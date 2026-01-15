Order Flow Standart
- Индикаторы
- Kaan Caliskan
- Версия: 1.2
- Обновлено: 16 января 2026
Order Flow Lite: Инструмент анализа потока ордеров
Order Flow Lite — это утилита технического анализа, предназначенная для визуализации синтетического потока ордеров (Order Flow), кластерных графиков (Footprint) и тикового анализа с использованием стандартных данных брокера. Это базовая версия профессионального пакета, предоставляющая основные функции для анализа логики Дельты и Профиля объема на основе недавних ценовых движений.
Основные функции
Бары Footprint: Отображение данных об объеме "Sell x Buy" для последних 3 закрытых свечей.
Тиковая дельта: Базовая визуализация дельты покупок/продаж.
Профиль объема (Volume Profile): Стандартный профиль с 20 уровнями точности.
Тиковый буфер: Сохраняет до 5 000 тиков для немедленного анализа.
Ограничения версии Lite По сравнению с версией Pro, данная утилита имеет следующие технические ограничения:
История: Графики Footprint ограничены максимум 3 барами (в Pro версии история не ограничена).
Алерты: Отсутствует система уведомлений о сигналах или имбалансах.
Расширенная аналитика: Отсутствуют ленты VWAP, Stacked Imbalances, расчет OFI и линии VAH/VAL.
CVD: Настройка кумулятивной дельты объема недоступна.
Функции профессиональной версии Версия Order Flow Pro включает неограниченную историю Footprint, полную систему оповещений (Mobile/Push), институциональный VWAP + SD Bands, обнаружение имбалансов и высокоточный профиль объема (50+ уровней).
Order Flow Pro: https://www.mql5.com/tr/market/product/161930
a very useful and amazing tools, the developer who is so kindful and can listen to your advice !