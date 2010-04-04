Institutional Tick Engine STD
- Indicadores
- Kaan Caliskan
- Versión: 1.0
Institutional Tick Engine Lite: Herramienta de Velocidad de Ticks y Reversión
Institutional Tick Engine Lite es un indicador técnico diseñado para analizar la velocidad del mercado y la lógica de la microestructura utilizando datos de ticks en bruto. Como versión de entrada de la suite profesional, procesa datos en tiempo real para proporcionar métricas para scalping y trading intradía.
Características Incluidas
-
Monitor de Velocidad de Ticks: Histograma en tiempo real que muestra "Ticks Por Segundo" (TPS). Ayuda a identificar movimientos de alto momentum.
-
Señales de Reversión (Lite): Identifica puntos de reversión basados en el agotamiento de la microestructura (Limitado a 20 señales por día).
-
Panel de Información: Tablero en tiempo real que muestra el spread actual, delta y métricas de velocidad.
-
Rendimiento Optimizado: Código ligero diseñado para no afectar el rendimiento del terminal.
Limitaciones Técnicas
-
Mapa de Calor de Liquidez: La visualización de profundidad de mercado sintética está deshabilitada.
-
Asistente de Audio: El modo "Contador Geiger" y las alertas de audio están bloqueados.
-
Límite de Señales: Las señales están limitadas a 20 por día.
-
Exportación de Datos: No se pueden exportar datos a CSV.
PRO Version: https://www.mql5.com/tr/market/product/161938