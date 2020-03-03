Blackrock First EA

BlackRock First EA se inspira en la filosofía de los primeros sistemas de trading institucional que cambiaron las finanzas modernas.
No es publicidad. Nada de apuestas. Sólo automatización tranquila y calculada.

Diseñado para imitar la lógica institucional temprana, este EA funciona mejor cuando se deja intacto.
Sin interferencias manuales. Sin sobre-optimización. Sólo ejecución.

Configuración recomendada

  • Modo: Sólo automático

  • Capital: Modo 3.000 $ (Agresivo)

  • Par: EUR/USD (mejores condiciones)

Aquí es donde el sistema muestra su verdadera naturaleza:
lento, posicionamiento controlado, comportamiento adaptable y salidas disciplinadas.

⚠️ Este EA no es para jugadores ni para operadores manuales.
Recompensa la paciencia, la disciplina de capital y la confianza en la automatización.

Aquellos que intenten controlarlo lo limitarán.
Aquellos que lo dejan trabajar pueden entender por qué las instituciones piensan diferente.

BlackRock First EA
Opere menos. Deje que la estructura haga el trabajo


Productos recomendados
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Secura Gold Wave
KINGSLEY IFEANYI IWUFRED
Asesores Expertos
Secura Gold Wave EA v1.0 Sistema de Trading Pullback de Grado Institucional para Plazos Mayores Opere con el ritmo del mercado utilizando el Secura Gold Wave EA , un asesor experto profesional creado para operadores pacientes con plazos más largos. Identifica sistemáticamente entradas de retroceso de alta probabilidad dentro de una tendencia confirmada, utilizando un marco de promedios móviles múltiples para mayor precisión. Estrategia principal: Identifica los retrocesos del precio hasta una
Horse Rider
Nikolas Berta
Asesores Expertos
Horse Rider - Un simple EA de seguimiento de tendencia para Swing Trading Sin martingala. Sin arbitraje. No grid. Sin trading de alta frecuencia. Este asesor experto ofrece un enfoque limpio y centrado en el seguimiento de tendencias sin complejidades innecesarias. Horse Rider está diseñado para el swing trading, haciendo hincapié en grandes ganancias y pérdidas controladas. Su base está construida para la adaptabilidad y la coherencia a través de diversas condiciones de mercado. Aunque origi
Range Lover
Sio Kei Wong
Asesores Expertos
Sistema de inversión Range Lover Visión General del Sistema El Sistema de Trading Range Lover es una potente herramienta de trading automatizada diseñada para capitalizar la volatilidad del mercado y obtener beneficios. Los usuarios sólo tienen que establecer un rango de precios (límites superior e inferior), y el sistema funciona 24/7 sin intervención manual. Dentro del rango de precios especificado, el sistema utiliza algoritmos inteligentes para calcular y acumular beneficios de forma contin
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Dinámicos: Un Innovador Bot Multidivisa para Operar Automáticamente en Forex Dynamic Pips es una herramienta de alta tecnología para la negociación automatizada en el mercado Forex, diseñada para operadores de todos los niveles. Este robot multidivisa, basado en algoritmos avanzados de análisis de flujos temporales de información, ofrece oportunidades únicas para beneficiarse de las fluctuaciones de las divisas. Operando en cualquier marco temporal y con una variedad de pares de divisas, se
GoldenHour
Zaha Feiz
3.28 (18)
Asesores Expertos
GoldenHour Expert Advisor -------------------------------- Descripción general: Un sistema de scalping de precisión para XAUUSD (oro) que se enfoca en operaciones de posición única de alta probabilidad. El EA ejecuta 2-3 operaciones cuidadosamente seleccionadas al día durante condiciones óptimas del mercado, evitando estrategias riesgosas de múltiples posiciones o martingala. * Si el EA no funciona bien en tu backtest, no dudes en enviarme un mensaje. Estaré encantado de ayudarte a configurarlo
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Asesores Expertos
Gold Scalping Machine Pro - XAUUSD Inteligente Recuperación EA Gold Scalping Machine Pro es un Asesor Experto de scalping X AUUSD totalmente automatizado construido con un sistema de promedio de recuperación de última operación . Apunta a ganancias rápidas y consistentes con un control inteligente del drawdown. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala, este EA sólo abre nuevas operaciones cuando la operación más reciente alcanza una reducción controlada , por lo que es más intel
GOLDExter
Youcef Seghir
Asesores Expertos
track record of myfxbook : Haz el backtest en una cuenta con spread bruto y verás resultados impresionantes. Resumen del Asesor Experto (EA): Este EA está optimizado principalmente para operar en XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense) , con mejor rendimiento en el marco temporal de 1 hora (H1) y con H4 como una sólida opción secundaria . Su rendimiento ha sido ajustado específicamente para la volatilidad y estructura únicas del mercado del oro. No te vendemos un sueño de hacerte rico
