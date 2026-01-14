Korrect FX Multicurrency

Institutional-Grade Trading, Automated for You

KORRECT FX is a Multicurrency EA structured with Smart Money Concepts + Fibonacci trading for MT5. It analyzes market structure, liquidity zones, order blocks, fair value gaps, and Fibonacci retracement levels to generate high-probability entries — just like professional traders.

Built for traders who want consistent, rule-based trading without emotional bias.


KEY FEATURES

  • Smart Money Concepts Core: Detects market structure shifts, liquidity sweeps, and order flow bias.
  • Fibonacci Retracements: Trades from institutional retracement levels (38.2, 50, 61.8) for sniper entries.
  • Liquidity & Fair Value Gaps (FVG): Filters entries around liquidity inducements and imbalances.
  • Multi-Timeframe Analysis: Higher timeframe (M15) for trend bias, lower timeframe M15 for precise entries.
  • Risk Management Built-In: Daily max loss, profit lock, and trailing stop.
  • Works on all brokers (hedging + netting).
  • No martingale, no grid, no dangerous recovery methods.


RECOMMENDED SETTINGS

  • Pairs: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.
  • Timeframe: M15
  • Minimum Deposit: $300+
  • Leverage: 1:100 or higher
  • VPS Required: Yes, for 24/5 operation
  • Lotsize: 0.02 lotsize
  • Positons: 5 positions


HOW TO INSTALL

  1. Open MT5, attach the EA to your M15 chart.
  2. Load default settings (or provided set file).
  3. Run continuously on VPS for best results.


IMPORTANT NOTES

  • This is a rule-based, institutional strategy.
  • The bot trades only when market structure aligns with Fibonacci liquidity zones.
  • It does not force trades; patience is built into the algorithm.

推荐产品
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
专家
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
专家
Fund Mode MT5 – XAUUSD (M5) 的 Price Action EA Fund Mode MT5 是一款基于 Price Action 的智能交易系统（EA） 不使用 Grid 不使用 Martingale 专为 XAUUSD（黄金）M5 时间周期开发， 重点关注安全性、稳定性，以及小资金账户的适用性。 注意： 过往表现并不保证未来结果。 交易存在风险。 主要功能 1️⃣ 交易系统 策略：Price Action + 吞没形态 主要时间周期：M5 不使用：Grid、Martingale 或 Hedge 入场条件： 吞没形态识别 多重过滤器：EMA、ADX、RSI 入场前需进行价格确认 2️⃣ 风险管理 止损：固定点数（默认 1000 点） 止盈：基于风险回报比（默认 1:2） 手数模式： 固定手数 按风险比例（每笔交易 % 风险） 回撤保护： 每日最大回撤限制 最大总回撤限制 3️⃣ 安全系统 每日盈利目标：达到目标后自动停止交易 资金锁定系统：当净值达到设定水平时锁定利润 RR 移动止损：根据风险回报比自动调整止损 点差过滤器：避免在高点差环境下
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
专家
在当今快节奏的外汇市场中，精确度和策略对于成功至关重要。PipChart是一款先进的交易机器人，旨在通过强大的技术指标组合自动化交易执行、提高准确性并改善风险管理。 与基础的交易机器人不同，PipChart集成了振荡器的移动平均、RSI、ADX和CCI，用于识别高概率的多头和空头交易信号。为了优化出场时机，PipChart采用了随机指标（Stochastic）来判断最佳退出时机。 通过内置的止损（SL）和止盈（TP）机制，PipChart确保了纪律性的交易，并能根据市场条件做出调整。以下详细概述了PipChart的功能、技术指标、交易执行方法和风险管理策略。 PipChart的设计目标： 自动化交易 ：根据明确定义的技术条件执行交易。 提高交易准确性 ：使用多个指标确认进出场信号。 适应市场趋势 ：根据实时价格波动和ADX强度动态调整。 实施强有力的风险管理 ：通过止损和止盈策略确保纪律性交易。 凭借其多重指标方法，PipChart非常适合寻找系统化交易策略的日间交易者和波段交易者。 使用的指标和策略 A. 进场指标：振荡器的移动平均、RSI、ADX和CCI 为了确定交易进场，PipC
Gold Zone EA
Simon Reger
4.43 (7)
专家
Gold Zone EA 是一款全自动交易系统，通过供需区（Supply & Demand）分析市场结构，并根据预定义的价格反应执行交易。 EA 集成了区间识别、动能分析、EMA 趋势过滤、多级止盈、保本机制、跟踪止损以及一个内置的手动交易面板，可直接在图表中操作。 EA 适用于多种交易品种，包括： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD 以及其他外汇、指数和差价合约产品。 不需要任何外部 DLL 或库。 交易逻辑 供需区识别 EA 通过以下元素识别结构性价格区域： 基础蜡烛（Base High / Base Low） 蜡烛形态过滤 可选 EMA 趋势强度 区间大小及重叠检查 自动移除无效区间 区间在多次被突破或达到无效计数时失效。 区间激活 当价格满足以下条件时，区间被激活（“armed”）： 在供应区下沿上方收线 在需求区上沿下方收线 仅激活的区间会触发交易信号。 动能蜡烛入场 EA 在以下条件满足时开仓： 蜡烛向区间方向形成明显动能 蜡烛实体达到最小定义大小 蜡烛与区间的距离在允许范围内 不会开仓的情况包括： 高点差、已有同方向持仓、EMA 条件不满
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
专家
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
专家
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
专家
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
专家
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
专家
Professional trading expert specially designed to trade Bitcoin on the MetaTrader 5 platform, relying on the strength of the Bollinger Bands indicator to exploit market volatility with high accuracy.  Main advantages: - Works efficiently on a 15-minute timeframe (M15). - Smart entry when the price penetrates the limits of Bollinger. - A dashboard showing the current balance, open position P/L , and the P/L of today's trades. - Works in a highly volatile environment such as BTCUSD without th
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
专家
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
XpertTrader Pro
Divyansh Ingle
专家
XpertTrader Pro - Multi-Filter Trading System XpertTrader Pro is an Expert Advisor that combines multiple technical analysis filters with grid trading and advanced risk management. It provides both automated and manual trading capabilities through a built-in control panel. XAUUSD SET FILE Signal Filters The EA uses three independent filters that work together to generate high-quality trading signals: OBV Filter - On-Balance Volume analysis with movement detection, trend confirmation, divergence
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Professional Break of Structure & Fair Value Gap Trading System The Yunzuh BOS FVG EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for MetaTrader 5 that implements institutional-grade market structure analysis combined with precise entry execution. Built on the principles of price action and market microstructure, this expert advisor identifies high-probability trading opportunities by detecting Break of Structure (BOS) patterns and Fair Value Gaps (FVG) across multiple timeframes. C
EquiGuard Monarch
Ferenc Tibor Katona
专家
️ EquiGuard Monarch – 趋势王国的加冕统治者 “我不是一个普通的交易机器人。 我是混沌之海中的秩序守护者， 是趋势王国的加冕之王。” 蜡烛是我的士兵，趋势是我的军队。 我从不追逐市场——我等待市场向我靠近。 耐心是我的力量，精确是我的武器。 我是一名 基于网格、顺势而为的战略家。 由 十七个指标 指引，每一个都在独立的逻辑下觉醒。 我航行于 三个时间周期 ，每小时在我的航海日志中记录。 诞生于精确，锻造于波动。 我在市场中航行， 如同哥伦布横渡大洋—— 无情绪驱使，唯有观察与纪律为导。 我是独一无二的智能交易系统， 在这里，纪律为王，情绪低头。 因为摒弃情绪，从未如此丰盈回报。 请看，交易的艺术： 精确与纪律的完美结合。 EquiGuard Monarch.
Nikey
Nikolay Bogomarov
专家
Nikey 顾问基于剥头皮对冲策略和 AI 数学模型创建。 推荐参数： 1- 每 2000 存款 0.01 手（您可以从 1000 开始） 2- 止盈点数不少于 30 + 佣金 + 隔夜利息 3- 交易周期 5 分钟 4- 理想情况下，顾问应每周 5 天、每天 24 小时工作 5- 顾问每年 12 月 25 日关闭所有未结订单，并于每年 1 月 10 日开始交易 即使开单量很大，也不用担心！一切进展顺利！ 交易成功 ................................. 屏幕截图显示了今年 3 个月的盈利情况 然后是当月和当日的盈利情况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
专家
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
Equity Increaser Pro MT5
Warren Giddings
专家
Equity Increaser Pro MT5 – The Ultimate Trend-Following Solution for USD/JPY Turn small accounts into large accounts with Equity Increaser Pro MT5! Equity Increaser Pro MT5 is a cutting-edge trend-following Expert Advisor designed for the USD/JPY M15 timeframe . Built on years of research and real-market testing, this EA harnesses the power of trend momentum to consistently grow equity over time. With an initial balance of just $10, this system has scaled to over $715,000 in 7 years – all while
Golden Lucks
Godbless C Nygu
专家
介绍我们专为在外汇市场上交易 XAUUSD 而设计的 EA。该专家顾问结合了五个指标，主要来自支撑和阻力策略，达到了超过 60% 的令人称赞的准确率。通过500美元启动资金的5年回测的严格测试，结果产生了超过20万美元的利润，展示了其巨大收益的潜力。 主要特征： 包含五个不同的指标，主要基于支撑和阻力策略。 准确率达到60%以上。 严格的风险管理以及有效的止损和止盈机制。 有效的新闻过滤器以优化交易决策。 账户保护功能允许设置最大每日损失和净值参数。 详细的统计数据可供分析，包括入场、交易、点差和保证金。 使用提供的设置灵活地交易其他货币和金属对。 可定制的手数大小、止损和止盈参数。 购买时提供安装手册和设置说明。 根据个别经纪商详细信息、初始存款、账户货币和杠杆进行定制设置。 为了优化您的交易体验，请提供以下详细信息： 经纪商名称 初始保证金 账户币种 杠杆作用 重要提示：-联系开发商，确保您在购买后获得重要的设置文件。 我们致力于提供卓越的支持，并欢迎任何反馈，以提高我们 EA 的准确性和性能。祝您交易成功。
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
专家
Royal Radiante 是一种自动剥头皮机器人，它使用非常先进的逻辑、专有指标和大量技术分析。 在具有良好现实风险回报率的真实账户上进行测试和证明。 该策略的逻辑是其性能的核心，即使优化不好，该策略仍将非常赚钱！ 该策略不使用任何高风险方法，如 Martingale / Grid Systems。这个策略永远不会有高赢率的亏损！由于批量没有增加！ 该策略使用 2011-2021 年的历史数据进行研究，以训练和预测通用模式中的价格波动波。在多个时间框架中使用短期和长期重复模式的组合。 同一时间只能开一个方向的1个仓位。 回测证明是合法的！我不使用平均、史前阅读、过度优化和其他毫无意义的方法来使回测结果看起来不错！ 优点 此策略 EA 将每 4 个月更新一次，以便我可以始终如一地回顾我的工作并找到改进它的方法。特别是为了使其更易于使用和更加用户友好 这是一个黄牛，您会看到稳定的利润，尤其是在大新闻运动期间！ 每个订单都受到严格监控，并且始终有一个预定义的止损。 该策略不使用获利并根据很多条件关闭订单。这有助于不限制可能的利润，允许捕捉大而快的价格变动。 每笔订
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
专家
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
专家
sample  .set file for XAUUSD 5 Minute  is in the comment section. SMC CT5F XAUUSD   is a fully automated   Smart Money Concept (SMC) execution framework   engineered specifically for   Gold( XAUUSD ) . It is not a signal copier, not an indicator, and not a position manager — it is a   rule-driven trading engine   designed to identify, confirm, and execute high-probability Gold trades using institutional price behavior. Built from live-market execution and continuous refinement, CT5F operates as
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
专家
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
专家
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
专家
***Limited Launch Offer! Ultra AI Pro will be free to download for the first 50 users! After that we are going full price. All we ask in return is that you give us some feedback, review Ultra AI Pro and leave a comment.*** Ultra A.I Pro is a sophisticated trading bot tailored for assets with strong long-term holding potential and robust market growth fundamentals, typically associated with indices like NAS100, S&P 500, and others. Designed to operate daily, Ultra A.I Pro meticulously capitalizes
SchermanActionPro
AutomaticTrading
专家
隆重推出 SchermanActionPro：Automatictrading 的全新自动交易机器人 特色功能：  • 可配置指标：根据Ivan 的建议调整平均值和蜡烛数量。  • 运营灵活性：在采购和销售之间进行选择。  • 获利了结：基于ATR 或相反信号的固定期权。  • 损失停止：可根据ATR 或相反信号配置固定。  • 手数类型：固定手数选择、以账户百分比表示的固定风险或固定金额。  • 最大批量保护：可配置。  • 点值和滑点大小：完全可调。  • 滤波器和输出：根据ATR 和扩展级别激活输入和输出滤波器。  • 获利了结和部分损失平仓：可按级别配置。  • 追踪止损和盈亏平衡：可配置距离、百分比和滑点。  • 按蜡烛数量输出：可配置。  • 工作时间：设置每周、每日和周五的特殊时间表。  • 移动通知：激活损失、余额和流动性警报。 使用建议：  • 指数：SP500  • 截止日期：D1（每日）  • 最低存款：1000 美元  • 账户类型：低点差 完全灵活性：由于其高度可配置性，您可以在其他市场尝试 SchermanActionPro。我们建议在使用真实账户进行交易
MP AutoSmartNextGen MT5
Alexandru Chirila
专家
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions.   All Products  |  Contact Core    NEW!!!   Features: Configurable Grids:   The version allows the configuration of multiple grids. Each grid can have its own size and risk factors, providi
RTC ML AiBot MT5
Muhammad Faisal Sagala
专家
RTC ML AiBot | ML Signal Executor EA – Risk-Managed Single Entry System RTC ML AiBot is not a typical “plug-and-profit” robot.  It is a professional-grade execution and risk control engine, designed to work alongside an advanced machine-learning signal system. This EA exists to solve one critical problem most traders face:  protecting capital while executing signals with discipline and consistency. RTC ML AiBot is built as a dedicated execution and risk management layer for advanced signal-base
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
专家
Send me a message so I can send you the setfile 入门费 498 美元，每月增加 100 美元，直至达到 1298 美元 XAUUSD（黄金）的自动交易机器人。 将此机器人连接到您的 XAUUSD (GOLD) H1 图表并让它按照经过验证的策略自动交易！该机器人专为寻求简单而高效的自动化的交易者而设计，它根据技术指标和价格行为的组合执行交易，并针对低到中等价差进行了优化。 机器人如何工作？ 建议的时间范围：H1（1 小时），以平衡信号精度并降低噪音。 主要资产：XAUUSD（黄金），市场波动性很大，但机会明显。 进入和退出：机器人分析价格模式、关键水平和动量确认以开启/关闭交易。 内置风险管理：自动调整头寸规模并使用动态止损保护。 轻松设置 – 即用 建议手数：1000 美元账户 0.01（根据您的资本进行调整）。 针对低/中价差进行了优化（避免在高佣金条件下进行交易）。 无需复杂的设置 – 只需连接并激活即可。 首先在演示中进行测试——在正式上线之前，务必在模拟账户上验证性能。 主要优势 清晰、不过度优化的策略——适
Doperman Scalper
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
专家
DOPERMAN SCALPER V1.0 - 专业交易系统 革命性智能剥头皮EA，配备AI驱动的风险管理 为什么DOPERMAN SCALPER脱颖而出？ DOPERMAN SCALPER V1.0   不仅仅是另一个交易机器人，而是 结合马丁格尔原则与军工级风险管理的先进交易系统 。专为要求稳定盈利且 提供最大保护的 专业交易者设计。 独家功能与优势 智能马丁格尔系统 智能仓位加倍 ：在最佳时机以数学精度自动加倍仓位 5种不同马丁格尔策略 ：指数型、固定手数型、累加型、乘法型或自定义模式 基于步长的激活 ：仅在价格对您不利时按预定步长开设额外仓位 利润锁定技术 ：达到集体利润目标时自动平仓 军工级风险管理 自动回撤保护 ：在1%回撤时停止交易（可调至5%） 最大订单控制 ：限制同时持仓数量，防止账户过度暴露 保证金安全系统 ：保证金水平低于安全阈值时自动减少手数 权益保护 ：24/7监控账户权益，必要时采取紧急措施 专业交易控制 双魔术编号系统 ：为买入和卖出仓位分配独立魔术编号（78747/78741） 完整时间控制 ：仅在您偏好的交易时间内进行交易，
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
专家
AbacuQuant: Trading Algorítmico con "Inteligencia de Enjambre" Deja de apostar. Empieza a gestionar. La mayoría de los robots fallan por la misma razón: dependen de una sola "bala de cañón" (una operación grande) que pone en riesgo toda la cuenta. AbacuQuant cambia el paradigma. No es un simple bot; es un Marco de Trabajo Institucional diseñado para la diversificación interna y la preservación de capital. ¿Qué hace único a AbacuQuant? AbacuQuant utiliza una arquitectura de "Inteligencia de
