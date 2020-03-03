Gold Dragon AI Bot

GDAI BOT - FORTSCHRITTLICHES KI-HANDELSSYSTEM





================================================================================

PRODUKTÜBERSICHT

================================================================================





GDAI Bot (Gold, Dollar, AI) ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation für MetaTrader 5, das künstliche Intelligenz mit Smart-Money-Konzepten kombiniert, um Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD) und EUR/USD zu handeln. Mit fortschrittlicher Multi-Timeframe-Analyse, dynamischem Risikomanagement und intelligenter Trailing-Stop-Technologie arbeitet der GDAI Bot rund um die Uhr, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.





GDAI Bot basiert auf bewährten Prinzipien der technischen Analyse und wurde mit modernen KI-Bewertungsalgorithmen erweitert. Er wurde für Händler entwickelt, die eine professionelle Automatisierung ohne Komplexität wünschen.





================================================================================

SCHLÜSSEL-FEATURES

================================================================================





INTELLIGENTES KI-SCORING-SYSTEM

------------------------------

- Multi-Timeframe-Analyse: 4-Stunden-, 1-Stunden- und 15-Minuten-Charts werden gleichzeitig analysiert

- AI-Bewertung (0-10): Jedes Signal wird nach Qualität und Erfolgswahrscheinlichkeit bewertet

- Intelligente Entscheidungsfindung: Handelt nur, wenn das KI-Vertrauen hoch genug ist

- Adaptive Schwellenwerte: Unterschiedliche Score-Anforderungen für verschiedene Handelsmodi

- Verzerrungsneutralität: Bewertet Kauf- und Verkaufschancen unabhängig voneinander





FORTSCHRITTLICHE TRAILING-STOP-TECHNOLOGIE

----------------------------------

- Intelligentes ATR-basiertes Trailing: Passt sich automatisch an die Marktvolatilität an

- Zweistufige Aktivierung: Wartet auf den Mindestgewinn, bevor das Trailing beginnt

- Breakeven-Schutz: Verschiebt den Stopp zuerst auf den Einstiegskurs, um das Risiko zu eliminieren

- Gewinn-Locking: Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt

- Anpassbare Parameter: Passen Sie die Aktivierung und den Abstand an Ihre Präferenzen an

- Funktioniert mit allen Symbolen: EURUSD, XAUUSD, XAGUSD werden vollständig unterstützt





PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT

-----------------------------

- Dynamische Positionsgrößenberechnung: Automatische Berechnung der Losgröße auf Basis des Kontostandes

- ATR-basierte Stop-Levels: Stop Loss und Take Profit passen sich den Marktbedingungen an

- Tägliches Verlustlimit: Beendet den Handel automatisch, wenn der tägliche Schwellenwert erreicht wird

- Margin-Validierung: Sicherstellung einer ausreichenden Marge vor jedem Handel

- Einzelpositions-Regel: Maximal eine Position pro Symbol (keine Übergewichtung)

- Saldo-Schutz: Mindestguthabenanforderungen verhindern riskanten Handel





DREI HANDELSMODI

-------------------

- Scalping-Modus: Schnelle Trades, enge Stopps, hohe Frequenz

- Intraday-Modus: Ausgewogener Ansatz, moderate Haltezeiten (empfohlen)

- Swing-Modus: Geduldiger Handel, größere Ziele, mehrtägige Positionen

- Modus-spezifische Logik: Jeder Modus hat optimierte Schwellenwerte und Ziele





ECHTZEIT-DASHBOARD

-------------------

- Live-Leistung: Saldo, P&L, Gewinnrate werden im Diagramm angezeigt

- Signal-Überwachung: Aktuelle AI-Scores für alle aktivierten Symbole

- Tägliche/Wöchentliche/Monatliche Statistiken: Vollständige Leistungsverfolgung

- Farbkodierte Alarme: Grün für Käufe/Gewinne, rot für Verkäufe/Verluste, gelb für Warten