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Asesores Expertos
Atención: Solo cuenta Hedge de Pepperstone Broker. El Quant NAS100 es un asesor experto confiable y experimentado que utiliza su inteligencia artificial cuantitativa GPT-4 para identificar las mejores oportunidades de mercado y maximizar las ganancias al operar el índice NAS100. Utiliza un enfoque tradicional para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, y utiliza órdenes stop y take con órdenes inteligentes que se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado para garantizar los
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Asesores Expertos
En los mercados de divisas de hoy, que se mueven rápidamente, la precisión y la estrategia son cruciales para el éxito. PipChart es un robot de trading avanzado diseñado para automatizar la ejecución de operaciones, mejorar la precisión y optimizar la gestión del riesgo utilizando una poderosa combinación de indicadores técnicos. A diferencia de los bots de trading básicos, PipChart integra el Promedio Móvil de Osciladores, RSI, ADX y CCI para identificar entradas de operaciones con alta probabi
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.58 (19)
Asesores Expertos
Hola, traders. Si estás buscando un asesor experto que no solo lance operaciones por actividad, sino que trabaje con una estrategia bien pensada, te presento Scalper Investor EA. Es un experto multimoneda que ya está listo para entrar en acción con una estrategia de reversión sólida, y que pronto recibirá una actualización con una estrategia de tendencia. Estrategia de reversión – lista para usar Al momento de la publicación, el EA está completamente optimizado para operar con una lógica de reve
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
Grok ZScore Pair MT5
Bi Zhou
Asesores Expertos
Visión general Grok Z-Score es un avanzado sistema de trading automatizado basado en el principio de "reversión a la media" de la estadística matemática. Mediante el seguimiento de la divergencia de precios de dos símbolos altamente correlacionados, el EA utiliza el algoritmo Z-Score para calcular los niveles precisos de desviación estándar. Captura oportunidades de arbitraje cuando los diferenciales de precios alcanzan límites estadísticos extremos y sale cuando vuelven a la media. Característ
AlphaNet AI EUR Pro
Hideki Nakajima
Asesores Expertos
AlphaNet AI EUR Pro - Trading con IA para EURUSD H1 Sistema de IA especializado para EURUSD H1 AlphaNet AI EUR Pro es un Asesor Experto especializado creado exclusivamente para operar con EURUSD H1. Combinando la avanzada tecnología de red neuronal LSTM con la gestión de riesgos de grado institucional, este EA de IA ha sido desarrollado y probado a través de 6 años de datos históricos (2020-2025). Aviso importante: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar implica un r
Quant Systems Portfolio
Lazaro Luis Acosta Quintana
Asesores Expertos
Quant Systems Portfolio podría ser el siguiente paso en su carrera de trading, permitiéndole dar el paso definitivo hacia el trading profesional. Este producto no es adecuado para todo el mundo. Los traders deben entender que el objetivo de una cartera no es tener una tasa de ganancia del 100%, ni hacerse rico en un mes. El objetivo de Quant Systems Portfolio es el siguiente: tener un conjunto de sistemas no correlacionados en varios mercados, mostrando una ventaja en cada uno de ellos. En este
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA es un asesor experto especializado, desarrollado exclusivamente para el par de divisas   CADJPY   en la temporalidad de   H1 . Su estrategia está diseñada para identificar posibles puntos de giro del mercado, analizando la acción del precio y el momentum. El núcleo de la lógica del EA es un sistema de confirmación multi-indicador. Combina señales de indicadores clásicos, incluyendo el Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) y Average
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Asesores Expertos
Shadow Timer FX - Su Asistente Inteligente para 20 Pares de Divisas Operar en Forex significa mantenerse alerta. ¿Pero monitorizar 20 pares en 5 marcos temporales a la vez? Eso no es sólo difícil - es humanamente imposible. Ahí es exactamente donde entra Shadow Timer FX . Quedan 2 compras y el precio sube a 129$. MONITOREO EN VIVO Recomendaciones: Timeframe M1 a D1 Pares: EURUSD,GBPUSD, ... todos los pares de divisas (no índices, no materias primas, no acciones, no cripto, no ETFs) Configur
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
ZOR AI — La Vanguardia del Dominio del Trading de Oro Impulsado por IA ZOR AI representa la cumbre de la inteligencia artificial en el trading automatizado, diseñado exclusivamente para el volátil mundo del XAUUSD (Oro). Al aprovechar una vasta base de datos histórica que abarca décadas de datos de mercado, combinada con avanzados algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales multicapa, ZOR AI no solo reacciona al mercado, sino que se anticipa a él. Este potente EA se adapta en tiemp
