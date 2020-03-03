Blackrock First EA

Советник BlackRock First EA вдохновлен философией первых институциональных торговых систем, изменивших современную финансовую систему.
Никакой шумихи. Никакой азартной игры. Просто тихая, продуманная автоматизация.

Разработанный для имитации ранней институциональной логики, этот советник работает лучше всего, если его не трогать.
Никакого ручного вмешательства. Никакой чрезмерной оптимизации. Только исполнение.

💡 Рекомендуемая настройка

Режим: Только автоматический

Капитал: 3000 долларов США (Agressive)

Пара: EUR/USD (лучшие условия)

Здесь система демонстрирует свою истинную природу:
медленное, контролируемое позиционирование, адаптивное поведение и дисциплинированные выходы.

⚠️ Этот советник не для азартных игроков и не для трейдеров, торгующих вручную.

Он вознаграждает терпение, дисциплину капитала и доверие к автоматизации.

Те, кто пытается контролировать его, будут ограничивать его.
Те, кто позволяет ему работать, могут понять, почему институциональные инвесторы думают иначе.

BlackRock First EA
Торгуйте меньше. Пусть структура делает свою работу.
Рекомендуем также
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
Secura Gold Wave
KINGSLEY IFEANYI IWUFRED
Эксперты
Secura Gold Wave EA v1.0 Institutional-Grade Pullback Trading System for Higher Timeframes Trade with the rhythm of the market using   Secura Gold Wave EA , a professional expert advisor built for patient, higher-timeframe traders. It systematically identifies high-probability pullback entries within a confirmed trend, using a multi-moving-average framework for precision. Core Strategy: Identifies price retracements to a dynamic moving average, waiting for a strong confirmation candle to signa
Horse Rider
Nikolas Berta
Эксперты
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Range Lover
Sio Kei Wong
Эксперты
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Dynamic Pips: Инновационный Мультивалютный Бот для Автоматизированной Торговли на Форекс Dynamic Pips — это высокотехнологичный инструмент для автоматизированной торговли на финансовом рынке Форекс, созданный для трейдеров всех уровней. Этот мультивалютный робот, основанный на передовых алгоритмах анализа временного информационного потока, предлагает уникальные возможности для заработка на колебаниях валютных курсов. Работая на любых таймфреймах и с разнообразными валютными парами, он становится
GoldenHour
Zaha Feiz
3.28 (18)
Эксперты
GoldenHour Expert Advisor -------------------------------- Обзор: Точная скальпинговая система для XAUUSD (золото), ориентированная на высоковероятные сделки с одной позицией. Советник выполняет 2-3 тщательно отобранные сделки в день в оптимальных рыночных условиях, избегая рискованных стратегий с несколькими позициями или мартингейлом. "  Если советник показывает плохие результаты в тесте, не стесняйтесь написать мне. Я с радостью помогу вам правильно его настроить и получить наилучшие результа
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Эксперты
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Эксперты
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
GOLDExter
Youcef Seghir
Эксперты
track record of myfxbook : Сделайте бэктест на счёте с raw-spread, и вы увидите впечатляющие результаты. Обзор торгового советника (EA): Этот экспертный советник специально оптимизирован для торговли на XAUUSD (золото против доллара США) , с наилучшими результатами на таймфрейме H1 , а также на H4 как надёжной альтернативе. Его производительность точно настроена под уникальную волатильность и структуру рынка золота. Мы не продаём вам мечту о быстром обогащении. Мы предлагаем вам мощный и
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Эксперты
Nasdaq Квант NAS100 Вы можете получить скидку 30%, если свяжетесь с нами в чате. Предложение действительно для первых 30 человек, которые загрузят нашу демо-версию в этом месяце." Expert Nasdaq — это динамичная и оптимизированная скальперская торговая система, предназначенная для безопасного получения прибыли Полная система с управлением рисками на основе оптимизации нейронных сетей и системой интеллектуального увеличения лота на основе балансовой прибыли подходит как для начинающих, так и для
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Эксперты
В современных быстро меняющихся рынках Форекс точность и стратегия имеют решающее значение для успеха. PipChart — это продвинутый торговый робот, предназначенный для автоматизации выполнения сделок, повышения точности и улучшения управления рисками с использованием мощной комбинации технических индикаторов. В отличие от базовых торговых ботов, PipChart интегрирует Осциллятор с движещейся средней, RSI, ADX и CCI для определения торговых входов с высокой вероятностью для длинных и коротких позиций
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.58 (19)
Эксперты
Привет, трейдеры! Если вы в поиске советника, который не просто гоняет сделки ради активности, а умеет грамотно работать по стратегии — знакомьтесь со Scalper Investor EA. Это мультивалютный эксперт, который уже сейчас готов к бою с продуманной реверсивной системой , а в ближайшее время получит ещё и обновление с  трендовой стратегией . Готовая к использованию: Реверсивная стратегия На момент публикации советник полностью заточен под реверсивную торговлю. Здесь используется канал Кельтнера и цел
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Эксперты
