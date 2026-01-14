KATH Neural Pulseは、ニューラルネットワーク技術を用いて高精度な取引機会を検知するように特別に設計された人工知能ベースのエキスパートアドバイザー（EA）です。静的な指標のみに依存する従来のロボットとは異なり、このシステムは市場の「脈動」を動的に分析し、最も収益性の高い価格パターンをリアルタイムで特定します。適応型アルゴリズムを用いることで、KATH Neural Pulseは強いトレンドの動きと市場の罠（フェイクアウト）を区別し、様々な市場状況においてより正確なエントリーとエグジットのシグナルを提供します。





このロボットの主な利点は、厳格な資金保護哲学にあります。KATH Neural Pulseは、マーチンゲール法やスケーラブルでないグリッド法といった高リスク戦略を完全に排除し、すべての取引は最初から論理的なストップロス注文とテイクプロフィット注文によって保護されています。主要なニュース変動を回避する自動ニュースフィルター機能とインテリジェントなリスク管理（自動ロットスケーリング）を備えたこのEAは、安定的かつ一貫した口座成長を実現します。これは、非常に簡単な操作でありながら信頼性の高い結果をもたらす高度な AI テクノロジーを望むトレーダー向けのプロフェッショナルな自動化ソリューションです。