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Asesores Expertos
Nombre EA: XAU Coin EA Master v1.0 Símbolo recomendado: XAUUSD Marco de tiempo recomendado: Ciclo principal H1 (con confirmación de disposición D1 incorporada) Después de descargar la versión de prueba gratuita, por favor cambie el parámetro "Habilitar el modo de validación de mercado (asegura que el EA pasa el re mercado MQL5)" a "falso" para utilizar la función de backtesting; de lo contrario, no se abrirán posiciones durante el backtesting. Además, por favor ajuste la hora de cierre antes de
Kiobi
Firas Al-qasimi
Indicadores
VISIÓN KIOBI KIOBI VISION es un indicador de análisis multifactorial diseñado para operadores profesionales que desean una visión clara y estructurada del mercado a lo largo de varias unidades temporales. Objetivo El indicador ofrece una tabla resumen única que combina varias herramientas técnicas (RSI, MACD, Estocástico, Vórtice, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher y tendencia general) para proporcionar señales fiables de compra y venta rápidas de interpretar. Principales características Análisis
La Medusa
Sami Triki
Asesores Expertos
Este algoritmo está optimizado de forma única para funcionar con la máxima eficacia en los pares JPY (Yen japonés) , 1 MIN Timeframe , un segmento de mercado conocido por sus tendencias direccionales explosivas y su capacidad de respuesta a la divergencia de los tipos de interés. En concreto, La Medusa opera mediante: Detección de Impulsos: Emplea una lógica propia para identificar el momento exacto en que comienza una tendencia significativa, centrándose en la aceleración del precio (impulso) e
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Asesores Expertos
El "Pound Pulse" es un robot que he desarrollado que está operando el par gbd/usd en un gráfico de 30min. Esta es una estrategia "real" que realmente tiene una ventaja en el mercado. La estrategia es una combinación de la acción del precio puro, y las señales del indicador RSI y MACD. Este robot es perfecto para los comerciantes que quieren hacer ganancias constantes sin tomar grandes riesgos que pueden volar la cuenta. NO martingala NO añadir a los perdedores Puro trading robusto El factor de
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Asesores Expertos
**Prop Dominus** - Asesor Experto Avanzado basado en Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 --- ## **I. Resumen Ejecutivo** Prop Dominus es un Asesor Experto (EA) de múltiples capas, mejorado con IA, diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y la inteligencia artificial. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y el reconocimiento avanzado del rég
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Equity BotTrader
Chinonso Chizoba Eke
Asesores Expertos
Equity BotTrader básicamente utiliza un método de cobertura, pero incrementa el volumen de la posición ganadora según lo que usted especifique como número incremental, su objetivo general es aumentar el capital de la cuenta en la cantidad especificada y cerrar todas las posiciones abiertas u órdenes pendientes. y empieza de nuevo, hasta convertirte en la persona más rica del mundo. Esto solo funciona con MT5, por favor. P.ej. Comience con una posición de compra de 5 lotes. Abre una orden s
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Asesores Expertos
Resumen funcional Momentum Scalping Engine: Propósito: El EA está diseñado para operaciones rápidas y a corto plazo: escalar el mercado capturando ganancias pequeñas y rápidas a partir de cambios significativos en el impulso. Funciones principales: Supervisa los datos del mercado en tiempo real para identificar los impulsos breves pero fuertes. Cuando las condiciones alcanzan los umbrales preestablecidos, el scalper entra y sale rápidamente de las operaciones, garantizando una rápida obtenció
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 3 BS MT5 (Blood Sword) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nues
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
AdvancedPortfolioEA
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Asesores Expertos
Presentamos el Asesor Experto de Cartera Avanzada: Especialista en Trading M1 con XAUUSD El Asesor Experto de Cartera Avanzada es un sistema de trading automatizado, diseñado por expertos y adaptado para operaciones de alta frecuencia en el par XAUUSD (Oro/USD) con el marco temporal M1. Sometido a pruebas retrospectivas durante un extenso período, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2025, abarcando condiciones de mercado volátiles, como fluctuaciones económicas globales, e
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Asesores Expertos
FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP , aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración. Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 co
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Asesores Expertos
