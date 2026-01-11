Trande Candle MT4

Indicador de Tendência (Trend Candle) — Leitura Instantânea de Tendências





O indicador de Tendência (Trend Candle) colore automaticamente as velas do seu gráfico, transformando análises complexas em uma imagem visualmente compreensível. Determine instantaneamente a força e a direção do mercado: verde para uma tendência de alta, vermelho para uma tendência de baixa e cinza para uma fase neutra. A ferramenta é baseada na sincronização de dois filtros adaptativos, fornecendo sinais claros sem ruídos desnecessários.





Principais Benefícios





Visualização instantânea da tendência: A direção do mercado é determinada num relance.





Algoritmo sem repintura: O sinal é fixado no fechamento da vela e não muda no futuro, garantindo uma análise honesta dos dados históricos e negociações confiáveis.





Filtragem dupla de sinais: Filtros rápidos e lentos trabalham juntos para filtrar movimentos falsos e destacar condições de tendência de alta qualidade.





Conjunto completo de alertas: Receba notificações de reversão de tendência por meio de janelas pop-up, notificações push para seu dispositivo móvel, e-mail ou alertas sonoros.





Versatilidade: O indicador funciona em todos os instrumentos financeiros e períodos de tempo.





Para quem o Indicador de Tendência (Trend Candle) foi desenvolvido?





Para traders que valorizam velocidade e facilidade na tomada de decisões. Para iniciantes que desejam aprender rapidamente a identificar tendências.





Para traders experientes que buscam um filtro confiável para confirmar suas estratégias.





Recomendação de Timeframe

Para obter o melhor equilíbrio entre reatividade e confiabilidade do sinal, recomendamos o uso de um timeframe de H1 ou superior. Nesses timeframes, o indicador filtra o ruído do mercado com mais eficácia e identifica com precisão movimentos de tendência estáveis.





Como Começar





Instale o indicador no gráfico.





Configure os períodos de filtro de acordo com sua preferência (as configurações padrão de 5/20 já estão otimizadas).





Habilite os tipos de alerta desejados.





Monitore a cor dos candles para identificar tendências e receber sinais em tempo real.





Oferta Especial de Lançamento

O preço inicial para os primeiros 50 compradores é de US$ 49. Após atingir esse limite, o preço do produto aumentará. Esta é a sua chance de adquirir uma ferramenta premium de análise de tendências a um preço especial de lançamento.





Observação Importante

Todos os compradores receberão uma atualização gratuita para a versão 2.0, que incluirá ferramentas de análise adicionais.