Institutional Tick Engine STD

Institutional Tick Engine Lite: Tick 速度与反转分析工具

Institutional Tick Engine Lite 是一款技术指标，旨在利用原始 Tick 数据分析市场速度 (Velocity) 和微观结构逻辑。作为专业市场分析套件的入门版本，它处理实时 Tick 数据，为剥头皮和日内交易提供指标，替代传统的滞后指标。

包含的功能

  • Tick 速度监控: 显示 "每秒 Tick 数" (TPS) 的实时直方图。有助于识别缓慢的市场漂移与强劲的动量移动之间的区别。

  • 反转信号 (Lite): 基于微观结构耗尽识别高概率反转点 (每天限制 20 个信号)。

  • 信息面板: 实时仪表板，显示当前的点差、Delta 和速度指标。

  • 优化性能: 轻量级代码，不会降低终端运行速度。

技术限制 (Lite vs Pro) 与 Pro 版本相比，此版本有以下限制：

  • 流动性热力图 (Heatmap): 合成市场深度可视化已禁用。

  • 音频助手: "盖革计数器" 模式和音频警报已锁定。

  • 信号限制: 反转信号上限为每天 20 个 (Pro 版本无限制)。

  • 数据导出: 无法将 Tick 数据导出为 CSV。

PRO Version: https://www.mql5.com/tr/market/product/161938


推荐产品
Chaikin Volatility Indicator
MetaQuotes Ltd.
4.33 (3)
指标
Chaikin 的波动指标计算最大和最小价格之间的价差。它基于最大和最小之间的幅度来判断波动性。不像 平均真实范围 , Chaikin 的指标没有将跳空考虑在内。 根据 Chaikin 的解释, 在相对较短的时间里交易量增长, 意味着价格即将抵达最低点 (就像证券的恐慌性抛盘), 而在较长的时间周期里波动降低, 意味着价格处于峰值 (比如, 在成熟的牛市条件下)。
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
指标
Tenet Support & Resistance Pro 是一个用于 MetaTrader 5 的高级指标，旨在帮助交易者准确识别 关键市场支撑和阻力区域 。 基于价格历史，该指标会自动绘制水平线以突出战略区域。此外，它会在 实时显示蜡烛当前交易区域 ，提供对关键决策区域的清晰视图。 一个独特功能是 蜡烛旁边的倒计时器 ，精确显示当前K线收盘剩余时间——非常适合需要精确入场时机的价格行为交易者。 主要优势 自动识别 最相关的支撑和阻力区域 。 直观突出显示 蜡烛当前交易区域 。 内置倒计时器 ，实时显示在蜡烛旁。 完全 可配置 ：选择生成线条所使用的时间框架（D1、H4、H1、M15、M5、M1）。 可自定义颜色 ，适用于每种线条类型、区域和倒计时器。 根据图表时间框架隐藏或显示线条。 智能系统，可 每日或用户指定时间自动重新计算 水平。 ️ 输入参数 一般设置 default_chart_view – 如果希望将图表视觉更改为 Tenet 默认（白色背景，绿色多头蜡烛，红色空头蜡烛），设置为 True。 chart_ID – 要分析的图表ID。 reset_
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
指标
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
IQuantum
Evgeniy Scherbina
指标
The indicator IQuantum shows trading signals for 10 symbols in the daily chart: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, and USDJPY. Signals of the indicator are produced by 2 neural models which were trained independently from one another. The inputs for the neural models are normalised prices of the symbols, as well as prices of Gold, Silver and markers of the current day. Each neural model was trained in 2 ways. The Ultimate mode is an overfitted neural model
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Phoenix Moving Average Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
指标
凤凰移动平均线仪表（MT5） 专为MetaTrader 5设计的专业移动平均趋势分析与可视化工具。将智能斜率分析、云带宽度测量及趋势状态分类整合于简洁的实时仪表盘中。 概述 凤凰移动平均线仪表通过分析快慢移动平均线的关系，判断趋势方向、强度及成熟度。该指标持续监测移动平均线斜率角度、云带宽度扩张收缩及交叉时间，实时分类当前市场运行状态。 系统采用双马蹄形仪表显示：斜率位置仪表可视化呈现快线从下降到平缓再到上升的角度变化，云带宽度仪表则测量趋势相对于历史均值的压缩与扩张程度。二者协同运作，即时揭示动能质量与趋势可持续性。 趋势状态自动分类为弱势、中势、强势或延伸状态（适用于多空双向行情）。云层色彩直接关联趋势状态，确保图表与仪表盘的视觉一致性。本指标旨在减少噪音干扰，聚焦可操作趋势状态而非原始指标值。 安装指南 从MQL5市场下载后附加至任意图表。分析面板与移动平均云将立即根据所选参数显示。 系统要求 MetaTrader 5 3280版或更高版本。本指标为自定义指标，兼容所有经纪商及符号类型，适用于所有时间周期和交易品种（含外汇、指数、大宗商品及加密货币）。 反馈与