- Kompaktes Design: Professionelles, leicht ablesbares Display

- Kein Chart-Wirrwarr: Saubere, minimale Schnittstelle





MARKTINTELLIGENZ

-------------------

- Erkennung von Marktzeiten: Automatische Vermeidung von Wochenenden und handelsfreien Zeiten

- Sitzungs-Validierung: Prüft Handelssitzungen vor der Ausführung

- Nachrichten-Filter: Optionale Funktion zur Vermeidung von Ereignissen mit hohem Nachrichtenwert

- Spread-Schutz: Blockiert Trades, wenn die Spreads zu groß sind

- Liquiditätsprüfung: Sorgt für ausreichende Marktliquidität





================================================================================

TECHNISCHE DATEN

================================================================================





PLATTFORM & ANFORDERUNGEN

-----------------------

Plattform: MetaTrader 5

Betriebssystem: Windows (MT5 Voraussetzung)

Mindestguthaben: $1.000

Empfohlenes Guthaben: $5,000+

Minimum Hebelwirkung: 1:50

Empfohlene Leverage: 1:100 oder höher

VPS: Empfohlen für 24/7-Betrieb





UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE

---------------------

- XAUUSD (Gold/US-Dollar)

- XAGUSD (Silber/US-Dollar)

- EURUSD (Euro/US-Dollar)





================================================================================

WIE ES FUNKTIONIERT

================================================================================





PROZESS DER SIGNALERZEUGUNG

--------------------------





Schritt 1: Marktüberprüfung

- Prüft, ob der Markt für das Symbol geöffnet ist

- Validiert die aktuelle Handelssitzung

- Wendet Nachrichtenfilter an, falls aktiviert

- Überprüft, ob der Spread innerhalb der Grenzen liegt





Schritt 2: Multi-Timeframe-Analyse

- 4H: Bestimmt den Gesamttrend (bullish/bearish/neutral)

- 1H: Bestätigt die Trendstärke und erkennt Ausbrüche

- 15M: Ermittelt den optimalen Einstiegszeitpunkt





Schritt 3: AI-Bewertung

- Kauf-Score: Aggregiert alle bullischen Signale (0-10)

- Verkaufs-Score: Fasst alle Baisse-Signale zusammen (0-10)

- Jeder Indikator trägt anteilig bei

- Punkte werden auf einen Höchstwert von 10,0 normalisiert.





Schritt 4: Signalentscheidung

- Vergleicht die Punktzahlen mit dem Modus-Schwellenwert

- Erfordert minimale Punktedifferenz (0,8)

- Erzeugt ein KAUFEN-, VERKAUFEN- oder WARTEN-Signal





Schritt 5: Ausführung des Handels

- Berechnet die optimale Positionsgröße

- Legt ATR-basierten Stop Loss und Take Profit fest

- Überprüft die Margin-Anforderungen

- Führt den Handel automatisch aus





Schritt 6: Handelsmanagement

- Überwacht die Position kontinuierlich

- Wendet Trailing Stop an, wenn aktiviert

- Aktualisiert Statistiken bei Abschluss

- Verwaltet tägliche Verlustlimits





TRAILING-STOP-BETRIEB

------------------------





Erster Handel:

- Fester Stop-Loss bei Einstieg gesetzt

- Trailing-Stop inaktiv (wartet auf Gewinn)





Ergebnis:

- Gewinne sind vor Umkehrungen geschützt

- Gewinner laufen länger

- Verluste bleiben kontrolliert

- Maximaler Gewinn wird eingefangen





================================================================================

HANDELSMODI ERKLÄRT

================================================================================





SCALPING-MODUS

-------------

Am besten geeignet für: Aktive Trader, enge Spreads, Hochfrequenzhandel

Haltezeit: Minuten bis wenige Stunden

Erwartete Trades: 50-100 pro Monat

Gewinnrate: 45-55%

Risiko/Belohnung: 1:1,5





INTRADAY-MODUS (EMPFOHLEN)

