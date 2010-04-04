Institutional Tick Engine STD

Institutional Tick Engine Lite: Tick 速度与反转分析工具

Institutional Tick Engine Lite 是一款技术指标，旨在利用原始 Tick 数据分析市场速度 (Velocity) 和微观结构逻辑。作为专业市场分析套件的入门版本，它处理实时 Tick 数据，为剥头皮和日内交易提供指标，替代传统的滞后指标。

包含的功能

Tick 速度监控: 显示 "每秒 Tick 数" (TPS) 的实时直方图。有助于识别缓慢的市场漂移与强劲的动量移动之间的区别。

反转信号 (Lite): 基于微观结构耗尽识别高概率反转点 (每天限制 20 个信号)。

信息面板: 实时仪表板，显示当前的点差、Delta 和速度指标。

优化性能: 轻量级代码，不会降低终端运行速度。

技术限制 (Lite vs Pro) 与 Pro 版本相比，此版本有以下限制：

流动性热力图 (Heatmap): 合成市场深度可视化已禁用。

音频助手: "盖革计数器" 模式和音频警报已锁定。

信号限制: 反转信号上限为每天 20 个 (Pro 版本无限制)。

数据导出: 无法将 Tick 数据导出为 CSV。

PRO Version: https://www.mql5.com/tr/market/product/161938