Fuzzy Trend EA
- Эксперты
- Evgeniy Kornilov
- Версия: 5.20
FuzzyTrendEA - интеллектуальный советник на основе нечеткой логики
Представляем вашему вниманию FuzzyTrendEA - профессиональный торговый советник, разработанный для анализа рыночных трендов с использованием алгоритмов нечеткой логики. Этот эксперт сочетает в себе три классических индикатора (ADX, RSI и MACD) в единую интеллектуальную систему, способную адаптироваться к изменчивым рыночным условиям.
Ключевые особенности:
-
Нечеткая логика для оценки силы тренда: слабый, средний, сильный
-
Комбинированный анализ по трем индикаторам с весовыми коэффициентами
-
Полностью автоматическая торговля с системой управления рисками
-
Соответствие всем требованиям MQL5 Маркета по безопасности
-
Поддержка режима тестирования в стратегическом тестере
Параметры советника:
Параметры торговли:
-
Magic Number - уникальный идентификатор (123456)
-
Lot Size - размер лота (0.01)
-
Stop Loss - стоп-лосс в пунктах (200)
-
Take Profit - тейк-профит в пунктах (400)
-
Slippage - проскальзывание в пунктах (10)
Параметры индикаторов:
-
ADX Period - период индикатора ADX (14)
-
RSI Period - период индикатора RSI (14)
-
MACD Fast, MACD Slow, MACD Signal - параметры MACD (12, 26, 9)
-
Trend Threshold - порог силы тренда для входа (30.0)
Правила торговли:
-
Trade only on new bar - торговля только на новом баре (true)
-
Maximum spread - максимальный спред (30)
-
Maximum open positions - максимальное количество позиций (1)
-
Minimum account balance - минимальный баланс счета (100)
Управление рисками:
-
Use money management - использовать управление капиталом (false)
-
Risk percent - процент риска на сделку (2.0)
Настройки тестера стратегий:
-
Enable testing mode - включить тестовый режим (true)
-
Test trend strength - сила тренда для тестов (60.0)
-
Test buy signals - тестовые сигналы на покупку (true)
-
Test signal frequency - частота тестовых сигналов (50 тиков)
Технические особенности:
Советник включает полный набор проверок безопасности, соответствующих требованиям MQL5 Маркета: проверка достаточности средств, корректности объема, уровней Stop Loss и Take Profit, лимитов ордеров и торговых условий.
Предупреждение о рисках:
Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может быть неподходящей для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Перед использованием на реальном счете настоятельно рекомендуется провести тщательное тестирование на демо - счете. Разработчик не несет ответственности за возможные торговые убытки.