----------------------------

Am besten geeignet für: Die meisten Trader, ausgewogener Ansatz, Teilzeitüberwachung

Haltezeit: Stunden bis 1 Tag

Erwartete Trades: 30-60 pro Monat

Gewinnrate: 50-60%

Risiko/Belohnung: 1:1,67





SWING-MODUS

----------

Am besten geeignet für: Geduldige Trader, Trendfolger, weniger Überwachung

Haltezeit: Tage bis Wochen

Erwartete Trades: 15-30 pro Monat

Gewinnrate: 55-65%

Risiko/Belohnung: 1:2,0





================================================================================

PERFORMANCE-ERWARTUNGEN

================================================================================





KONSERVATIVES SETUP (1% Risiko)

-----------------------------

Kontogröße: $1.000 - $3.000

Risiko pro Handel: 1,0%

Handelsmodus: INTRADAY oder SWING

Symbole: Nur EURUSD

Monatliche Rendite: 8-12%

Jährliche Rendite: 96-144%

Gewinnrate: 55-65%

Maximaler Drawdown: 5-8%

Trades/Monat: 20-35





MODERATE SETUP (2% Risiko) - EMPFOHLEN

---------------------------------------

Kontogröße: $3.000 - $10.000

Risiko pro Handel: 2,0%

Handelsmodus: INTRADAY

Symbole: EURUSD + XAUUSD

Monatliche Rendite: 15-25%

Jährliche Rendite: 180-300%

Gewinnrate: 50-60%

Maximaler Drawdown: 10-15%

Trades/Monat: 35-60





AGGRESSIVE SETUP (2,5% Risiko)

-----------------------------

Kontogröße: $10,000+

Risiko pro Handel: 2,5%

Handelsmodus: SCALPING oder INTRADAY

Symbole: Alle drei (EURUSD + XAUUSD + XAGUSD)

Monatliche Rendite: 25-40%

Jährliche Rendite: 300-480%

Gewinnrate: 45-55%

Maximaler Drawdown: 15-22%

Trades/Monat: 60-100





WICHTIGE HINWEISE:

- Ergebnisse variieren je nach Marktbedingungen

- Sich entwickelnde Märkte schneiden besser ab

- Schwankende Märkte können unterdurchschnittlich abschneiden

- Demo-Test mindestens 1 Monat erforderlich

- Vergangene Wertentwicklung ≠ zukünftige Ergebnisse





================================================================================

INSTALLATION & EINRICHTUNG

================================================================================





SCHNELLSTART (5 MINUTEN)

-----------------------

1. Kopieren Sie GDAI-Bot.mq5 nach: MT5 Data Folder/MQL5/Experts/

2. Öffnen Sie MetaEditor (F4) und kompilieren Sie (F7)

3. Starten Sie MetaTrader 5 neu.

4. Ziehen Sie den Bot auf einen beliebigen Chart

5. Konfigurieren Sie die Einstellungen im Eingabefenster

6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Automatischer Handel

7. Der Bot beginnt sofort mit der Analyse





EMPFOHLENE ANFANGSEINSTELLUNGEN

-----------------------------

Handelseinstellungen:

- TradingMode: MODE_INTRADAY

- MonthlyProfitTarget: 20.0

- RisikoProHandel: 2.0

- MaxDailyLoss: 5.0

- NachrichtenFilter: falsch

- UseTrailingStop: wahr

- TrailingStopAktivierung: 1.0

- TrailingStopEntfernung: 1.5





Symbole (für Konten unter $5.000):

- TradeGold: falsch

- TradeSilver: falsch

- HandelEURUSD: wahr





Symbole (für Konten ab $5.000):

- TradeGold: wahr

- TradeSilver: falsch (optional)

- HandelEURUSD: wahr





TESTVERFAHREN

-----------------

1. Demo-Tests (obligatorisch)

- Testen Sie mindestens 2-4 Wochen im Demo-Modus

- Verwenden Sie eine realistische Kontogröße

- Überwachen Sie die erste Woche täglich

- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb

- Statistiken überprüfen





2. Strategie-Tester

- Symbol: EURUSD

- Zeitrahmen: H1

- Zeitraum: Ganzes Jahr

- Einzahlung: Entspricht dem geplanten Live-Betrag

- Modell: Jedes Häkchen





3. Live-Handel

- Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen

- Beginnen Sie mit 1% Risiko (nicht 2%)

- Beobachten Sie die ersten 2 Wochen genau

- Vergleichen Sie mit den Ergebnissen der Demo

- Schrittweise erhöhen





================================================================================

VORTEILE

================================================================================





✓ Vollständig automatisiert: Keine manuellen Eingriffe erforderlich

✓ 24/5 Betrieb: Funktioniert zu allen Marktzeiten

✓ Smart Trailing: Maximiert Gewinne, schützt Gewinne

✓ Multi-Symbol: Diversifiziert über 3 Märkte

✓ Emotionsfrei: Entfernt psychologische Barrieren

✓ Risk Managed: Mehrere Sicherheitsfunktionen eingebaut

✓ Echtzeit-Überwachung: Dashboard zeigt alles an

✓ ATR Adaptive: Passt sich automatisch der Volatilität an

✓ Anpassbar: Passen Sie die Einstellungen an Ihre Risikotoleranz an

✓ Transparent: Sehen Sie die KI-Bewertungen und Argumente

✓ Professionelle Qualität: Logik in institutioneller Qualität

✓ Skalierbar: Funktioniert von $1.000 bis $1.000.000+





================================================================================

ANWENDUNGSFÄLLE

================================================================================





IDEAL FÜR:

- Trader, die eine professionelle Automatisierung wünschen

- Anleger, die konstante monatliche Renditen anstreben

- Berufstätige, die keine Zeit für den manuellen Handel haben

- Portfoliodiversifizierung durch Forex-Automatisierung

- Erlernen von KI-gesteuerten Handelsstrategien

- Ergänzung des manuellen Handels durch Bots

- Testen von Multi-Timeframe-Analysesystemen





NICHT GEEIGNET FÜR:

- Komplette Anfänger, die mit den Forex-Grundlagen nicht vertraut sind

- Konten unter $1.000

- Erwartungen, schnell reich zu werden

- Händler, die nicht bereit sind, zunächst einen Demotest durchzuführen

- Benutzer, die nicht in der Lage sind, Internet/VPS zu unterhalten





================================================================================

WAS GDAI BOT ANDERS MACHT

================================================================================





VS BASIC BOTS:

- AI-Scoring-System (nicht nur Indikatoren)

- Intelligenter Trailing-Stop (kein fester TP)

- ATR-basierte Anpassung (keine starren Regeln)

- Multi-Timeframe-Synthese (nicht einzelner TF)

- Professionelles Dashboard (keine Basisinformationen)





GEGENÜBER TEUREN BOTS:

- Besserer Wert (ähnliche Funktionen, geringere Kosten)

- Einfachere Einrichtung (keine komplexe Konfiguration)

- Klarere Logik (transparentes Scoring)

- Echter Support (kein Abbruch nach dem Verkauf)

- Regelmäßige Updates (kontinuierliche Verbesserung)





GEGENÜBER MANUELLEM HANDEL:

- Keine Emotionen (konsistente Ausführung)

- 24/5 Betrieb (keine Gelegenheiten verpassen)

- Schnellere Analyse (sofortige Multi-TF-Prüfung)

- Bessere Disziplin (genaue Befolgung der Regeln)

- Zeitersparnis (vollständig automatisiert)





================================================================================

RISIKO-OFFENLEGUNG

================================================================================





HANDELSRISIKEN:

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Der GDAI Bot ist ein Handelsinstrument, kein System mit Gewinngarantie. Sie können mehr als Ihre Anfangsinvestition verlieren.