Send me a message so I can send you the setfile $498 за введение, будет увеличиваться на 100 в месяц, пока не достигнет $1298 Автоматизированный торговый бот для XAUUSD (GOLD). Подключите этого бота к своим графикам XAUUSD (GOLD) H1 и позвольте ему торговать автоматически с помощью проверенной стратегии! Этот бот, разработанный для трейдеров, ищущих простую, но эффективную автоматизацию, совершает сделки на основе комбинации технических индикаторов и ценового действия, оптимизированного для
Grok ZScore Pair MT5
Bi Zhou
Эксперты
Overview Grok Z-Score is an advanced automated trading system built on the "Mean Reversion" principle of mathematical statistics. By monitoring the price divergence of two highly correlated symbols, the EA uses the Z-Score algorithm to calculate precise standard deviation levels. It captures arbitrage opportunities when price spreads reach extreme statistical limits and exits as they revert to the mean. Key Features Statistical Logic Driven : Completely removes emotional bias. Trades are execut
AlphaNet AI EUR Pro
Hideki Nakajima
Эксперты
AlphaNet AI EUR Pro - AI-Powered Trading for EURUSD H1 Specialized AI System for EURUSD H1 Trading AlphaNet AI EUR Pro is a specialized Expert Advisor built exclusively for EURUSD H1 trading. Combining advanced LSTM neural network technology with institutional-grade risk management, this AI EA has been developed and tested through 6 years of historical data (2020-2025). Important Disclaimer: Past performance is not indicative of future results. Trading involves substantial risk. Please read the
Quant Systems Portfolio
Lazaro Luis Acosta Quintana
Эксперты
Quant Systems Portfolio could be the next step in your trading career, allowing you to take the definitive step towards professional trading. This product is not suitable for everyone. Traders must understand that the objective of a portfolio is not to have a 100%-win rate, nor to get rich in a month. The objective of Quant Systems Portfolio is as follows: to have a set of uncorrelated systems across various markets, showing an advantage in each of them. In this regard, the portfolio has two sys
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA — это специализированный торговый советник, разработанный исключительно для валютной пары   CADJPY   на таймфрейме   H1 . Его стратегия нацелена на определение потенциальных точек разворота рынка посредством анализа ценового движения и импульса. В основе логики советника лежит система подтверждения сигналов от нескольких индикаторов. Он комбинирует сигналы классических индикаторов, таких как Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) и A
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Эксперты
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
ZOR AI — Авангард мастерства торговли золотом с помощью ИИ ZOR AI представляет собой вершину искусственного интеллекта в автоматизированной торговле, разработанную специально для волатильного мира XAUUSD (золото). Используя обширную историческую базу данных, охватывающую десятилетия рыночных данных, в сочетании с передовыми алгоритмами машинного обучения и многослойными нейронными сетями, ZOR AI не просто реагирует на рынок — он его предвидит. Этот мощный советник адаптируется в режиме реально
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Эксперты
EA Name: XAU Coin EA Master v1.0 Recommended Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: H1 main cycle (with built-in D1 layout confirmation) After downloading the free trial version, please change the "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" parameter to "false" to use the backtesting function; otherwise, no positions will be opened during backtesting. Also, please adjust the pre-news closing time (in minutes, 0 indicates disabled) to be the same as the pre-news trading ban
Kiobi
Firas Al-qasimi
Индикаторы
KIOBI VISION KIOBI VISION is a multi-factor analysis indicator designed for professional traders who want a clear and structured view of the market across multiple time frames. Objective The indicator offers a unique summary table that combines several technical tools (RSI, MACD, Stochastics, Vortex, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher, and general trend) to provide reliable and quick-to-interpret buy and sell signals. Key Features Multi-timeframe analysis (M1 → MN): a consolidated view of the
La Medusa
Sami Triki
Эксперты
This algorithm is uniquely optimized to perform with maximum effectiveness on JPY (Japanese Yen) pairs , 1 MIN Timeframe , a market segment known for its explosive directional trends and responsiveness to interest rate divergence. Specifically, La Medusa operates by: Impulse Detection: It employs proprietary logic to identify the exact moment a significant trend begins, focusing on the acceleration of price (momentum) rather than reversal. Volatile Capture: It is tailored to thrive in the typica
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Эксперты
«Pound Pulse» — это робот, который я разработал для торговли парой GBP/USD на 30-минутном графике. Это «реальная» стратегия, которая действительно имеет преимущество на рынке. Стратегия сочетает чистое ценовое действие с сигналами от индикаторов RSI и MACD. Этот робот идеально подходит для трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль, не рискуя потерять счет. НИКАКОГО мартингейла НИКАКОГО добавления к убыточным сделкам Только надежная торговля Коэффициент прибыли составляет 1.91, а коэфф
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Эксперты
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Equity BotTrader
Chinonso Chizoba Eke
Эксперты
