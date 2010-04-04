Institutional Tick Engine STD
Institutional Tick Engine Lite: Инструмент анализа скорости тиков и разворотов
Institutional Tick Engine Lite — это технический индикатор, разработанный для анализа скорости рынка (Velocity) и логики микроструктуры с использованием сырых тиковых данных. Это базовая версия профессионального пакета, которая обрабатывает тиковые данные в реальном времени, предоставляя метрики для скальпинга и внутридневной торговли.
Основные функции
Монитор скорости тиков (Velocity): Гистограмма в реальном времени, показывающая "Тиков в секунду" (TPS). Позволяет различать медленный дрейф цены и импульсные движения.
Сигналы разворота (Lite): Определяет вероятные точки разворота на основе истощения микроструктуры (Лимит: 20 сигналов в день).
Информационная панель: Панель в реальном времени, отображающая текущий спред, дельту и метрики скорости.
Производительность: Оптимизированный код, не замедляющий работу терминала.
Ограничения версии Lite По сравнению с версией Pro, данная утилита имеет следующие ограничения:
Тепловая карта ликвидности (Heatmap): Визуализация синтетической глубины рынка отключена.
Аудио-ассистент: Режим "Счетчик Гейгера" и звуковые оповещения заблокированы.
Лимит сигналов: Сигналы разворота ограничены до 20 в день.
Экспорт данных: Экспорт тиковых данных в CSV недоступен.
