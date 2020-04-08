Intrabar MTF Replay MT4

Papier-Tests, die sich endlich wie Live-Handel anfühlen

Intrabar MTF Replay ist ein Live-Mini-Chart-Panel mit fortschrittlicher Intrabar-Replay-Funktionalität, das speziell für Multi-Timeframe-Händler entwickelt wurde.

Traditionelles Backtesting und Paper-Tests auf statischen Charts leiden unter einem grundlegenden Problem: Die Timeframes sind standardmäßig nicht synchronisiert. Wenn Charts zusammen gescrollt werden, richten sich Kursbewegungen und Indikatoren nie auf den exakt gleichen Zeitpunkt aus - was ein realistisches Papier-Testing von Strategien mit mehreren Zeitrahmen unmöglich macht.

Intrabar MTF Replay löst dieses Problem durch die Rekonstruktion von Intrabar-Kursen und -Indikatoren, wobei alle Zeitrahmen auf den exakt gleichen Zeitpunkt synchronisiert werden. Jedes Diagramm, jedes Signal und jede Indikatoraktualisierung erfolgt im perfekten Gleichschritt.

Das Ergebnis ist eine der besten Erfahrungen, die Sie mit dem Live-Handel auf dem Papier machen können.

Intrabar MTF Replay wurde für Trader entwickelt, die:

  • Multi-Timeframe-Signale verwenden
  • Mechanische, regelbasierte Strategien handeln
  • Präzision, Konsistenz und Zuverlässigkeit beim (Papier-)Testen verlangen

Die Software eignet sich auch für die Wiedergabe der jüngsten Kursbewegungen, um ausgeführte Trades zu überprüfen, die Entscheidungsfindung zu analysieren und die Ausführung zu verbessern.


Schnellstart - Intrabar MTF Replay

Standardmäßig wird das Tool als Live-Mini-Chart-Panel ausgeführt. Um in den vollsynchronen MTF Replay-Modus zu gelangen, deaktivieren Sie Chart Shift und Chart Scroll in der MetaTrader-Symbolleiste.
In der rechten unteren Chartecke erscheint automatisch ein Kontrollfeld.

Scrollen Sie den Hauptchart, um in der Zeit rückwärts oder vorwärts zu gehen. Die Mini-Charts folgen dann.
Verwenden Sie die Chart-Schaltflächen oder die Tastatursteuerung, um die Kursbewegung zu wiederholen. Die Wiederholungsschritte folgen dem Zeitrahmen des Hauptcharts.

Um den Wiedergabemodus zu beenden, aktivieren Sie Chart Shift und Chart Scroll wieder.


Hauptmerkmale

Live-Mini-Chart-Panel
 Zeigen Sie 2-4 Mini-Charts für Live-Kursaktionen oder Papiertests mit Indikatoren an. Alle Charts sind über die Eingabeeinstellungen vollständig anpassbar.

Sofortiger Replay-Zugriff
 Rufen Sie den Replay-Modus direkt vom Chart aus auf, um die jüngsten Kursbewegungen bis hinunter zu 1-Minuten-Zeitschritten schnell zu überprüfen.

Unterstützung von Indikatoren
 Unterstützt bis zu 2 gleitende Durchschnitte pro Chart und bis zu 3 Sub-Fenster-Indikatoren.

Chart-Rollennamen (optional)
Weisen Sie den Charts benutzerdefinierte Namen zu, basierend auf ihrer Rolle in Ihrer Handelsmethodik. Hilfreich für Struktur und Konsistenz - besonders für neue Trader. Diese Funktion kann deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt wird.


Hinweise und Einschränkungen:

Die Live-Mini-Charts können im Strategy Tester verwendet werden. Allerdings wird die synchronisierte Intrabar-Wiedergabefunktion nicht unterstützt.



