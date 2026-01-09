Neural FX ist eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die speziell für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieses System nutzt eine ausgeklügelte Trendfolgestrategie, um während starker Marktmomente hochwahrscheinliche Einstiege zu identifizieren und sicherzustellen, dass Sie auf der richtigen Seite des Marktes bleiben.

Egal, ob Sie ein professioneller Händler oder ein Anfänger sind, dieser EA bietet eine "Set-and-Forget"-Erfahrung mit fortschrittlichen Risikomanagement-Protokollen.