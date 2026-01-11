Trande Candle MT4

트렌드 캔들 - 즉각적인 추세 파악 지표

트렌드 캔들 지표는 차트의 캔들에 자동으로 색상을 입혀 복잡한 분석을 시각적으로 이해하기 쉬운 그림으로 바꿔줍니다. 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색, 횡보는 회색으로 표시되어 시장의 강도와 방향을 즉시 파악할 수 있습니다. 이 도구는 두 개의 적응형 필터가 동기화되어 불필요한 노이즈 없이 명확한 신호를 제공합니다.

주요 이점

즉각적인 추세 시각화: 시장 방향을 한눈에 파악합니다.

재도색되지 않는 알고리즘: 신호는 캔들 종가에 고정되어 향후 변경되지 않으므로 과거 데이터에 대한 정확한 분석과 안정적인 거래를 보장합니다.

이중 신호 필터링: 빠른 필터와 느린 필터가 함께 작동하여 잘못된 움직임을 걸러내고 고품질 추세 조건을 강조합니다.

다양한 알림 방식: 팝업 창, 모바일 푸시 알림, 이메일 또는 소리 알림을 통해 추세 반전 알림을 받을 수 있습니다.

다양한 활용성: 모든 금융 상품 및 시간대에 적용 가능합니다.

트렌드 캔들은 누구를 위해 설계되었나요?

빠른 의사 결정과 간편한 매매를 중시하는 트레이더를 위해.

추세 파악 방법을 빠르게 배우고 싶은 초보 트레이더를 위해.

자신의 전략을 검증할 수 있는 신뢰할 수 있는 필터를 찾는 숙련된 트레이더를 위해.

권장 시간 프레임
반응성과 신호 신뢰도의 최적의 균형을 위해 H1 이상의 시간 프레임 사용을 권장합니다. 이 시간 프레임에서 지표는 시장의 노이즈를 효과적으로 걸러내고 안정적인 추세 움직임을 정확하게 포착합니다.

사용 방법

차트에 지표를 설치합니다.

필터 기간을 원하는 대로 설정합니다(기본 설정인 5/20은 이미 최적화되어 있습니다).

원하는 알림 유형을 활성화합니다.

캔들 색상을 모니터링하여 추세를 파악하고 적시에 신호를 수신합니다.

특별 출시 할인
선착순 50명에게는 $49에 제공됩니다. 선착순 판매 종료 후에는 가격이 인상됩니다. 프리미엄 추세 분석 도구를 특별 출시 가격으로 구매할 수 있는 기회입니다.

중요 사항
모든 구매자에게는 추가 분석 도구가 포함된 버전 2.0으로 무료 업그레이드가 제공됩니다.

제작자의 제품 더 보기
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
유틸리티
이 유틸리티는 차트에 경제 뉴스를 직접 표시합니다. 예정된 이벤트, 발표까지 남은 시간, 중요도를 보여주고 알림을 전송합니다. 대상: 경제 뉴스를 주시하는 트레이더 뉴스에 기반한 거래를 하는 트레이더 적시에 알림을 받고 싶은 트레이더 차트에서 간편하고 직관적인 캘린더를 필요로 하는 사용자 주요 기능 뉴스 패널 - 차트에 가장 가까운 경제 이벤트를 표시합니다. 통화 필터 - 거래하는 통화에 대한 뉴스만 표시합니다. 알림 - 뉴스 발표 전 선택한 시간에 알림을 보냅니다. 푸시 알림 - MetaTrader 모바일 기기로 알림을 보냅니다. 소리 알림 - 사용자 지정 가능한 소리 알림 색상 표시기 - 중요도 및 긴급도를 시각적으로 표시합니다. 설정 알림 시간(분) - 이벤트 발생 몇 분 전에 알림을 보낼지 설정합니다. 최소 중요도 - 알림을 보내기 위한 최소 뉴스 중요도 통화별 필터 - 현재 거래 중인 종목의 통화로 뉴스를 필터링합니다. 소리 알림 활성화 - 소리
FREE
Engulfing Pattern Scanner MT4
Alexandr Saprykin
지표
버전 4.4 단기적인 시간대에서 유연한 확인 시스템을 갖춘 Engulfing Pattern 감지를 위한 전문 지표입니다. 주요 기능: 유연한 시간대 설정 확정을 위한 하위 시간대를 완벽하게 사용자 정의 가능 M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 등 모든 조합 사용 가능 모든 거래 스타일 및 전략에 적합 3단계 신호 확인 약한 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 노란색 화살표 중간 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 파란색 화살표 강한 확정(사용자 정의 가능 시간대) - 녹색/빨간색 화살표 재설정 없이 안정적인 작동 화살표는 한 번 그려지며 사라지지 않습니다. 확정에는 마감된 캔들만 사용됩니다. 허위 트리거 방지 모든 거래 스타일에 적용 가능 스캘퍼: M1-M2-M5 데이 트레이더: M5-M15-H1 스윙 트레이더: M15-H1-H4 장기 투자자: H1-H4-D1 스마트 알림 시스템 현재 차트에서 관련 신호에 대해서만 알림이 전
Smart Pivot Points MT4
Alexandr Saprykin
지표
MetaTrader 4용 스마트 피벗 포인트 - 스마트 트레이딩을 위한 명확한 레벨 스마트 피벗 포인트는 MetaTrader 4용 전문 지표로, 차트에 주요 트레이딩 레벨을 자동으로 계산하여 표시해 줍니다. 복잡한 가격 움직임을 명확하고 구조화된 지도로 변환하여 지지선, 저항선, 가격 균형점, 그리고 잠재적 목표가를 강조합니다. 명확성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 도구는 외환, 암호화폐(비트코인, 이더리움), 주가지수, 주식, 원자재(XAUUSD) 등 모든 시장에서 활용 가능합니다. 이 지표는 계산 시간을 절약하고 분석에 객관성을 더하는 믿음직한 분석 도우미입니다. 시장 신호를 제공하거나 트레이딩 결정을 대신해 주는 것이 아니라, 트레이더 스스로 정보에 기반한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 고품질의 정보를 제공합니다. 주요 기능 및 이점 바로 사용 가능한 가격 좌표 시스템: 더 이상 레벨을 수동으로 그릴 필요가 없습니다. 중심 레벨(균형점), 지지선, 저항선, 매수
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
지표
버전 4.4 다중 시간대 확인 기능을 갖춘 Engulfing Candlestick Patterns 감지 전문 지표 주요 기능: 유연한 시간대 구성 확정을 위한 하위 시간대를 완벽하게 사용자 정의 가능 M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 등 원하는 조합으로 사용 가능 모든 거래 스타일 및 전략에 적용 가능 3단계 신호 확인 약한 확인(맞춤형 TF) - 노란색 화살표 중간 확인(맞춤형 TF) - 파란색 화살표 강한 확인(맞춤형 TF) - 녹색/빨간색 화살표 재도색 없이 안정적인 작동 화살표는 한 번 그려지며 사라지지 않습니다. 확정을 위해 마감된 캔들만 사용 허위 신호 방지 모든 거래 스타일에 적용 가능 스캘퍼: M1-M2-M5 데이 트레이더: M5-M15-H1 스윙 트레이더: M15-H1-H4 장기 트레이더: H1-H4-D1 스마트 알림 시스템 현재 막대 신호에 대해서만 알림이 전송됩니다. 지표 추가 시 과거 신호에서 스팸
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
지표
MetaTrader 5용 스마트 피벗 포인트 - 스마트 트레이딩을 위한 명확한 레벨 스마트 피벗 포인트는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 차트에 주요 트레이딩 레벨을 자동으로 계산하여 표시해 줍니다. 복잡한 가격 움직임을 명확하고 구조화된 지도로 변환하여 지지선, 저항선, 가격 균형점, 그리고 잠재적 목표가를 강조합니다. 명확성을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 이 도구는 외환, 암호화폐(비트코인, 이더리움), 주가지수, 주식, 원자재(XAUUSD) 등 모든 시장에서 활용 가능합니다. 이 지표는 계산 시간을 절약하고 분석에 객관성을 더하는 믿음직한 분석 도우미입니다. 시장 신호를 제공하거나 트레이딩 결정을 대신해 주는 것이 아니라, 트레이더 스스로 정보에 기반한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 고품질의 정보를 제공합니다. 주요 기능 및 이점 바로 사용 가능한 가격 좌표 시스템: 더 이상 레벨을 수동으로 그릴 필요가 없습니다. 중심 레벨(균형점), 지지선, 저항선, 매수
Trande Candle
Alexandr Saprykin
지표
트렌드 캔들 - 즉각적인 추세 파악 지표 트렌드 캔들 지표는 차트의 캔들에 자동으로 색상을 입혀 복잡한 분석을 시각적으로 이해하기 쉬운 그림으로 바꿔줍니다. 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색, 횡보는 회색으로 표시되어 시장의 강도와 방향을 즉시 파악할 수 있습니다. 이 도구는 두 개의 적응형 필터가 동기화되어 불필요한 노이즈 없이 명확한 신호를 제공합니다. 주요 이점 즉각적인 추세 시각화: 시장 방향을 한눈에 파악합니다. 재도색되지 않는 알고리즘: 신호는 캔들 종가에 고정되어 향후 변경되지 않으므로 과거 데이터에 대한 정확한 분석과 안정적인 거래를 보장합니다. 이중 신호 필터링: 빠른 필터와 느린 필터가 함께 작동하여 잘못된 움직임을 걸러내고 고품질 추세 조건을 강조합니다. 다양한 알림 방식: 팝업 창, 모바일 푸시 알림, 이메일 또는 소리 알림을 통해 추세 반전 알림을 받을 수 있습니다. 다양한 활용성: 모든 금융 상품 및 시간대에 적용 가능합니다. 트렌드 캔
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변