geschlossen. CLOSE ALL: Alle geöffneten Positionen werden geschlossen (unabhängig von den Währungspaaren). Sie können die Schließungsmethode zwische
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitys
TradeMirror ist ein Handelskopierer EA für die MT4/MT5 Plattform. Warum TradeMirror Wir wissen, wie wichtig Sicherheit, Stabilität und Datenschutz für Finanzsoftware sind. Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht, diese drei Elemente bis ins kleinste Detail zu sichern: Bietet eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche, die einfach zu bedienen ist Fokus auf Datenschutz und Sicherheit, geeignet für verschiedene Finanzszenarien mit Datenschutzanforderungen für die Auftragsverteilung Präzise Replik
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilitys
Ich denke, jeder kennt diese Regel des Geldmanagements als «Safe». Für diejenigen, die es nicht wissen, beinhaltet Safe, die Hälfte der Position zu schließen, nachdem der Gewinn des Handels mit der Fußgröße übereinstimmt. Selbst wenn sich der Preis entfaltet und der Stopp festhält, verlieren Sie kein Geld mehr, da der exakt gleiche Gewinnbetrag beim Schließen eines Teils der Position zuvor erzielt wurde. Der Safety Advisor hat nur eine Einstellung – das Schließfach. Wenn Sie es in Position 0 b
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Utilitys
Dieses Dienstprogramm überwacht Ihre Handelsterminals und sorgt dafür, dass Sie benachrichtigt werden, wenn eines von ihnen abgeschaltet wird. Hängen Sie das Dienstprogramm einfach an einen Chart und stellen Sie eine Verbindung zu einem Überwachungsdienst her, der Sie benachrichtigen kann. Wir verwenden UptimeRobot sowohl für die VPS- als auch für die Terminal-Überwachung; es kann jedoch jeder Dienst verwendet werden, der die Heartbeat-Überwachung unterstützt. Viele solcher Dienste bieten koste
FREE
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilitys
Dies ist eine Light-Version von OneClickWonder. Es hat eine Beschränkung der Losgröße (0,01 ) und auch die Handelsrichtung (nur VERKAUFEN ) und magische Zahl ist fiexd (magische Zahl = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder verwaltet offene Trades nach Magic Number und Symbol und bietet: - Individueller oder Korb Trailing Stop - Optionales Averaging System ( fügt neue Trades automatisch hinzu) - OneClickOrder Buttons ( KAUFEN / VERKAUFEN direkt aus dem Chart) - Funktioniert mit
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
SR Heatmap NZD
Part-time Day Trader
Indikatoren
Die SR Heatmap zeigt eine leicht lesbare Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert und wichtige Preisbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervorhebt, in denen eine Preisreaktion wahrscheinlicher ist. Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Berei
FREE
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilitys
Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen nach Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stopps häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Le
MT4 Sessions Indicator
Part-time Day Trader
5 (3)
Indikatoren
Der MT4-Sessions-Indikator hebt Handelssitzungen direkt im Chart hervor, indem er sie mit farbigen Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern, schnell zu erkennen, wann Kursbewegungen während bestimmter Marktsitzungen oder Tageszeiten stattgefunden haben. Er ist besonders nützlich für Händler, die mit Volumenprofilen, Angebots- und Nachfragezonen oder niveaubasierten Strategien arbeiten, bei denen das Timing einer Bewegung genauso wichtig ist wie das Preisniveau. Durch die visuelle Trennung von Sitzung
FREE
Body Break Confirmer MT5
Part-time Day Trader
5 (1)
Indikatoren
Body Break Confirmation - Entry Alerter. Regelbasierte Candle-Body-Break-Alarme für objektive Momentum-Bestätigung. Platzieren Sie Alarme manuell mit einem Klick. Alarme werden ausgelöst, wenn der Preis über den Body der vorherigen Kerze hinausgeht - keine Blackbox-Logik, keine versteckten Regeln. Entwickelt für Level-basierte Trader, die eine klare Einstiegsbestätigung ohne ständige Chartbeobachtung wünschen. Wie es funktioniert: Preis überprüfen - Beobachten Sie den Preis, bis er eine poten
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur. Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen. Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten. Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele ver
Auto Fib SR MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mit manueller Überschreibungskontrolle. Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren. Manuelles Überschreiben inklusive: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an, um die volle Kontrolle zu behalten. Nutzen Sie die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung. So verwenden Sie Auto Fib: Auto
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stops häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Levels d
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur. Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen. Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten. Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele ver
Auto Fib SR
Part-time Day Trader
Indikatoren
Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mit manueller Überschreibungskontrolle. Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren. Manuelles Überschreiben inbegriffen: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an , um die volle Kontrolle zu behalten. Holen Sie sich die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung. So verwenden Sie Auto Fi
Confirm Alerter
Part-time Day Trader
Indikatoren
Confirm Alerter bietet regelbasierte Warnungen mit nur einem Klick, die Kursdurchbrüche, Momentumverschiebungen und Umkehrungen bestätigen. Die Alarme werden manuell mit einem einzigen Tastenklick platziert und nur ausgelöst, wenn die ausgewählten Bedingungen erfüllt sind. Keine automatischen Signale. Keine Neuformulierung. Keine Blackbox-Logik. Confirm Alerter wurde für den Einstieg in den Handel entwickelt - und ist ebenso effektiv für Scale-Ins und Stop-Loss-Anpassungen beim Ausstieg - und er
Auswahl:
tabwall
289
tabwall 2024.07.19 18:45 
 

Works as described.

Nikhil Rao
116
Nikhil Rao 2023.02.22 17:56 
 

Works great.

Antwort auf eine Rezension