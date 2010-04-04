Institutional Tick Engine STD

Institutional Tick Engine Lite: Ferramenta de Velocidade de Ticks e Reversão

Institutional Tick Engine Lite é um indicador técnico projetado para analisar a velocidade do mercado e a lógica da microestrutura usando dados brutos de ticks. Processa dados em tempo real para fornecer métricas para scalping e day trading.

Recursos Incluídos

  • Monitor de Velocidade de Ticks: Histograma em tempo real mostrando "Ticks Por Segundo" (TPS).

  • Sinais de Reversão (Lite): Identifica pontos de reversão prováveis baseados na exaustão da microestrutura (Limitado a 20 sinais por dia).

  • Painel de Informações: Painel exibindo spread atual, delta e métricas de velocidade.

  • Desempenho Otimizado: Código leve para não tornar o terminal lento.

Limitações Técnicas

  • Mapa de Calor de Liquidez: Visualização de profundidade de mercado desativada.

  • Assistente de Áudio: Modo "Contador Geiger" bloqueado.

  • Limite de Sinais: Máximo de 20 sinais por dia.

  • Exportação de Dados: Exportação para CSV não disponível.

PRO Version: https://www.mql5.com/tr/market/product/161938


