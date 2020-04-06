Gold KIller by MH
- Asesores Expertos
- HEGUI Morad
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
GoldKiller EA - Asesor Experto Profesional para Operar con Oro (XAUUSD)
Visión General
GoldKiller EA es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAUUSD). No es un simple robot de cuadrícula, sino un sistema completo de gestión de capital, riesgo y beneficios, construido para operar a largo plazo en un mercado extremadamente volátil.
A diferencia de los EAs clásicos centrados puramente en el rendimiento bruto, GoldKiller prioriza la preservación del capital, la protección progresiva de los beneficios y un estricto control del riesgo.
Características clave del producto
Gestión estructural del capital
- Lógica de retirada estructural virtual con aseguramiento por pasos
- Capital de negociación ajustado dinámicamente a la exposición del mercado
- Beneficios protegidos contra fases de retirada
Protección avanzada de la cuenta
- Limitación de la reducción máxima
- Control del uso del margen
- Reducción automática de la exposición en condiciones desfavorables
- Parada de la negociación en caso de riesgo excesivo
Sistema de parrilla de riesgo controlado
- Número limitado de órdenes
- Distancia mínima entre posiciones
- Riesgo ajustado en función del perfil seleccionado
- Salida forzada en caso de reducción excesiva
Protección de beneficios progresiva
- Protección de beneficios por etapas
- Aseguramiento automático de parte de los beneficios
- Reanudación automática opcional de la negociación tras el aseguramiento
Filtros de mercado y tiempo
- Filtrado de diferenciales excesivos
- Días y horas de negociación configurables
Importante - Naturaleza de la negociación en cuadrícula
El EA GoldKiller utiliza una estrategia basada en cuadrículas, que puede configurarse con altos niveles de agresividad.
Lascuadrículas agresivas pueden generar beneficios rápidos y significativos, especialmente durante las fases direccionales favorables del mercado del oro. Sin embargo, este tipo de estrategia también implica un mayor nivel de riesgo.
Aunque GoldKiller incluye mecanismos avanzados de protección del capital y estrictos límites de reducción y margen, se recomienda encarecidamente realizar retiradas regulares en las cuentas reales para asegurar los beneficios y reducir la exposición global.
Transparencia total - Monitorización de operaciones en directo
GoldKiller es retransmitido en directo en Twitch en la siguiente dirección: https://www.twitch.tv/lazyprofitbot
Su comportamiento (ejecución de operaciones, fases de aseguramiento, stops y reinicios) puede ser monitorizado en tiempo real, permitiendo a los usuarios observar el EA operando en condiciones reales de mercado.
Requisitos mínimos de uso
- Capital mínimo recomendado: 500 USD
- Apalancamiento mínimo recomendado: 1:500
- Activo: Oro (XAUUSD)
- Marco temporal: Sólo M5
- Plataforma: MetaTrader 4
El uso de parámetros más restrictivos (capital demasiado bajo o apalancamiento insuficiente) puede resultar en la imposibilidad de abrir ciertas posiciones y puede afectar negativamente el comportamiento de la red.
Activación obligatoria del EA
Durante la instalación inicial, un parámetro de seguridad está presente en la configuración. Debe ponerlo en Falso donde se indica: (Usar falso para usar este EA).
Si este parámetro no está en Falso, el EA no funcionará correctamente.
Archivos SET listos para usar
En caso de incertidumbre con respecto a los parámetros, hay disponibles archivos SET (ajustes preconfigurados) con diferentes niveles de riesgo y diferentes tamaños de capital.
Estos archivos son accesibles a través del siguiente enlace de Google Sheet: https: //drive.google.com/drive/folders/1rvHVmURMZKMm6RYte9TGIURr3wk1GyRO?usp=sharing
Recordatorio importante
GoldKiller EA se puede configurar con rejillas agresivas que permiten una rápida generación de beneficios. Incluso con los sistemas de protección incorporados, se recomienda encarecidamente realizar retiradas regulares para asegurar los beneficios en condiciones reales de trading.