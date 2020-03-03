Gold Dragon AI Bot

GDAI BOT - FORTSCHRITTLICHES KI-HANDELSSYSTEM

================================================================================
PRODUKTÜBERSICHT
================================================================================

GDAI Bot (Gold, Dollar, AI) ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation für MetaTrader 5, das künstliche Intelligenz mit Smart-Money-Konzepten kombiniert, um Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD) und EUR/USD zu handeln. Mit fortschrittlicher Multi-Timeframe-Analyse, dynamischem Risikomanagement und intelligenter Trailing-Stop-Technologie arbeitet der GDAI Bot rund um die Uhr, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.

GDAI Bot basiert auf bewährten Prinzipien der technischen Analyse und wurde mit modernen KI-Bewertungsalgorithmen erweitert. Er wurde für Händler entwickelt, die eine professionelle Automatisierung ohne Komplexität wünschen.

================================================================================
SCHLÜSSEL-FEATURES
================================================================================

INTELLIGENTES KI-SCORING-SYSTEM
------------------------------
- Multi-Timeframe-Analyse: 4-Stunden-, 1-Stunden- und 15-Minuten-Charts werden gleichzeitig analysiert
- AI-Bewertung (0-10): Jedes Signal wird nach Qualität und Erfolgswahrscheinlichkeit bewertet
- Intelligente Entscheidungsfindung: Handelt nur, wenn das KI-Vertrauen hoch genug ist
- Adaptive Schwellenwerte: Unterschiedliche Score-Anforderungen für verschiedene Handelsmodi
- Verzerrungsneutralität: Bewertet Kauf- und Verkaufschancen unabhängig voneinander

FORTSCHRITTLICHE TRAILING-STOP-TECHNOLOGIE
----------------------------------
- Intelligentes ATR-basiertes Trailing: Passt sich automatisch an die Marktvolatilität an
- Zweistufige Aktivierung: Wartet auf den Mindestgewinn, bevor das Trailing beginnt
- Breakeven-Schutz: Verschiebt den Stopp zuerst auf den Einstiegskurs, um das Risiko zu eliminieren
- Gewinn-Locking: Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt
- Anpassbare Parameter: Passen Sie die Aktivierung und den Abstand an Ihre Präferenzen an
- Funktioniert mit allen Symbolen: EURUSD, XAUUSD, XAGUSD werden vollständig unterstützt

PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT
-----------------------------
- Dynamische Positionsgrößenberechnung: Automatische Berechnung der Losgröße auf Basis des Kontostandes
- ATR-basierte Stop-Levels: Stop Loss und Take Profit passen sich den Marktbedingungen an
- Tägliches Verlustlimit: Beendet den Handel automatisch, wenn der tägliche Schwellenwert erreicht wird
- Margin-Validierung: Sicherstellung einer ausreichenden Marge vor jedem Handel
- Einzelpositions-Regel: Maximal eine Position pro Symbol (keine Übergewichtung)
- Saldo-Schutz: Mindestguthabenanforderungen verhindern riskanten Handel

DREI HANDELSMODI
-------------------
- Scalping-Modus: Schnelle Trades, enge Stopps, hohe Frequenz
- Intraday-Modus: Ausgewogener Ansatz, moderate Haltezeiten (empfohlen)
- Swing-Modus: Geduldiger Handel, größere Ziele, mehrtägige Positionen
- Modus-spezifische Logik: Jeder Modus hat optimierte Schwellenwerte und Ziele

ECHTZEIT-DASHBOARD
-------------------
- Live-Leistung: Saldo, P&L, Gewinnrate werden im Diagramm angezeigt
- Signal-Überwachung: Aktuelle AI-Scores für alle aktivierten Symbole
- Tägliche/Wöchentliche/Monatliche Statistiken: Vollständige Leistungsverfolgung
- Farbkodierte Alarme: Grün für Käufe/Gewinne, rot für Verkäufe/Verluste, gelb für Warten
- Kompaktes Design: Professionelles, leicht ablesbares Display
- Kein Chart-Wirrwarr: Saubere, minimale Schnittstelle

MARKTINTELLIGENZ
-------------------
- Erkennung von Marktzeiten: Automatische Vermeidung von Wochenenden und handelsfreien Zeiten
- Sitzungs-Validierung: Prüft Handelssitzungen vor der Ausführung
- Nachrichten-Filter: Optionale Funktion zur Vermeidung von Ereignissen mit hohem Nachrichtenwert
- Spread-Schutz: Blockiert Trades, wenn die Spreads zu groß sind
- Liquiditätsprüfung: Sorgt für ausreichende Marktliquidität

================================================================================
TECHNISCHE DATEN
================================================================================

PLATTFORM & ANFORDERUNGEN
-----------------------
Plattform: MetaTrader 5
Betriebssystem: Windows (MT5 Voraussetzung)
Mindestguthaben: $1.000
Empfohlenes Guthaben: $5,000+
Minimum Hebelwirkung: 1:50
Empfohlene Leverage: 1:100 oder höher
VPS: Empfohlen für 24/7-Betrieb

UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE
---------------------
- XAUUSD (Gold/US-Dollar)
- XAGUSD (Silber/US-Dollar)
- EURUSD (Euro/US-Dollar)

================================================================================
WIE ES FUNKTIONIERT
================================================================================

PROZESS DER SIGNALERZEUGUNG
--------------------------

Schritt 1: Marktüberprüfung
- Prüft, ob der Markt für das Symbol geöffnet ist
- Validiert die aktuelle Handelssitzung
- Wendet Nachrichtenfilter an, falls aktiviert
- Überprüft, ob der Spread innerhalb der Grenzen liegt

Schritt 2: Multi-Timeframe-Analyse
- 4H: Bestimmt den Gesamttrend (bullish/bearish/neutral)
- 1H: Bestätigt die Trendstärke und erkennt Ausbrüche
- 15M: Ermittelt den optimalen Einstiegszeitpunkt

Schritt 3: AI-Bewertung
- Kauf-Score: Aggregiert alle bullischen Signale (0-10)
- Verkaufs-Score: Fasst alle Baisse-Signale zusammen (0-10)
- Jeder Indikator trägt anteilig bei
- Punkte werden auf einen Höchstwert von 10,0 normalisiert.

Schritt 4: Signalentscheidung
- Vergleicht die Punktzahlen mit dem Modus-Schwellenwert
- Erfordert minimale Punktedifferenz (0,8)
- Erzeugt ein KAUFEN-, VERKAUFEN- oder WARTEN-Signal

Schritt 5: Ausführung des Handels
- Berechnet die optimale Positionsgröße
- Legt ATR-basierten Stop Loss und Take Profit fest
- Überprüft die Margin-Anforderungen
- Führt den Handel automatisch aus

Schritt 6: Handelsmanagement
- Überwacht die Position kontinuierlich
- Wendet Trailing Stop an, wenn aktiviert
- Aktualisiert Statistiken bei Abschluss
- Verwaltet tägliche Verlustlimits

TRAILING-STOP-BETRIEB
------------------------

Erster Handel:
- Fester Stop-Loss bei Einstieg gesetzt
- Trailing-Stop inaktiv (wartet auf Gewinn)

Ergebnis:
- Gewinne sind vor Umkehrungen geschützt
- Gewinner laufen länger
- Verluste bleiben kontrolliert
- Maximaler Gewinn wird eingefangen

================================================================================
HANDELSMODI ERKLÄRT
================================================================================

SCALPING-MODUS
-------------
Am besten geeignet für: Aktive Trader, enge Spreads, Hochfrequenzhandel
Haltezeit: Minuten bis wenige Stunden
Erwartete Trades: 50-100 pro Monat
Gewinnrate: 45-55%
Risiko/Belohnung: 1:1,5

INTRADAY-MODUS (EMPFOHLEN)
----------------------------
Am besten geeignet für: Die meisten Trader, ausgewogener Ansatz, Teilzeitüberwachung
Haltezeit: Stunden bis 1 Tag
Erwartete Trades: 30-60 pro Monat
Gewinnrate: 50-60%
Risiko/Belohnung: 1:1,67

SWING-MODUS
----------
Am besten geeignet für: Geduldige Trader, Trendfolger, weniger Überwachung
Haltezeit: Tage bis Wochen
Erwartete Trades: 15-30 pro Monat
Gewinnrate: 55-65%
Risiko/Belohnung: 1:2,0

================================================================================
PERFORMANCE-ERWARTUNGEN
================================================================================

KONSERVATIVES SETUP (1% Risiko)
-----------------------------
Kontogröße: $1.000 - $3.000
Risiko pro Handel: 1,0%
Handelsmodus: INTRADAY oder SWING
Symbole: Nur EURUSD
Monatliche Rendite: 8-12%
Jährliche Rendite: 96-144%
Gewinnrate: 55-65%
Maximaler Drawdown: 5-8%
Trades/Monat: 20-35

MODERATE SETUP (2% Risiko) - EMPFOHLEN
---------------------------------------
Kontogröße: $3.000 - $10.000
Risiko pro Handel: 2,0%
Handelsmodus: INTRADAY
Symbole: EURUSD + XAUUSD
Monatliche Rendite: 15-25%
Jährliche Rendite: 180-300%
Gewinnrate: 50-60%
Maximaler Drawdown: 10-15%
Trades/Monat: 35-60

AGGRESSIVE SETUP (2,5% Risiko)
-----------------------------
Kontogröße: $10,000+
Risiko pro Handel: 2,5%
Handelsmodus: SCALPING oder INTRADAY
Symbole: Alle drei (EURUSD + XAUUSD + XAGUSD)
Monatliche Rendite: 25-40%
Jährliche Rendite: 300-480%
Gewinnrate: 45-55%
Maximaler Drawdown: 15-22%
Trades/Monat: 60-100

WICHTIGE HINWEISE:
- Ergebnisse variieren je nach Marktbedingungen
- Sich entwickelnde Märkte schneiden besser ab
- Schwankende Märkte können unterdurchschnittlich abschneiden
- Demo-Test mindestens 1 Monat erforderlich
- Vergangene Wertentwicklung ≠ zukünftige Ergebnisse

================================================================================
INSTALLATION & EINRICHTUNG
================================================================================

SCHNELLSTART (5 MINUTEN)
-----------------------
1. Kopieren Sie GDAI-Bot.mq5 nach: MT5 Data Folder/MQL5/Experts/
2. Öffnen Sie MetaEditor (F4) und kompilieren Sie (F7)
3. Starten Sie MetaTrader 5 neu.
4. Ziehen Sie den Bot auf einen beliebigen Chart
5. Konfigurieren Sie die Einstellungen im Eingabefenster
6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Automatischer Handel
7. Der Bot beginnt sofort mit der Analyse

EMPFOHLENE ANFANGSEINSTELLUNGEN
-----------------------------
Handelseinstellungen:
- TradingMode: MODE_INTRADAY
- MonthlyProfitTarget: 20.0
- RisikoProHandel: 2.0
- MaxDailyLoss: 5.0
- NachrichtenFilter: falsch
- UseTrailingStop: wahr
- TrailingStopAktivierung: 1.0
- TrailingStopEntfernung: 1.5

Symbole (für Konten unter $5.000):
- TradeGold: falsch
- TradeSilver: falsch
- HandelEURUSD: wahr

Symbole (für Konten ab $5.000):
- TradeGold: wahr
- TradeSilver: falsch (optional)
- HandelEURUSD: wahr

TESTVERFAHREN
-----------------
1. Demo-Tests (obligatorisch)
- Testen Sie mindestens 2-4 Wochen im Demo-Modus
- Verwenden Sie eine realistische Kontogröße
- Überwachen Sie die erste Woche täglich
- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb
- Statistiken überprüfen

2. Strategie-Tester
- Symbol: EURUSD
- Zeitrahmen: H1
- Zeitraum: Ganzes Jahr
- Einzahlung: Entspricht dem geplanten Live-Betrag
- Modell: Jedes Häkchen

3. Live-Handel
- Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen
- Beginnen Sie mit 1% Risiko (nicht 2%)
- Beobachten Sie die ersten 2 Wochen genau
- Vergleichen Sie mit den Ergebnissen der Demo
- Schrittweise erhöhen

================================================================================
VORTEILE
================================================================================

✓ Vollständig automatisiert: Keine manuellen Eingriffe erforderlich
✓ 24/5 Betrieb: Funktioniert zu allen Marktzeiten
✓ Smart Trailing: Maximiert Gewinne, schützt Gewinne
✓ Multi-Symbol: Diversifiziert über 3 Märkte
✓ Emotionsfrei: Entfernt psychologische Barrieren
✓ Risk Managed: Mehrere Sicherheitsfunktionen eingebaut
✓ Echtzeit-Überwachung: Dashboard zeigt alles an
✓ ATR Adaptive: Passt sich automatisch der Volatilität an
✓ Anpassbar: Passen Sie die Einstellungen an Ihre Risikotoleranz an
✓ Transparent: Sehen Sie die KI-Bewertungen und Argumente
✓ Professionelle Qualität: Logik in institutioneller Qualität
✓ Skalierbar: Funktioniert von $1.000 bis $1.000.000+

================================================================================
ANWENDUNGSFÄLLE
================================================================================

IDEAL FÜR:
- Trader, die eine professionelle Automatisierung wünschen
- Anleger, die konstante monatliche Renditen anstreben
- Berufstätige, die keine Zeit für den manuellen Handel haben
- Portfoliodiversifizierung durch Forex-Automatisierung
- Erlernen von KI-gesteuerten Handelsstrategien
- Ergänzung des manuellen Handels durch Bots
- Testen von Multi-Timeframe-Analysesystemen

NICHT GEEIGNET FÜR:
- Komplette Anfänger, die mit den Forex-Grundlagen nicht vertraut sind
- Konten unter $1.000
- Erwartungen, schnell reich zu werden
- Händler, die nicht bereit sind, zunächst einen Demotest durchzuführen
- Benutzer, die nicht in der Lage sind, Internet/VPS zu unterhalten

================================================================================
WAS GDAI BOT ANDERS MACHT
================================================================================

VS BASIC BOTS:
- AI-Scoring-System (nicht nur Indikatoren)
- Intelligenter Trailing-Stop (kein fester TP)
- ATR-basierte Anpassung (keine starren Regeln)
- Multi-Timeframe-Synthese (nicht einzelner TF)
- Professionelles Dashboard (keine Basisinformationen)

GEGENÜBER TEUREN BOTS:
- Besserer Wert (ähnliche Funktionen, geringere Kosten)
- Einfachere Einrichtung (keine komplexe Konfiguration)
- Klarere Logik (transparentes Scoring)
- Echter Support (kein Abbruch nach dem Verkauf)
- Regelmäßige Updates (kontinuierliche Verbesserung)

GEGENÜBER MANUELLEM HANDEL:
- Keine Emotionen (konsistente Ausführung)
- 24/5 Betrieb (keine Gelegenheiten verpassen)
- Schnellere Analyse (sofortige Multi-TF-Prüfung)
- Bessere Disziplin (genaue Befolgung der Regeln)
- Zeitersparnis (vollständig automatisiert)

================================================================================
RISIKO-OFFENLEGUNG
================================================================================

HANDELSRISIKEN:
Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Der GDAI Bot ist ein Handelsinstrument, kein System mit Gewinngarantie. Sie können mehr als Ihre Anfangsinvestition verlieren.

ERGEBNIS-HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
Frühere Ergebnisse, Backtests und Demo-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Brokerausführung und individuellen Einstellungen variieren.

VERANTWORTUNG:
Sie sind allein verantwortlich für alle Handelsentscheidungen und -ergebnisse. Wenn Sie diesen Bot benutzen, akzeptieren Sie alle mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken. Investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

EMPFEHLUNG:
Wenn Sie sich über den Devisenhandel oder diesen Bot unsicher sind, wenden Sie sich an einen zugelassenen Finanzberater, bevor Sie fortfahren. Dieses Produkt ist keine Finanzberatung.

================================================================================
UNTERSTÜTZUNG & DOKUMENTATION
================================================================================

INKLUSIVE:
- Vollständiges Installationshandbuch
- Referenz für Parametererläuterungen
- Leitfaden zur Trailing Stop-Funktion
- Tipps zur Fehlerbehebung
- Optimierungs-Strategien
- Backtest-Ergebnisse
- Beste Praktiken

EMPFOHLENE RESSOURCEN:
- Demo-Test mindestens 2-4 Wochen
- Forex-Handelsgemeinschaften beitreten
- Lernen Sie weiter technische Analyse
- Wöchentliche Überprüfung der Bot-Leistung
- Führen Sie Aufzeichnungen über alle Trades

================================================================================
INFORMATIONEN ZUR VERSION
================================================================================

Aktuelle Version: 2.00 (GDAI-v1)
Freigabe: Januar 2026
Plattform: MetaTrader 5
Sprache: MQL5

FUNKTIONEN IN V2.0:
- Intelligentes Trailing-Stop-System
- Verbessertes AI-Scoring
- Verbesserte Gestaltung des Dashboards
- Besseres Risikomanagement
- Optimierte Signalerzeugung
- Validierung der Marktzeiten
- Erweiterte Fehlerbehandlung

================================================================================
SCHLUSSFOLGERUNG
================================================================================

Der GDAI Bot ist ein hochentwickelter Ansatz für den automatisierten Devisenhandel, der künstliche Intelligenz mit bewährter technischer Analyse und modernem Risikomanagement kombiniert. Entwickelt für Trader, die Wert auf Konsistenz, Transparenz und Kapitalschutz legen, bietet dieser Bot eine professionelle Lösung für den systematischen Handel.

