Order Flow Standart

Order Flow Lite: Ferramenta de Análise de Fluxo de Ordens

Order Flow Lite é uma ferramenta de análise técnica projetada para visualizar Fluxo de Ordens sintético, Gráficos Footprint e Análise de Ticks usando dados padrão da corretora. Serve como a versão de entrada, fornecendo funções essenciais para analisar a lógica Delta e o Perfil de Volume.

Recursos Incluídos

Barras Footprint: Exibe dados de volume "Venda x Compra" para as últimas 3 velas fechadas.

Tick Delta: Fornece visualização básica do delta de Compra/Venda.

Perfil de Volume: Perfil padrão com 20 níveis de precisão.

Buffer de Ticks: Armazena até 5.000 ticks para análise imediata.

Limitações Funcionais Esta versão Lite opera com as seguintes restrições técnicas em comparação à versão Pro:

Limite de Histórico: Gráficos Footprint limitados a no máximo 3 barras.

Alertas: Sem sistema de notificações para sinais ou desequilíbrios.

Análise Avançada: Exclui bandas VWAP, Stacked Imbalances e linhas VAH/VAL.

CVD: Personalização do Delta de Volume Acumulado bloqueada.

Order Flow Pro: https://www.mql5.com/tr/market/product/161930