ERGEBNIS-HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Frühere Ergebnisse, Backtests und Demo-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Marktbedingungen, Brokerausführung und individuellen Einstellungen variieren.





VERANTWORTUNG:

Sie sind allein verantwortlich für alle Handelsentscheidungen und -ergebnisse. Wenn Sie diesen Bot benutzen, akzeptieren Sie alle mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken. Investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.





EMPFEHLUNG:

Wenn Sie sich über den Devisenhandel oder diesen Bot unsicher sind, wenden Sie sich an einen zugelassenen Finanzberater, bevor Sie fortfahren. Dieses Produkt ist keine Finanzberatung.





================================================================================

UNTERSTÜTZUNG & DOKUMENTATION

================================================================================





INKLUSIVE:

- Vollständiges Installationshandbuch

- Referenz für Parametererläuterungen

- Leitfaden zur Trailing Stop-Funktion

- Tipps zur Fehlerbehebung

- Optimierungs-Strategien

- Backtest-Ergebnisse

- Beste Praktiken





EMPFOHLENE RESSOURCEN:

- Demo-Test mindestens 2-4 Wochen

- Forex-Handelsgemeinschaften beitreten

- Lernen Sie weiter technische Analyse

- Wöchentliche Überprüfung der Bot-Leistung

- Führen Sie Aufzeichnungen über alle Trades





================================================================================

INFORMATIONEN ZUR VERSION

================================================================================





Aktuelle Version: 2.00 (GDAI-v1)

Freigabe: Januar 2026

Plattform: MetaTrader 5

Sprache: MQL5





FUNKTIONEN IN V2.0:

- Intelligentes Trailing-Stop-System

- Verbessertes AI-Scoring

- Verbesserte Gestaltung des Dashboards

- Besseres Risikomanagement

- Optimierte Signalerzeugung

- Validierung der Marktzeiten

- Erweiterte Fehlerbehandlung





================================================================================

SCHLUSSFOLGERUNG

================================================================================





Der GDAI Bot ist ein hochentwickelter Ansatz für den automatisierten Devisenhandel, der künstliche Intelligenz mit bewährter technischer Analyse und modernem Risikomanagement kombiniert. Entwickelt für Trader, die Wert auf Konsistenz, Transparenz und Kapitalschutz legen, bietet dieser Bot eine professionelle Lösung für den systematischen Handel.





Ganz gleich, ob Sie Ihre bestehende Strategie automatisieren, den manuellen Handel ergänzen oder KI-gesteuerte Systeme erforschen möchten, GDAI Bot bietet Ihnen die Werkzeuge und die Intelligenz, um Ihre Handelsziele zu verfolgen.





Erfolg im Handel erfordert Geduld, Disziplin und ein angemessenes Risikomanagement. GDAI Bot übernimmt die Analyse und Ausführung - Sie behalten die Kontrolle über Risiko und Kapitalallokation. Richtig eingesetzt, mit realistischen Erwartungen und gründlichen Tests, kann GDAI Bot eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Trading-Toolkit sein.





Beginnen Sie mit Demotests, lernen Sie das System gründlich kennen und bauen Sie es schrittweise aus. Mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Einstellung kann GDAI Bot Ihnen helfen, konsistente Handelsergebnisse zu erzielen.





BEREIT FÜR DEN START?

1. Installieren Sie den Bot

2. Testen Sie ihn in der Demo-Version (mindestens 2-4 Wochen)

3. Leistung überprüfen

4. Live-Start mit konservativen Einstellungen

5. Überwachen und anpassen

6. Allmählich aufstocken





Handeln Sie intelligent, handeln Sie systematisch, handeln Sie mit dem GDAI Bot.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Bot ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste.







================================================================================