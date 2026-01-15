Order Flow Standart
- Indicadores
- Kaan Caliskan
- Versión: 1.2
- Actualizado: 16 enero 2026
Order Flow Lite: Herramienta de Análisis de Flujo de Órdenes
Order Flow Lite es una utilidad de análisis técnico diseñada para visualizar el flujo de órdenes sintético, gráficos de Footprint y análisis de Ticks utilizando datos estándar del bróker. Sirve como la versión de entrada de la suite de análisis profesional, proporcionando funciones esenciales para analizar la lógica Delta y el Perfil de Volumen.
Características Incluidas
-
Barras Footprint: Muestra datos de volumen "Venta x Compra" para las últimas 3 velas cerradas.
-
Tick Delta: Proporciona visualización básica del delta de Compra/Venta.
-
Perfil de Volumen: Perfil estándar con 20 niveles de precisión.
-
Búfer de Ticks: Almacena hasta 5,000 ticks para análisis inmediato.
Limitaciones Funcionales (Lite vs. Pro) Esta versión Lite opera con las siguientes restricciones técnicas:
-
Límite de Historial: Los gráficos Footprint muestran un máximo de 3 barras (la versión Pro es ilimitada).
-
Alertas: Sin sistema de notificaciones para señales o desequilibrios.
-
Analítica Avanzada: Excluye bandas VWAP, Desequilibrios Apilados (Stacked Imbalances) y líneas VAH/VAL.
-
CVD: La personalización del Delta de Volumen Acumulado no está disponible.