Concepto Básico Bollinger Grid Pro es un EA totalmente automatizado que combina la detección de la tendencia de las Bandas de Bollinger con un sistema de trading inteligente . Construye automáticamente cuadrículas de compra durante los mercados que oscilan e inteligentemente toma ganancias durante las rupturas, capturando ganancias consistentes de la volatilidad de los precios. El sistema funciona de forma 100% automática sin necesidad de intervención manual, lo que permite que su cuenta crezca
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Asesores Expertos
Presentando mi nuevo Asesor Experto Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA utiliza el concepto de seguir las tendencias en la realización de análisis de mercado. Analizando las tendencias del mercado con los indicadores principales Banda de Bollinger y Media Móvil, al entrar en las operaciones, este EA también considera la zona de Orderblock que hace que el análisis sea más preciso. El algoritmo utilizado en el desarrollo de este EA es un algoritmo fiable tanto en la entrada y la gestión de menos
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Asesores Expertos
Pound Breakout MT5 es un Expert Advisor para GBPUSD que negocia rupturas de un canal lateral paralelo y ofrece impresionantes funciones comerciales adicionales. >>> Primero, una nota importante:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763902 >>> Señal en vivo disponible aquí: https://www.mql5.com/es/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 La base de la estrategia de rupturas de Londres reside en que el horario de Londres es uno de los períodos de mayor liqu
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Asesores Expertos
SpeedScalper AI MT5 es un robot de scalping de última generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los pares de criptomonedas más populares BTCUSD . Desbloquea el poder del trading automatizado con este avanzado SpeedScalper AI MT5 específicamente diseñado para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramien
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Smart AI Aggressive Mode
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
5 (1)
Asesores Expertos
SOURCE CODE Disponible para la venta 5k USD ¡¡¡¡¡¡Versión Ilimitada Disponible 20% de DESCUENTO sobre el Precio de Mercado Sólo Envíeme un Mensaje Directo!!!!!! Este Asesor Experto (EA) es un sistema de comercio totalmente automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Emplea una estrategia adaptativa para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en la lógica predefinida y parámetros de riesgo. Emplea una estrategia adaptativa para analizar las condiciones del
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Asesores Expertos
Golden US Nights MT5 primero, se coloca una orden virtual de compra con stop loss tras el cierre diario de las bolsas de valores estadounidenses, utilizando un sofisticado algoritmo de acción del precio para determinar el precio óptimo de entrada al mercado. No se utilizan estrategias Martingale ni de Grid, y todas las órdenes cuentan con stop loss. La instalación es sencilla en un Chart XAUUSD de cualquier Timeframe, que puede modificarse en cualquier momento sin afectar el flujo de trabajo del
Otros productos de este autor
Goat Milker
Eya Charfeddine
Asesores Expertos
¡OFERTA DE LANZAMIENTO! (Tiempo limitado) ¡GRATIS! Solo por unos días. Confiamos tanto en el rendimiento de Goat que lo lanzamos con un gran descuento para nuestros usuarios fundadores. El precio nunca volverá a ser tan bajo. Precio con descuento por ranura Primeros 55 compradores: 99% de descuento: $49 Próximos 88 compradores: 90% de descuento: $499 Próximos 99 compradores: 50% de descuento: $2490 Futuros compradores: PRECIO COMPLETO: $4990 Compra y deja una buena reseña para animarnos y agr
Goat Pro
Eya Charfeddine
Asesores Expertos
¡OFERTA DE LANZAMIENTO! 90% DE DESCUENTO Confiamos tanto en el rendimiento de Goat que lo lanzamos con un gran descuento para nuestros usuarios fundadores. El precio nunca volverá a ser tan bajo. Precio con descuento por ranura Primeros 88 compradores: 90% de DESCUENTO $499 Próximos 99 compradores: 50% de DESCUENTO $2,490 Futuros compradores: PRECIO COMPLETO $4,990 Compra y deja una buena reseña para animarnos y agradecerte. Descripción del producto: ¿Cansado de los EA que arruinan tus cuent
Beat Trap Potentiel risk
Eya Charfeddine
Asesores Expertos
Riesgo de BEAT TRAP POT (BTP) EA El EA que convierte las trampas del mercado en tu tesoro ¿Qué es el riesgo de Beat Trap Pot? La mayoría de los sistemas de trading son presa del mercado. Beat Trap Pot (BTP) es el cazador. Este no es un EA de cuadrícula. Es una sofisticada trampa de mercado diseñada para obtener ganancias cuando otros sistemas fallan. Crea una cuadrícula estratégica, espera a que el mercado se extienda demasiado y luego atrapa las ganancias, llenando tu bote mientras otros ve
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario