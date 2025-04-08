EzM0neyPR0
- Experten
- Jaycee Lauron
- Version: 3.3
- Aktivierungen: 5
Übersicht
Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD (Gold) und die wichtigsten Forex-Instrumente entwickelt wurde. Er verwendet Buy Stop-, Buy Limit- und Sell Stop-Aufträge, um Chancen sowohl in Trend- als auch in Korrekturmärkten zu nutzen.
Hauptmerkmale
-
Automatisierte Strategie auf der Kaufseite
-
Keine Indikatoren erforderlich (Preis-Aktion basiert)
-
Einfache Einrichtung, anfängerfreundlich
-
Kompatibel mit 4- und 5-stelligen Brokern
Strategie-Logik
-
Buy Stop-Orders: Erfassen von Ausbrüchen nach oben
-
Buy Limit-Orders: Einstieg in Rücksetzer zu besseren Preisen
-
Sell Stop-Orders: Schutz vor Umkehrungen
Vorteile
-
Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe
-
Geeignet für Scalping, Intraday oder Swing
-
Geringes Gewicht, optimiert für schnelle Ausführung
Empfohlene Einrichtung
-
Standard-Konto: Mindestkapital $10.000, Losgröße 0,01
-
Cents-Konto: Mindestkapital $100, Losgröße 0,01