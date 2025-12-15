Automatische Überlagerung von Fibonacci-Levels mitmanueller Überschreibungskontrolle.

Zeichnet und aktualisiert automatisch präzise Fibonacci-basierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - verankert von Docht zu Docht, ohne manuelles Nachjustieren.

Manuelles Überschreiben inbegriffen: Passen Sie die Fibonacci-Anker jederzeit an , um die volle Kontrolle zu behalten.

Holen Sie sich die Flexibilität der manuellen Fibonacci-Tools mit der Konsistenz der Automatisierung.





So verwenden Sie Auto Fib:

Auto Fib SR erkennt automatisch die jüngste Impulsbewegung und wendet Fibonacci-Levels auf diesen Trend an. Wenn sich der Preis ausdehnt, werden die Niveaus automatisch aktualisiert, um genau zu bleiben.

Wenn Fibonacci-Levels für eine andere Kursbewegung benötigt werden, ziehen Sie die V-Linie einfach an den Anfang des zu analysierenden Impulstrends. Die Fibonacci-Levels werden sofort angewendet.

Durch Ziehen der V-Linie schaltet das Tool in den manuellen Modus. Der automatische Modus kann jederzeit durch Klicken auf die Schaltfläche Fib Back wiederhergestellt werden.





Hauptmerkmale:

Automatische Trenderkennung mit manuellem Override

Fibonacci-Levels werden automatisch auf den aktiven Trend angewendet, während die manuelle Trendauswahl über die V-Linie volle Kontrolle bei der Analyse anderer Kursbewegungen bietet.

Automatisch aktualisierte Fibonacci-Levels

Die Levels passen sich automatisch an, wenn sich der Trend ausweitet, so dass eine ständige Neupositionierung entfällt und die Analyse sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus genau bleibt.

Fibonacci-Expansions-Levels für die Zielplanung

Optionale Expansions-Levels helfen bei der Planung von gemessenen Bewegungszielen, Fortsetzungszonen und projizierten Kurszielen, ohne dass dem Chart zusätzliche Tools hinzugefügt werden müssen.

Full-Chart Fibonacci Support & Resistance

Erweitern Sie die Fibonacci-Levels über den gesamten Chart, um die Struktur des höheren Zeitrahmens und die wichtigsten Support- und Resistance-Levels auf einen Blick zu erkennen.