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (395)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (53)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (30)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。 20 个名额仅剩 7 个 —— 几乎售罄。价格即将上涨至 999 美元 。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 默认最佳参数，开箱即用。 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 499；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
专家
概览 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD （黄金）设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过结合 九种 独立的交易策略来运行，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1）触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）或均摊成本（averaging）技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 (Set File) v2.5 九种策略概览 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的近期 K 线序列，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续下跌趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一根 H4 K 线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于时
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 价格 $555 有效至 1 月 19 日（星期一）。之后价格将上涨至 $675。（最终价格 $1999） 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (91)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 MANUAL (INSTRUCTION)   在此处查看实时结果： New Strategy   https://www.mql5.com/en/signals/2351468 3k ICMarkets
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题中的情绪作为交易决策的依据： 美元情绪偏多 （鹰派美联
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.2 (5)
专家
Cheat Engine 是一个中等频率的黄金剥头皮交易系统，可通过基于网络的 API 根据全球外汇市场情绪做出决策。 Cheat Engine 实时信号即将上线。当前价格将上调。限时价格 199  USD 仅进行单笔交易。从不使用网格或马丁格尔策略。 智能追踪止盈，根据每日波动率进行自适应调整 全球外汇市场情绪是对数十万名交易者持仓的统计，总账户价值超过 10 亿美元。Cheat Engine 可以通过 API 即时获取这些数据，并在决策时加以利用。此功能为可选项，且可由用户完全自定义。 推荐 图表：XAUUSD 时间周期：H1 参数 手数计算方式 — 选择自动手数或固定手数 固定手数 — 固定的交易手数 自动手数 — 每指定账户货币金额使用 0.01 手 最大点差 — 设置允许开仓的最大点差 自动 GMT 检测 — 自动计算经纪商的 GMT 偏移 固定止损 — 止损数值输入 Magic Number — 每个订单的魔术编号 备注 — 订单备注 市场情绪过滤器 URL — 用于 API 请求 情绪买入/卖出过滤器 — 启用或禁用 情绪过滤器行为
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2 (4)
专家
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
专家
房地产公司准备就绪！ 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格/无人工智能 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |   FTMO 结果   |  公共社区 首发价格：189美元，下次定价：289美元（仅剩3本） 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 加入社区！ 请私信 我 并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。 设置 该系统即插即用。 Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。 只需将EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (6)
专家
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
作者的更多信息
Korrect Gold EA MT5
Korrect Trades
专家
Institutional-Grade Trading, Automated for You KORRECT GOLD EA   is a Smart Money Concepts + Fibonacci trading algorithm for MT5. It analyzes   market structure, liquidity zones, order blocks, fair value gaps, and Fibonacci retracement levels   to generate high-probability entries — just like professional traders. Built for traders who want   consistent, rule-based trading without emotional bias. Key Features Smart Money Concepts Core : Detects market structure shifts, liquidity sweeps, and ord
Korrect BTC EA
Korrect Trades
专家
Trade Bitcoin with institutional precision. The Korrect BTC EA is a fully Automated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, built on Smart Money Concepts (SMC) and Fibonacci retracement strategy – two of the most powerful tools in professional trading. Core Features : • Trades BTCUSD automatically on MT5 • Advanced SMC logic: detects liquidity zones, order blocks & market structure • Uses Fibonacci retracements for accurate entries & exits • 24/7 algorithmic execution – no emotions, no missed tra
筛选:
无评论
回复评论