RSI and MA Cross

¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras estaba transmitiendo en YouTube, me encontré con una poderosa estrategia que utiliza RSI y Moving Average es una moda increíble. Como un entusiasta comerciante de divisas y MQL4/5 programador, he desarrollado un indicador y Asesor Experto basado en esta estrategia. Estoy dando el indicador aquí para todos ustedes como una de mi manera de contribuir a la comunidad comercial. Por favor, vea el vídeo a continuación donde se explica la estrategia.





RECOMENDACIÓN

La estrategia es perfecta para una temporada de tendencia. Yo personalmente uso la versión EA en GOLD y BTCUSD. Y te recomiendo que solo operes las señales de compra (Evita vender en GOLD y BTCUSD). Espero que también encuentre los productos útiles.





¡ADVERTENCIA DE RIESGO DE TRADING!

1. Operar en los mercados financieros implica riesgos significativos y puede no ser adecuado para todos. Asegúrese de entender que puede perder parte o la totalidad de su capital invertido.





2. Por favor, comience a utilizar este proyecto en una cuenta demo. Sólo migrar a una cuenta real después de que esté plenamente consciente de la estrategia y el riesgo que implica el uso de la EA y en el comercio en general.









¡Feliz trading!