Equity BotTrader в основном использует метод хеджирования, но увеличивает объем выигрышной позиции на указанное вами дополнительное число. Его общая цель - увеличить капитал счета на указанную сумму и закрыть все открытые позиции или отложенные ордера. и начните заново, пока не станете самым богатым человеком на свете. Пожалуйста, это работает только с MT5. Например. Старт с позиции на покупку 5 лотов Открывает стоп-ордер на продажу в 30 пипсах от позиции на покупку с тем же размером лота
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
Эксперты
Functional Overview Momentum Scalping Engine: Purpose: The EA is designed for rapid, short-term trades—scalping the market by capturing small, quick gains from significant momentum shifts. Core Functionality: It monitors market data in real time to identify brief but strong momentum bursts. When conditions meet preset thresholds, the scalper quickly enters and exits trades, ensuring swift profit realization while limiting exposure. Image Recognition Integration: Purpose: Beyond traditional n
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Эксперты
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Quantum bot
Samuel Bedin
Эксперты
quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
AdvancedPortfolioEA
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Эксперты
Представляем Advanced Portfolio EA: специалист по торговле XAUUSD M1 Advanced Portfolio EA — это профессионально разработанная автоматическая торговая система, предназначенная для высокочастотных операций с парой XAUUSD (золото/доллар США) с использованием таймфрейма M1. Пройдя бэктестинг за длительный период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2025 года, охватывающий волатильные рыночные условия, включая глобальные экономические сдвиги, геополитические события и инфляционное давление, этот со
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких о
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Эксперты
Представляем Marvelous EA: Ваш идеальный торговый помощник Откройте весь потенциал рынка Forex с Marvelous EA, передовым автоматизированным торговым решением, разработанным для максимизации вашей прибыли и минимизации рисков. Этот экспертно созданный торговый алгоритм оснащен передовыми функциями для точной и эффективной навигации в динамичном ландшафте Forex. GOLD - XAUUSD - H5 Реальная производительность счета: https://www.mql5.com/ru/signals/ 2321875 Ключевые особенности: Проверенная тор
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Эксперты
FastWay EA — это умная и эффективная система автоторговли, построенная на мощной стратегии возврата к среднему. Советник торгует коррелированными парами, такими как AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD и EURGBP , извлекая прибыль из возврата цены к среднему после сильных направленных движений. После покупки пришлите мне личное сообщение, чтобы получить подробную инструкцию по настройке. Сигнал в реальном времени:  НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Текущая цена — всего $1337 для следующих 10 покупателей. FastWay EA идеален для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Эксперты
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Эксперты
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Эксперты
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Эксперты
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Smart AI Aggressive Mode
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
5 (1)
Эксперты
SOURCE CODE Available For Sale 5k USD Unlimited Version Available 20% OFF the Market Price Just Message Me Directly!!!!!! This Expert Advisor (EA) is a fully automated trading system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs an adaptive strategy to analyze market conditions and execute trades based on predefined logic and risk parameters. Core Functionality Automated Strategy:   The EA performs automated market analysis and trade execution. Multi-Market Support:   It is configured to o
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
Другие продукты этого автора
Goat Milker
Eya Charfeddine
Эксперты
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА! (Ограниченное время) БЕСПЛАТНО!! Только несколько дней Мы настолько уверены в производительности Goat, что предлагаем его с огромной скидкой для наших первых пользователей. Цена никогда больше не будет такой низкой. Скидка на слот Первые 55 покупателей: скидка 99% от 49$ Следующие 88 покупателей: скидка 90% от 499$ Следующие 99 покупателей: скидка 50% от 2490$ Все будущие покупатели: полная цена 4990$ Покупка и хороший отзыв, чтобы поддержать нас и поблагодарит
Goat Pro
Eya Charfeddine
Эксперты
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА! СКИДКА 90% Мы настолько уверены в эффективности Goat, что предлагаем его с огромной скидкой для наших первых пользователей. Цена никогда больше не будет такой низкой. Скидка на слот Первые 88 покупателей: скидка 90% — 499$ Следующие 99 покупателей: скидка 50% — 2490$ Все будущие покупатели: полная цена — 4990$ Покупка и хороший отзыв — это наша поддержка и благодарность! Описание продукта: Устали от советников, которые обрушивают счета на волатильн
Beat Trap Potentiel risk
Eya Charfeddine
Эксперты
Советник Beat Trap Pot Risk (BTP) Советник, превращающий рыночные ловушки в ваше сокровище Что такое Beat Trap Pot Risk? Большинство торговых систем являются жертвами рынка. Beat Trap Pot (BTP) — это охотник. Это не сеточный советник. Это сложная рыночная ловушка, разработанная для получения прибыли, когда другие системы терпят неудачу. Она выстраивает стратегическую сетку, ждет, пока рынок перерастет себя, а затем ловит прибыль, наполняя ваш горшок, в то время как другие наблюдают, как их с
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв