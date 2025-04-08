EzM0neyPR0

Übersicht
Dieser Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD (Gold) und die wichtigsten Forex-Instrumente entwickelt wurde. Er verwendet Buy Stop-, Buy Limit- und Sell Stop-Aufträge, um Chancen sowohl in Trend- als auch in Korrekturmärkten zu nutzen.

Hauptmerkmale

  • Automatisierte Strategie auf der Kaufseite

  • Keine Indikatoren erforderlich (Preis-Aktion basiert)

  • Einfache Einrichtung, anfängerfreundlich

  • Kompatibel mit 4- und 5-stelligen Brokern

Strategie-Logik

  • Buy Stop-Orders: Erfassen von Ausbrüchen nach oben

  • Buy Limit-Orders: Einstieg in Rücksetzer zu besseren Preisen

  • Sell Stop-Orders: Schutz vor Umkehrungen

Vorteile

  • Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe

  • Geeignet für Scalping, Intraday oder Swing

  • Geringes Gewicht, optimiert für schnelle Ausführung

Empfohlene Einrichtung

  • Standard-Konto: Mindestkapital $10.000, Losgröße 0,01

  • Cents-Konto: Mindestkapital $100, Losgröße 0,01


Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experten
Sydney ist ein komplexer und neuartiger Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse einsetzt, um künftige Marktbewegungen der Symbole GBPUSD und USDJPY vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt rekurrente neuronale Netze, insbesondere Long-Short-Term-Memory-Zellen, die mit Daten von Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren für künftige Kursbewegungen am relevan
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experten
Launch pricing is available for a limited time only; from 20 / 01 / 2026 , the EA will be repriced to its fair value, up to $ 2000. X TrendFilter EA - Kapitalschutz an erster Stelle, Handel an zweiter Stelle X TrendFilter EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine Regel über alles verstehen: Schutz des Kontos vor der Jagd nach Gewinn. Dieser EA ist nicht darauf ausgelegt, die ganze Zeit zu handeln. Er ist so konzipiert, dass er nur dann handelt, wenn di
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um den DE40 -Index zu handeln (je nach Broker auch als DAX, GER40 usw. bezeichnet). Der EA erkennt automatisch Handelsmöglichkeiten am Markt und verwaltet Positionen mit einem risikobasierten Ansatz. Es stehen Ihnen zwei Handelsmodi zur Auswahl: Konservativ – Ein langsamerer und stabilerer Ansatz. Aggressiv – Eine schnellere Strategie, die darauf ausgelegt ist, größere Marktbewegungen zu nutzen (mit höherem Risiko). Diese Strategie wählt Positionen un
Multi Harmonic
Erick Gabriel Palma Montufar
Experten
Der Preis ist 450$ für die nächsten 10 Käufer (Restexemplar :10) Nächster Preis: 600$ KAPITAL SICHER EA : Ist ein vollautomatisches "Arbitrage"-Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit beliebten Währungspaaren ist, es verwendet 11 Paare gleichzeitig: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Um die MQL4-Tests zu bestehen, haben wir die Einstellungen geändert. Sie müssen nur unsere profitablen Einstellungen herunterladen, die wir auf LIVE-Konten verwenden
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
Twin Price Action 2 Candles 2 EMAs Pending
Thawinchai Waharam
Experten
Preisaktionsstrategie: 2 Kerzen 2 EMAs in der Schwebe 1. Handelssignal: 2 Kerzen 2 EMAs in der Schwebe Dieses System erkennt Umkehrmuster aus zwei aufeinanderfolgenden Kerzen und verwendet zwei EMAs (Fast und Slow), um die Trendrichtung zu bestätigen: Einstieg kaufen: Rote → Grüne Kerze + schließt über schnellem EMA → Kauflimit setzen Einstieg verkaufen: Grün → Rote Kerze + schließt unter dem Fast EMA → Verkaufslimit setzen 2. Signalfilter für Genauigkeit EMA-Trend-Filter: Handel nur in Trendric
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Experten
Cypher King ist jetzt erhältlich! Cypher King liefert eine konsistente Performance ohne Schnickschnack. Entwickelt für GBPJPY, leicht anpassbar an andere Paare, und entwickelt, um unter realen Marktbedingungen zu gedeihen. Warum Cypher King wählen? KI-gesteuerte Präzision Das Herzstück von Cypher King ist ein leistungsstarkes neuronales Netzwerk , das Live-Kurse mit einer synchronisierten Mischung aus MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands und mehr analysiert. Kein Martingale, kein Unsinn Vergessen Si
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
GoldScalperPro
Reynaldo Jr Audencial Pascual
Experten
GoldScalperPro – Automatisierter Gold-Trading-EA für MT5 GoldScalperPro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 , entwickelt für den Handel mit Gold (XAUUSD) und anderen hochvolatilen Märkten. Der EA kombiniert Price-Action-Analyse , Smart-Money-Konzepte und mehrstufige Bestätigungslogik , um hochwahrscheinliche Scalping- und Intraday-Trades zu identifizieren. Hauptfunktionen EMA-Trendfilter – erkennt den vorherrschenden Markttrend Fair-Value-Gap-(FVG)-Erkennung – iden
