EzM0neyPR0
- Asesores Expertos
- Jaycee Lauron
- Versión: 3.3
- Activaciones: 5
Visión general
Este Asesor Experto es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) y los principales instrumentos de Forex. Utiliza órdenes Buy Stop, Buy Limit y Sell Stop para capturar oportunidades tanto en mercados tendenciales como correctivos.
Características principales
-
Estrategia de compra automatizada
-
No requiere indicadores (basado en la acción del precio)
-
Configuración sencilla, apta para principiantes
-
Compatible con brokers de 4 y 5 dígitos
Lógica de la estrategia
-
Órdenes Buy Stop: captura rupturas alcistas
-
Órdenes Buy Limit: entrar en retrocesos a mejores precios
-
Órdenes Stop de venta: protección contra retrocesos
Ventajas
-
Totalmente automatizada, sin intervención manual
-
Funciona para scalping, intradía o swing
-
Ligero, optimizado para una ejecución rápida
Configuración recomendada
-
Cuenta estándar: capital mínimo 10.000 $, tamaño de lote 0,01
-
Cuenta Cents: capital mínimo $100, tamaño de lote 0.01