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
指标
TrendVigor Index是一个RVI（相对活力指数）指标，是聚焦价格运动强度与趋势持续性的技术分析指标，通过量化开盘价、收盘价与全周期波幅的动态关系，以50为界衡量多空活力：高于50时多方动能占优，低于50则空方主导。其核心功能包括：   1. 趋势方向识别：通过指标在50线上下的运行状态，确认市场主趋势方向，辅助判断上升或下跌动能的持续性，避免在震荡市中误判趋势；   2. 背离信号预警：通过价格与RVI的顶底背离现象（如价格新高但RVI未新高），提前预判趋势反转拐点，为仓位调整提供参考；   3. 波动质量过滤：区别于传统动量指标，RVI侧重衡量价格波动的“有效性”，过滤无趋势的震荡噪音，减少虚假突破信号；   4. 多场景策略适配：适用于股票、期货等多品类市场，可与均线、成交量等指标结合构建共振策略，或通过多周期（分钟级至周线级）联动增强信号可靠性。 作为动态量化工具，RVI以“活力强度”为核心，帮助交易者从价格波动中提炼有效趋势信息，优化进出场时机判断。                                                         
FREE
KVO Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
指标
Klinger Volume Oscillator (KVO) - A Powerful Trend & Momentum Indicator This is an enhanced version of the Klinger Volume Oscillator (KVO) , a widely used indicator designed to help traders identify momentum shifts, trend direction, and overbought/oversold conditions in the market. How the KVO Indicator Works: Volume-Based Trend Identification – Unlike traditional oscillators that rely solely on price movements, the KVO uses both price and volume to detect market trends and momentum shifts .
FREE
MACD With SL TP Reading
Maris Zujevs
指标
Unlock Consistent Results with the MACD Indicator Across Multiple Markets Experience the power of our advanced MACD indicator, designed to deliver reliable buy and sell signals on a wide range of trading pairs and timeframes. Whether you trade forex, stocks, or cryptocurrencies, our indicator adapts seamlessly to your strategy. Multi-Chart Compatibility: The MACD indicator works effortlessly across various currency pairs, stocks, and assets, providing clear entry and exit signals on every chart.
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
指标
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
指标
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
指标
THE MAGICIAN - 专业供需区指标 将市场混乱转化为黄金15分钟图表上清晰的交易机会 您在黄金交易中遇到困难吗? 厌倦了猜测在XAU/USD上何处入场交易? 不确定应该买入、卖出还是观望? 错过15分钟时间周期上的高概率设置? "THE MAGICIAN"揭示了推动市场的供需无形力量! 是什么让THE MAGICIAN独一无二? 多时间框架分析 同时分析H4、日线和周线时间框架 识别多个时间框架对齐的汇合区域 显示高时间框架确认的区域,提供最高概率交易 自动消除低质量信号 仅显示新鲜(未突破)区域 从不显示已突破区域 - 仅显示原始、未测试的水平 每个区域标有新鲜指示器 50%穿透阈值确保质量检测 跟踪区域触碰而不突破 智能交易指导 指标准确告诉您为什么交易或等待: 当出现买入信号时: 下方有强大的高时间框架需求区保护下行 价格位于需求区(预期反弹) 确认看涨势头和市场结构 当出现卖出信号时: 上方有强大的高时间框架供应区限制上行 价格位于供应区(预期回落) 确认看跌势头和市场结构 当市场不明朗时: 信号冲突 - 等待明朗 没有提供结构的强高时间框架区域 价
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
指标
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
SDivergence
Mobin Zarekar
3 (2)
指标