Ganz gleich, ob Sie Ihre bestehende Strategie automatisieren, den manuellen Handel ergänzen oder KI-gesteuerte Systeme erforschen möchten, GDAI Bot bietet Ihnen die Werkzeuge und die Intelligenz, um Ihre Handelsziele zu verfolgen.

Erfolg im Handel erfordert Geduld, Disziplin und ein angemessenes Risikomanagement. GDAI Bot übernimmt die Analyse und Ausführung - Sie behalten die Kontrolle über Risiko und Kapitalallokation. Richtig eingesetzt, mit realistischen Erwartungen und gründlichen Tests, kann GDAI Bot eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Trading-Toolkit sein.

Beginnen Sie mit Demotests, lernen Sie das System gründlich kennen und bauen Sie es schrittweise aus. Mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Einstellung kann GDAI Bot Ihnen helfen, konsistente Handelsergebnisse zu erzielen.

BEREIT FÜR DEN START?
1. Installieren Sie den Bot
2. Testen Sie ihn in der Demo-Version (mindestens 2-4 Wochen)
3. Leistung überprüfen
4. Live-Start mit konservativen Einstellungen
5. Überwachen und anpassen
6. Allmählich aufstocken

Handeln Sie intelligent, handeln Sie systematisch, handeln Sie mit dem GDAI Bot.
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Bot ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste.

================================================================================
Empfohlene Produkte
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (387)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
NeonScalperProV5
Cristian Anto Correa Aguilera
Experten
Neon Scalper Pro V5.27 - Adaptive Volatilität und präzise Ausführung 1. Einführung Neon Scalper Pro V5.27 ist die endgültige Weiterentwicklung unseres proprietären Mean-Reversion Algorithmus. Diese Version wurde komplett überarbeitet, um Ausführungsfehler (ungültige Stops) zu beheben, die typischerweise bei hochvolatilen Marktereignissen auftreten. V5.27 wurde sowohl für Netting- als auch für Hedging-Konten optimiert und gewährleistet durch fortschrittliche Preisnormalisierung und die strikte Ei
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
AI for Gold
Eugen Funk
4.06 (16)
Experten
Haben der manuelle Handel, Trading-Gurus, Online-Seminare, Account-Manager oder Trading-Bots auch bei Ihnen keine kontinuierlichen Handelsgewinne erzielt? Seien wir doch mal ehrlich... Echte Performance-Erfolge werden in der Regel nur für einen sehr kurzen Zeitraum präsentiert oder, noch schlimmer, in Telegram-Channels, in denen verlorene Trades einfach gelöscht werden. Aber, hier ist das größte und weniger offensichtliche Problem... das Internet ist voll von naiven Strategien, die auf Verlustp
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experten
GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - id
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Experten
Allgemeine Beschreibung Einfach ausgedrückt ist dies ein konträres Intra-Day-Scalping-System. Es wurde entwickelt, um zu versuchen, korrekte Trades so weit wie möglich laufen zu lassen und den Handel umzudrehen, wenn dies angezeigt wird. Beteiligen Sie sich an der Konversation in unserem Discord-Kanal - https://discord.gg/ScsdkTnwyA Ich werde mein Bestes tun, um alle Fragen zu beantworten und bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Screenshots Ihrer Einstellungen hinzufügen möchten, sind diese
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Flashpip Skalierer EA Kernsystem Übersicht Flashpip Scalper ist ein KI-gesteuertes Multi-Symbol-Scalping-System, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche algorithmische Handelsstrategien mit Echtzeit-Marktanalyse, Risikomanagement-Protokollen und sitzungsbasierter Filterung, um Hochfrequenz-Trades über mehrere Währungspaare und Gold (XAUUSD) auszuführen. Das System wurde sowohl für Validierungstests als auch für Live-Handelsumgebungen entwickelt. Primäre Han
One Candle Crypto Multitimeframe EA
Siti Hajar Binti Mohd Noor
Experten
Übersicht One Candle Crypto EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der 1-Kerzen-Anker-Methode basiert und speziell für den 24/7-Kryptowährungsmarkt entwickelt wurde. Der EA liest die Richtung der ausgewählten Ankerkerze, identifiziert die Pullback-Zone und führt strukturierte Einstiege mit kontrolliertem Layering aus. Dieser EA eignet sich für Händler, die klare Eingänge, Multi-Timeframe-Bestätigung und disziplinierte, regelbasierte Ausführung ohne riskante Techniken bevorzugen. Kern-
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Experten
Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağlayan Akıllı Algoritma Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler. Vollständig kompatibel mit Cent-Konten. Neden Grid Trend Pro? 1 . Devrim Nitel
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Experten
ZAB Grid EA - Automatisiertes Handelswerkzeug für Märkte mit hoher Volatilität Beschreibung des Produkts ZAB Grid EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das für verschiedene Finanzmärkte mit Preisvolatilität entwickelt wurde. Dieser EA eignet sich für den Handel mit Instrumenten wie Gold (XAUUSD), Öl (USOIL), Indizes wie S&P500 und sogar Aktien. Er verwendet eine Preisrasterstrategie, die Ihnen hilft, mit einem systematischen Ansatz und effektivem Risikomanagement zu handeln. Hauptmerkmale
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experten
CloseAllOrders Protected EA Ein-Klick-Trade-Manager mit Lizenzschutz & Konto-Währungs-P/L-Zielen Übersicht Dieser Expert Advisor bietet drei Chart-Schaltflächen, mit denen Sie mit einem einzigen Klick alle Trades, Gewinntrades oder Verlusttrades sofort schließen können. Sie können auch ein gleitendes Gesamtgewinn- oder Verlustziel in der Basiswährung Ihres Kontos festlegen; der EA schließt automatisch alle Positionen, wenn das Ziel erreicht ist, und deaktiviert sich dann selbst, bis Sie ein ne
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelange Tests und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die wichtigsten Indikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der Gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als solide Grundlag
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanp
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experten
Alle Erklärungen zur Strategie: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live-Signale: Hauptkonto: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Zweites Konto: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Hier erkläre ich nur den Teil mit den EA-Eingaben. Dieser EA wird ständig mit neuen und unvorhersehbaren Dinge, die seine Leistung auf ein besseres Niveau jeden Tag bringen kann aktualisiert werden! Mit dem Kauf dieses EA erhalten Sie nicht nur ein leistungsfähiges automatisches Handelssystem, sonder
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experten
Ich stelle Ihnen meinen neuen Expert Advisor Beatrix Inventor vor. Beatrix Inventor EA nutzt das Konzept der Trendfolge bei der Durchführung von Marktanalysen. Bei der Analyse der Markttrends mit den Hauptindikatoren Bollinger Band und Gleitender Durchschnitt berücksichtigt dieser EA bei der Eingabe von Transaktionen auch die Orderblock-Zone, was die Analyse noch genauer macht. Der Algorithmus, der bei der Entwicklung dieses EA verwendet wurde, ist ein zuverlässiger Algorithmus, sowohl bei der E
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experten
Pound Breakout MT5 ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag. >>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900 >>> Live-Signal verfügbar hier:  https://www.mql5.com/de/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der li
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experten
FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experten
Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experten
Der Milioron-Roboter , der für den Forex-Markt entwickelt wurde, ist sehr flexibel und bietet zahlreiche Mechanismen zur Verwaltung einer Reihe von Aufträgen. Er ermöglicht es Händlern, ihren Handel zu automatisieren und zu optimieren, indem sie integrierte Strategien und Risikomanagement-Ansätze verwenden. Einige der wichtigsten Merkmale und Fähigkeiten des Milioron-Roboters sind : 1. **Flexibilität der Einstellungen**: Der Roboter bietet Händlern eine breite Palette von Parametern und Einst
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Experten
Der Ultimative Roboter für Prop-Firmen & Privat-Trader (US30, NAS100, US500) - Ein einfaches Abonnement für $34/Monat. Sind Sie es leid, profitable Bewegungen bei wichtigen Indizes zu verpassen? Kämpfen Sie mit den Drawdown-Regeln von Prop-Firmen? Lassen Sie ein professionelles Werkzeug die schwere Arbeit erledigen. Indices Pulse ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Volatilität globaler Indizes zu meistern. Es ist ni
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension