Institutional Tick Engine STD
- 지표
- Kaan Caliskan
- 버전: 1.0
Institutional Tick Engine Lite: 틱 속도 및 반전 분석 도구
Institutional Tick Engine Lite는 원시 틱 데이터를 사용하여 시장 속도(Velocity)와 미세 구조 로직을 분석하도록 설계된 기술적 지표입니다. 스캘핑 및 데이 트레이딩을 위한 실시간 지표를 제공합니다.
포함된 기능
-
틱 속도 모니터: "초당 틱 수"(TPS)를 보여주는 실시간 히스토그램.
-
반전 신호 (Lite): 미세 구조 소진(exhaustion)을 기반으로 반전 지점을 식별합니다 (하루 20개 신호로 제한).
-
정보 패널: 현재 스프레드, 델타 및 속도 지표를 보여주는 대시보드.
-
최적화된 성능: 터미널 속도에 영향을 주지 않는 가벼운 코드.
기술적 제한 사항
-
유동성 히트맵: 합성 시장 깊이 시각화가 비활성화되었습니다.
-
오디오 어시스턴트: "가이거 계수기" 모드 및 오디오 경고가 잠겨 있습니다.
-
신호 제한: 반전 신호는 하루 20개로 제한됩니다.
-
데이터 내보내기: CSV로 틱 데이터를 내보낼 수 없습니다.
PRO Version: https://www.mql5.com/tr/market/product/161938