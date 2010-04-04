Institutional Tick Engine STD
- Indicadores
- Kaan Caliskan
- Versão: 1.0
Institutional Tick Engine Lite: Ferramenta de Velocidade de Ticks e Reversão
Institutional Tick Engine Lite é um indicador técnico projetado para analisar a velocidade do mercado e a lógica da microestrutura usando dados brutos de ticks. Processa dados em tempo real para fornecer métricas para scalping e day trading.
Recursos Incluídos
-
Monitor de Velocidade de Ticks: Histograma em tempo real mostrando "Ticks Por Segundo" (TPS).
-
Sinais de Reversão (Lite): Identifica pontos de reversão prováveis baseados na exaustão da microestrutura (Limitado a 20 sinais por dia).
-
Painel de Informações: Painel exibindo spread atual, delta e métricas de velocidade.
-
Desempenho Otimizado: Código leve para não tornar o terminal lento.
Limitações Técnicas
-
Mapa de Calor de Liquidez: Visualização de profundidade de mercado desativada.
-
Assistente de Áudio: Modo "Contador Geiger" bloqueado.
-
Limite de Sinais: Máximo de 20 sinais por dia.
-
Exportação de Dados: Exportação para CSV não disponível.
PRO Version: https://www.mql5.com/tr/market/product/161938