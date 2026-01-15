Order Flow Standart
- Indicadores
- Kaan Caliskan
- Versão: 1.2
- Atualizado: 16 janeiro 2026
Order Flow Lite: Ferramenta de Análise de Fluxo de Ordens
Order Flow Lite é uma ferramenta de análise técnica projetada para visualizar Fluxo de Ordens sintético, Gráficos Footprint e Análise de Ticks usando dados padrão da corretora. Serve como a versão de entrada, fornecendo funções essenciais para analisar a lógica Delta e o Perfil de Volume.
Recursos Incluídos
-
Barras Footprint: Exibe dados de volume "Venda x Compra" para as últimas 3 velas fechadas.
-
Tick Delta: Fornece visualização básica do delta de Compra/Venda.
-
Perfil de Volume: Perfil padrão com 20 níveis de precisão.
-
Buffer de Ticks: Armazena até 5.000 ticks para análise imediata.
Limitações Funcionais Esta versão Lite opera com as seguintes restrições técnicas em comparação à versão Pro:
-
Limite de Histórico: Gráficos Footprint limitados a no máximo 3 barras.
-
Alertas: Sem sistema de notificações para sinais ou desequilíbrios.
-
Análise Avançada: Exclui bandas VWAP, Stacked Imbalances e linhas VAH/VAL.
-
CVD: Personalização do Delta de Volume Acumulado bloqueada.
a very useful and amazing tools, the developer who is so kindful and can listen to your advice !