SR Volume Map MT4

SR Volume Map muestra un claro mapa térmico de soportes y resistencias basado en el volumen negociado. Destaca las zonas de precios clave en las que es más probable que reaccione el precio.
 La herramienta sirve de guía visual para planificar las entradas, paradas y objetivos de las operaciones utilizando una estructura basada en el volumen.

Diseñado tanto para operadores principiantes como avanzados, SR Volume Map indica dónde se concentra la actividad de negociación y ayuda a crear planes de negociación más claros y estructurados.

Funciona con todos los símbolos y plazos.


Cómo funciona SR Heatmap

SR Volume Map analiza la acción reciente de los precios y mide el volumen negociado a través de diferentes niveles de precios. Estos datos se visualizan como un mapa de calor directamente en el gráfico.

Las zonas más brillantes o intensas destacan los niveles de precios con mayor actividad de negociación. Estos niveles a menudo funcionan como soporte o resistencia, ya que anteriormente atrajeron una importante participación del mercado.


Características principales

  • Mapa térmico basado en el volumen de las zonas de soporte y resistencia

  • Mapa de volumen local o de rango completo

  • Alertas instantáneas de niveles (haciendo clic en las líneas de nodos)

  • Colores personalizables

  • Opción de mostrar / ocultar


Alertas al hacer clic

Cuando se activa en los ajustes de entrada, la herramienta proporciona un sencillo sistema de alertas al hacer clic. Al hacer clic en una línea de nodo se coloca una alerta instantánea en ese nivel de precios específico y se activa una notificación cuando se alcanza el precio.
Las alertas al hacer clic ofrecen una alternativa más rápida y práctica al sistema de alertas integrado de MetaTrader y permiten supervisar los niveles de precios sin tener que mirar constantemente la pantalla.

Las alertas están vinculadas a los niveles de precios, no a los nodos visuales utilizados para activarlas, y se borran automáticamente cuando se cambia el marco temporal del gráfico.


Siempre a mano

SR Volume Map ayuda a planificar las operaciones de forma sencilla y estructurada, proporcionando un contexto claro basado en el volumen para las entradas, la colocación de stop-loss y los objetivos.

Para evitar el desorden innecesario del gráfico, utilice el botón de la esquina para mostrar u ocultar el mapa de volumen.


SR Volume Map no es compatible con el Probador de Estrategias.