SDivergence Indicator calculates and shows regular divergences and hidden divergences for MACD and Stochastic(for now). The benefit of this indicator is multiple input variables. Using these inputs you can modify to get more adaptive RD and HD's to your strategy. Guide : 1- First put your desired oscillator (MACD or Stochastic or Both) on the chart. 2- Run SDivergence indicator and set corresponding sub-window index of previously put oscillator in SDivergence input window. -Note: the chart sub-w
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
指标
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
指标
Haven Volume Profile 是一个多功能的成交量剖面分析指标，帮助基于交易量分布识别关键价格水平。它旨在为专业交易者提供更深入的市场理解，并帮助识别重要的进出场点。 其他产品 ->  这里 主要功能： Point of Control (POC) 计算 - 最大交易活动水平，帮助识别最具流动性的水平 Value Area 定义（增加活动区）和可自定义的成交量百分比，帮助更准确地评估交易区间 支持tick成交量和实际成交量，适用于不同市场类型和交易策略 灵活的计算周期设置（天数），使工具能够适应任何时间范围 自动适应浅色和深色终端主题，提升用户界面的可视体验 清晰的水平可视化，支持自定义样式和颜色，便于图表分析和快速决策 该指标非常适合识别重要的价格水平和整合区，帮助交易者做出更加明智的交易决策。使用 Haven Volume Profile 有助于通过更准确的成交量和市场动态分析来降低风险并增加利润。
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
指标
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
指标
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
指标
My Fibonacci MT5 An automated Fibonacci indicator for MetaTrader 5 that combines ZigZag swing detection with comprehensive Expert Advisor integration through a 20-buffer system. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Core Features Automated Fibonacci Detection The indicator identifies swing points using configurable ZigZag parameters and draws Fibonacci retracements and extensions automatically. It updates levels as new swing formatio
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
指标
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
指标
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
指标
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
指标
The indicator looks for consolidation (flat) in the market at a certain time, builds a box-channel and marks levels indented from it for a breakdawn. After crossing one of the levels, the indicator marks the zone for take profit and calculates the corresponding profit or loss in the direction of this entry on the panel. Thus, the indicator, adjusting to the market, finds a flat area of the market, with the beginning of a trend movement to enter it. Version for MT4: https://www.mql5.com/en/market
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
指标
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
指标
This indicator is based on Volumes standard indicator, calculates the average of Volumes based on the last N bars set by users, and if the value of the volume is bigger then a set % respect the average a different color will be used. The indicator is shown in a separate indicator window. This version has now a limitation in setting the % about the threshold. If you are interested to set threshold consider to buy the PRO version ( https://www.mql5.com/en/market/product/35925 ) If you want to use
