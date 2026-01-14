KATH Neural Pulse

KATH Neural Pulse는 인공지능 기반의 EA(Expert Advisor)로, 신경망 기술을 통해 높은 정확도로 거래 기회를 포착하도록 특별히 설계되었습니다. 정적인 지표에만 의존하는 기존 로봇과 달리, 이 시스템은 시장의 "맥동"을 동적으로 분석하여 실시간으로 가장 수익성 높은 가격 패턴을 식별합니다. 적응형 알고리즘을 사용하는 KATH Neural Pulse는 강력한 추세 움직임과 시장 함정(가짜 매매)을 구분하여 다양한 시장 상황에서 더욱 정확한 진입 및 청산 신호를 제공합니다.





이 로봇의 가장 큰 장점은 엄격한 자본 보호 철학에 있습니다. KATH Neural Pulse는 마틴게일이나 확장성이 떨어지는 그리드와 같은 고위험 전략을 완전히 배제하고, 논리적인 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 주문을 통해 모든 거래를 처음부터 보호합니다. 주요 뉴스 변동성을 피하는 자동 뉴스 필터 기능과 지능형 위험 관리(자동 로트 스케일링) 기능을 갖춘 이 EA는 안정적이고 꾸준한 계좌 성장을 제공합니다. 매우 간단한 조작으로 신뢰할 수 있는 결과를 얻고자 하는 고급 AI 기술을 원하는 트레이더를 위한 전문 자동화 솔루션입니다.