Turtles Style Trend Following Trading System

Die meisten Händler kaufen überverkauft und verkaufen überkauft. Dieses System macht genau das Gegenteil - mit Absicht.

In Märkten mit starken Trends können die Kurse sehr lange überkauft oder überverkauft bleiben.

Wir steigen absichtlich ein, wenn der Markt bereits "gestreckt" ist, denn genau dann ist der Trend am stärksten und wird sich höchstwahrscheinlich fortsetzen.

Wir setzen einen engen Stop Loss (z.B. 3 ATR) und halten die Position, bis der Trend endet.

Dies ist derselbe Stil wie bei den berühmten Turtles-Händlern.