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Samurai WIN
Anton Zarubin
Experten
Samurai WIN: Automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Lassen Sie den Markt für sich arbeiten – mit einem intelligenten Algorithmus, der auf einer bewährten Ausbruchsstrategie basiert. Verwandeln Sie Ihr Handelskonto in einen disziplinierten und emotionslosen Samurai, der weder Müdigkeit, Angst noch Gier kennt. Samurai WIN ist mehr als nur ein Berater; es ist Ihr persönlicher Handelskrieger, der mit kalter, berechnender Präzision den Kampf auf den Finanzmärkten führt. [ Русский ]  -   [
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Eigenschaften von Astra MT5 Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukture
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Experten
Roboter, den ich ausschließlich für den Einsatz auf XAUUSD gebaut. Es sollte mit ECN-Konten mit niedrigen Spreads (Vantage gut) verwendet werden. Der Roboter sucht nach Volumen und Preis-Aktion-Momentum, die Suche nach Signalen für Kauf oder Verkauf Bewegungen. Ich verwende ihn mit einem Ladder-System. Es gibt Tage, an denen er viele Trades macht, Tage, an denen er wenig Trades macht, und es kann Tage geben, an denen er überhaupt keine Trades macht. Das hängt stark von der "Aktivität" des Markt
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Ranger EA MT5
Milan Zivanovic
Experten
Ranger EA ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Monaten auf Demo-Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie die meisten Leute es tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit and Miss"-System, das nur durch die Verwendung des Rasters überlebt. Stattdessen nutzt es reale Marktmechanismen zu seinem Vorteil, um einen Gewinn zu erzielen. Link zu den S
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experten
Magic Grid MT5 ist ein Expert Advisor ohne Indikator, der eine Grid-Strategie verwendet (auf einem Hedging-Konto). Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels). Der Roboter kann auf jedem Zeitra
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Experten
Wichtiger Hinweis: "Dieser EA ist für Gold konzipiert, da sich unsere Tests hauptsächlich auf Gold konzentrierten. Sie können ihn auch für andere Forex-Symbole verwenden, müssen aber geeignete Einstellungen für diese finden. Er funktioniert möglicherweise nicht effektiv bei Indizes oder anderen Rohstoffen." Kein Expert Advisor (EA) kann beständige langfristige Gewinne garantieren. tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" wurde jedoch vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Oktober 2024 einem strengen
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Experten
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 ist ein professionelles automatisiertes Scalping-System, das für den Handel mit sich schnell bewegenden Forex-Märkten entwickelt wurde und die Marktrichtung in Echtzeit sowie eine fortschrittliche Positionskontrolle nutzt. Der EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, kontrollierte Exposition und intelligentes Gewinn- und Risikomanagement auf Basket-Ebene und ist damit für Händler geeignet, die strukturiertes, automatisiertes Scalping ohne komplexe Ko
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Bawaba Grid Scalping
Zaky Hamdoun
5 (1)
Experten
Einführung und Beschreibung Bawaba, vom arabischen Wort für "Gitter", ist ein gitterbasierter Scalping-Roboter für FOREX-Währungspaare. Er verfügt über anpassbare Stoploss und Takeprofits sowie die Möglichkeit, ein festes Volumen zu haben oder sich an den Kontostand anzupassen. Beim Grid-Scalping wird ein Gitter von Aufträgen erstellt, indem die Preise schrittweise über und unter einen festgelegten Preis steigen und sinken. Im Folgenden finden Sie eine Liste der verschiedenen Merkmale des Expert
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse und Marktungleichgewichte für präzise Einstiege mit minimalem Drawdown. Vorteile Liquidity Intelligence: Findet versteckte Liquidität für explosive Einstie
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Experten
Neptun: Ein Trendfolgesystem für Gold Ein professionelles Trendfolgesystem für den XAUUSD. Hängen Sie sich an ein einzelnes Diagramm mit beliebigem Zeitrahmen - Neptune verwaltet seine eigenen internen Zeitrahmen. Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe einer Multifaktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Trader, die ein echtes System und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Prei
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension