Order Flow Standart

Order Flow Lite: 주문 흐름(Order Flow) 분석 도구

Order Flow Lite는 표준 브로커 데이터를 사용하여 합성 주문 흐름, 풋프린트(Footprint) 차트 및 틱 분석을 시각화하도록 설계된 기술적 분석 유틸리티입니다. 이는 전문 분석 제품군의 입문용 버전으로, 트레이더가 최근 가격 움직임을 기반으로 델타 로직과 볼륨 프로파일링을 분석할 수 있는 필수 기능을 제공합니다.

포함된 기능

풋프린트 바: 최근 마감된 3개의 캔들에 대한 "매도 x 매수" 볼륨 데이터를 표시합니다.

틱 델타: 기본적인 매수/매도 델타 시각화를 제공합니다.

볼륨 프로파일: 20단계 정밀도의 표준 프로파일을 제공합니다.

틱 버퍼: 즉각적인 분석을 위해 최대 5,000개의 틱을 저장합니다.

기능적 제한 (Lite vs Pro) 이 Lite 버전에는 다음과 같은 기술적 제한이 있습니다.

기록 제한: 풋프린트 차트는 최대 3개의 바로 제한됩니다 (Pro 버전은 무제한).

알림 없음: 신호 또는 불균형(Imbalance)에 대한 알림 시스템이 없습니다.

고급 분석 제외: VWAP 밴드, Stacked Imbalances, OFI 계산 및 VAH/VAL 라인이 포함되지 않습니다.

CVD: 누적 볼륨 델타 사용자 정의를 사용할 수 없습니다.

Order Flow Pro: https://www.mql5.com/tr/market/product/161930