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
指标
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, EMA,
FREE
Pivot Points On Custom Timeframe Indicator
Denis Kislicyn
指标
Overview? The **Pivot Points On Custom Timeframe** indicator for MetaTrader 5 calculates and displays traditional pivot levels (P, S1–S3, R1–R3) based on a higher timeframe of your choice, regardless of the current chart's timeframe. It is designed to help traders identify potential support and resistance zones using classic pivot formulas, calculated from user-defined periods such as D1, W1, H4, etc. This indicator can optionally show price labels and trigger alerts when price crosses the piv
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
指标
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
指标
This indicator sums up the difference between the sells aggression and the buys aggression that occurred in each Candle, graphically plotting the waves of accumulation of the aggression volumes.   Through these waves an exponential average is calculated that indicates the direction of the business flow. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL).   Be sure to try our Professional version with configurable features and alerts:  Agre
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 New Indicator  
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro – 高级多重过滤剥头皮指标系统 SuperScalp Pro 是一款高级剥头皮指标系统，将经典 Supertrend 与多重智能确认过滤器相结合。该指标在 M1 到 H4 的所有时间框架上均运行良好，尤其适用于 XAUUSD、BTCUSD 及主要外汇货币对。可作为独立系统使用，也可灵活整合到现有交易策略中。 指标集成超过 11 个过滤器，包括快慢 EMA、用于趋势判断的三条 EMA、EMA 斜率 (EMA slope)、RSI、ADX、成交量、VWAP、布林带突破（Bollinger Bands Breakout）以及 MACD 背离过滤器。智能蜡烛过滤器用于确认蜡烛收盘并剔除弱信号，而以三条 EMA 结合 MACD 背离的趋势识别机制则有助于筛选出更高胜率的交易信号。 SuperScalp Pro 基于 ATR 自动计算进场（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平。所有重要价格水平均直接显示在图表上，方便用户管理风险并做出更精准的交易决策。 系统在超过 5,000 根蜡烛上进行模拟与性能分析，展示完整指标如胜率、总交
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
指标
当然可以！以下是您提供的文本的中文翻译： 引入   MT4 / MT5 天文指标：您的终极天体交易伙伴 您准备好将交易体验提升到天文高度了吗？不用再寻找，就在我们的革命性 MT4 天文指标中。这个创新工具超越了传统的交易指标，利用复杂的算法提供无与伦比的天文洞察力和精确计算。 指尖上的宇宙信息：   瞻仰一个详尽的面板，展示了一宝藏般的天文数据。了解行星的地理/太阳心坐标，太阳/地球距离，亮度，伸长度，星座，黄道和赤道坐标，甚至是水平坐标——每个细节都经过精心计算并呈现得美轮美奂。指标生成的垂直线对应于时间值，为您的交易旅程提供了宇宙的视角。 行星线条与关系：   在您的图表上欣赏行星线条的魔力，具有可自定义的比例和角度。通过直观的控制面板轻松切换每个行星线条的可见性。通过连结、六分、四分、三分、对冲和逆行等指标，发现行星关系的艺术。在您选择的时间范围内探索这些宇宙构造，使您能够识别重要的交易机会。 揭示甘恩的智慧：   通过受甘恩启发的平方垂直线揭示潜在的反转时机。这种创新修改将甘恩历经考验的原则带入现实，帮助您提前了解市场的转向和趋势。 月亮引导：   在您的图表上优雅地导航月相，
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
作者的更多信息
KC Multi TF Unicorn Hunter
Kaan Caliskan
指标
