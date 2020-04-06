Gold KIller by MH

GoldKiller EA - Asesor Experto Profesional para Operar con Oro (XAUUSD)

Visión General

GoldKiller EA es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAUUSD). No es un simple robot de cuadrícula, sino un sistema completo de gestión de capital, riesgo y beneficios, construido para operar a largo plazo en un mercado extremadamente volátil.

A diferencia de los EAs clásicos centrados puramente en el rendimiento bruto, GoldKiller prioriza la preservación del capital, la protección progresiva de los beneficios y un estricto control del riesgo.

Características clave del producto

Gestión estructural del capital

Lógica de retirada estructural virtual con aseguramiento por pasos

Capital de negociación ajustado dinámicamente a la exposición del mercado

Beneficios protegidos contra fases de retirada

Protección avanzada de la cuenta

Limitación de la reducción máxima

Control del uso del margen

Reducción automática de la exposición en condiciones desfavorables

Parada de la negociación en caso de riesgo excesivo

Sistema de parrilla de riesgo controlado

Número limitado de órdenes

Distancia mínima entre posiciones

Riesgo ajustado en función del perfil seleccionado

Salida forzada en caso de reducción excesiva

Protección de beneficios progresiva

Protección de beneficios por etapas

Aseguramiento automático de parte de los beneficios

Reanudación automática opcional de la negociación tras el aseguramiento

Filtros de mercado y tiempo

Filtrado de diferenciales excesivos

Días y horas de negociación configurables

Importante - Naturaleza de la negociación en cuadrícula

El EA GoldKiller utiliza una estrategia basada en cuadrículas, que puede configurarse con altos niveles de agresividad.

Lascuadrículas agresivas pueden generar beneficios rápidos y significativos, especialmente durante las fases direccionales favorables del mercado del oro. Sin embargo, este tipo de estrategia también implica un mayor nivel de riesgo.

Aunque GoldKiller incluye mecanismos avanzados de protección del capital y estrictos límites de reducción y margen, se recomienda encarecidamente realizar retiradas regulares en las cuentas reales para asegurar los beneficios y reducir la exposición global.

Transparencia total - Monitorización de operaciones en directo

GoldKiller es retransmitido en directo en Twitch en la siguiente dirección: https://www.twitch.tv/lazyprofitbot

Su comportamiento (ejecución de operaciones, fases de aseguramiento, stops y reinicios) puede ser monitorizado en tiempo real, permitiendo a los usuarios observar el EA operando en condiciones reales de mercado.

Requisitos mínimos de uso

Capital mínimo recomendado : 500 USD

: Apalancamiento mínimo recomendado : 1:500

: Activo : Oro (XAUUSD)

: Marco temporal : Sólo M5

: Plataforma: MetaTrader 4

El uso de parámetros más restrictivos (capital demasiado bajo o apalancamiento insuficiente) puede resultar en la imposibilidad de abrir ciertas posiciones y puede afectar negativamente el comportamiento de la red.

Activación obligatoria del EA

Durante la instalación inicial, un parámetro de seguridad está presente en la configuración. Debe ponerlo en Falso donde se indica: (Usar falso para usar este EA) .

Si este parámetro no está en Falso, el EA no funcionará correctamente.

Archivos SET listos para usar

En caso de incertidumbre con respecto a los parámetros, hay disponibles archivos SET (ajustes preconfigurados) con diferentes niveles de riesgo y diferentes tamaños de capital.

Estos archivos son accesibles a través del siguiente enlace de Google Sheet: https: //drive.google.com/drive/folders/1rvHVmURMZKMm6RYte9TGIURr3wk1GyRO?usp=sharing

Recordatorio importante

GoldKiller EA se puede configurar con rejillas agresivas que permiten una rápida generación de beneficios. Incluso con los sistemas de protección incorporados, se recomienda encarecidamente realizar retiradas regulares para asegurar los beneficios en condiciones reales de trading.