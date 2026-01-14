KATH Neural Pulse es un Asesor Experto (EA) basado en inteligencia artificial diseñado específicamente para detectar oportunidades de negociación con gran precisión mediante la tecnología de redes neuronales. A diferencia de los robots tradicionales que se basan únicamente en indicadores estáticos, este sistema funciona analizando dinámicamente los "pulsos" del mercado para identificar los patrones de precios más rentables en tiempo real. Mediante un algoritmo adaptativo, el KATH Neural Pulse es capaz de distinguir entre fuertes movimientos de tendencia y trampas de mercado (fakeouts), proporcionando así señales de entrada y salida más precisas en diversas condiciones de mercado.





La principal ventaja del robot reside en su estricta filosofía de seguridad del capital. KATH Neural Pulse evita por completo las estrategias de alto riesgo como Martingale o Grids no escalables; en su lugar, cada operación está protegida desde el principio con órdenes lógicas de Stop Loss y Take Profit. Equipado con una función automática de Filtro de Noticias para evitar la volatilidad de las noticias importantes y una gestión inteligente del riesgo (Auto-Lot Scaling), este EA ofrece un crecimiento estable y constante de la cuenta. Se trata de una solución de automatización profesional para los operadores que desean una tecnología de IA avanzada con un funcionamiento extremadamente sencillo pero con resultados fiables.