Join my copytrade; Vantage Market KC Multi-TF Unicorn Hunter - Your Professional Opportunity Sniper KC Multi-TF Unicorn Hunter is a professional MetaTrader 5 indicator designed to scan dozens of pairs and 3 different timeframes simultaneously from a single chart, to capture the rarest and highest-probability ("Unicorn") reversal opportunities in the market. No more endless hours of switching charts! Let the algorithm monitor the market for you and alert you when a "Unique" opportunity arises
FREE
KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA
Kaan Caliskan
实用工具
KC GRIDMASTER v2: 专业交易管理面板 KC GRIDMASTER v2 是一款旨在协助管理手动交易和风险计算的交易管理面板。它不是全自动网格机器人，而是一个根据用户输入自动化特定交易管理任务的实用工具。该工具计算多个持仓的加权平均成本，并将它们作为一个整体（篮子）进行管理。 新功能 (v1.80): RSI 自动入场模式 该工具包含一个可选功能，根据 RSI 指标自动入场。 启用/禁用: 通过 "UseAutoTrading" 参数控制。 逻辑: 当 RSI 低于定义的超卖水平时买入 (BUY)，当 RSI 高于超买水平时卖出 (SELL)。 管理: 自动交易开启后，将应用面板中定义的标准风险管理设置（基于 ATR 的止盈/止损、保本等）。 持仓管理逻辑 当有多个持仓时，工具会计算加权平均入场价格。止盈 (TP)、止损 (SL) 和保本 (Breakeven) 等风险管理功能均基于此平均价格执行。 主要功能 动态止盈/止损 (基于 ATR): 使用平均真实波幅 (ATR) 动态计算目标。 篮子保本功能: 监控持仓篮子的总利润。当达到目标时，自动将止损移动到平均入场价加额
FREE
Order Flow Pro
Kaan Caliskan
指标
Order Flow Pro: 合成订单流与足迹图分析 Order Flow Pro 是一款综合分析套件，旨在利用标准经纪商 Tick 数据合成专业级订单流指标。它将足迹图 (Footprint Charts)、成交量分布 (Volume Profile)、CVD 和 VWAP 结合到一个优化的指标中，无需二级 (Level 2) 数据源。 该工具允许剥头皮交易者和日内交易者基于技术数据实时分析激进的买卖压力、潜在的反转和市场失衡。 主要功能 足迹图 (Sell x Buy): 可视化每根蜡烛内的买卖成交量。允许分析吸收和耗尽水平。 Tick Delta & CVD (累积成交量 Delta): 分析趋势强度并识别潜在的 CVD 背离。 成交量分布: 自动识别控制点 (POC) 和价值区域 (VAH/VAL) 以显示流动性集中度。 机构 VWAP: 包含标准差带 (±2σ) 以识别算法价格水平。 失衡检测: 高亮显示堆叠失衡 (Stacked Imbalances)，指示通过激进市价单启动的强劲动量。 高级警报系统: 为失衡、Delta 峰值和信号变化提供推送通知和屏幕警报。 完全可定
Order Flow Standart
Kaan Caliskan
指标
Order Flow Lite: 订单流分析工具 Order Flow Lite 是一款技术分析实用工具， 旨在使用标准经纪商数据可视化合成订单流 (Order Flow)、 足迹图 (Footprint Charts) 和 Tick 分析。 这是专业分析套件的入门版本， 提供基本功能以帮助交易者基于近期价格行为分析 Delta 逻辑和成交量分布 (Volume Profile)。 包含的功能 足迹图 (Footprint Bars): 显示最近 3 根已收盘蜡烛的 "卖出 x 买入" 成交量数据。 Tick Delta: 提供基本的买入/卖出 Delta 可视化。 成交量分布: 具有 20 个精度级别的标准分布图。 Tick 缓冲区: 存储多达 5, 000 个 Tick 以供即时分析。 功能限制 (Lite vs Pro) 此 Lite 版本具有以下技术限制： 历史记录限制: 足迹图最多显示 3 根蜡烛 (Pro 版本无限制)。 警报: 没有信号或失衡的通知系统。 高级分析: 不包含 VWAP 波段、 堆叠失衡 (Stacked Imbalances)、 OFI 计算和 VAH/V
FREE
Institutional Tick Engine PRO
Kaan Caliskan
指标
Institutional Tick Engine Pro: Tick 速度与热力图分析 Institutional Tick Engine Pro 是一款技术分析套件，旨在直接处理来自经纪商的原始 Tick 数据。它无需二级 (Level 2/DOM) 数据源即可合成订单流指标，包括速度 (Velocity)、热力图和微观结构模式。 主要功能 1. Tick 速度监控 (Velocity) 测量市场速度 (每秒 Tick 数)。通过分析价格与时间的比率来判断突破是由高速度支持还是缺乏动能。 2. 合成流动性热力图 可视化尽管成交量大但价格停滞的 "吸收区域"。使用 CCanvas 技术识别图表上潜在的隐藏限价单和流动性墙。 3. 微观结构反转信号 检测正在形成的蜡烛内的潜在反转。识别微观结构背离，例如价格创出新高但大多数 Tick 为卖出方向。 4. 音频交易助手 (盖革模式) 具有 "盖革计数器" 模式，根据市场波动水平调节声音频率。允许在不盯着屏幕的情况下通过听觉监控市场活动。 技术规格 数据源: 标准经纪商 Tick 数据。 可视化: 高级渲染以获得流畅的热力图性能。 警报:
筛选:
无评论
回复评论