Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss.

Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen.

Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen.

Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfache akustische Benachrichtigung wünschen, wenn sich die aktuelle Kerze ihrem Ende nähert - nützlich für diejenigen, die sich bei der Handelsausführung oder -verwaltung auf Kerzenschluss-Trigger verlassen.

Um den Timer zu verschieben, wählen Sie ihn mit einem Doppelklick aus undziehen Sie ihn dannam oberen linken Ankerpunkt.





Hauptmerkmale

Reibungslose, präzise systemzeitbasierte Leistung

Einstellbare Vorwarnzeit (0-59 Sekunden vor Kerzenschluss)

Vollständig anpassbar: Wählen Sie Ihre eigene Farbe, Größe und Schriftart, die zu Ihrem Chart-Stil passt

Optimiert für geringe CPU-Auslastung





Hinweise

Wenn der Markt geschlossen ist, läuft der Timer weiter, aber es werden keine Kerzenschlusswarnungen ausgegeben.

Kerzenschluss-Warnungen werden nur ausgegeben, wenn der Chart aktiv ist (der Chart, der im Vordergrund und sichtbar ist), während das MetaTrader-Terminal selbst im Hintergrund laufen kann.