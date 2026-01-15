Order Flow Standart
- 版本: 1.2
- 更新: 16 一月 2026
Order Flow Lite: 订单流分析工具
Order Flow Lite 是一款技术分析实用工具，旨在使用标准经纪商数据可视化合成订单流 (Order Flow)、足迹图 (Footprint Charts) 和 Tick 分析。这是专业分析套件的入门版本，提供基本功能以帮助交易者基于近期价格行为分析 Delta 逻辑和成交量分布 (Volume Profile)。
包含的功能
足迹图 (Footprint Bars): 显示最近 3 根已收盘蜡烛的 "卖出 x 买入" 成交量数据。
Tick Delta: 提供基本的买入/卖出 Delta 可视化。
成交量分布: 具有 20 个精度级别的标准分布图。
Tick 缓冲区: 存储多达 5,000 个 Tick 以供即时分析。
功能限制 (Lite vs Pro) 此 Lite 版本具有以下技术限制：
历史记录限制: 足迹图最多显示 3 根蜡烛 (Pro 版本无限制)。
警报: 没有信号或失衡的通知系统。
高级分析: 不包含 VWAP 波段、堆叠失衡 (Stacked Imbalances)、OFI 计算和 VAH/VAL 线。
CVD: 累积成交量 Delta 自定义不可用。
专业版功能 Order Flow Pro 版本包括无限的足迹图历史记录、完整的警报系统 (移动推送)、机构 VWAP + SD 波段、失衡检测和高精度成交量分布 (50+ 级别)。
a very useful and amazing tools, the developer who is so kindful and can listen to your advice !