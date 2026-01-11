Trande Candle MT4

トレンドキャンドル — 瞬時にトレンドを読み取れるインジケーター

トレンドキャンドルインジケーターは、チャート上のローソク足の色を自動的に表示し、複雑な分析を視覚的に分かりやすく表示します。市場の強さと方向性を瞬時に判断できます。上昇トレンドは緑、下降トレンドは赤、中立局面は灰色で表示されます。このツールは2つの適応型フィルターを同期させることで、不要なノイズを排除し、明確なシグナルを提供します。

主なメリット

瞬時にトレンドを可視化：市場の方向性を一目で把握できます。

非再描画アルゴリズム：シグナルはローソク足の終値で固定され、その後は変更されません。これにより、過去のデータに基づいた正確な分析と信頼性の高い取引が可能になります。

デュアルシグナルフィルタリング：高速フィルターと低速フィルターが連携し、誤った動きをフィルタリングし、質の高いトレンド状況を浮き彫りにします。

充実したアラート：トレンド反転の通知は、ポップアップウィンドウ、モバイル端末へのプッシュ通知、メール、またはサウンドアラートで受信できます。

汎用性：このインジケーターは、あらゆる金融商品と時間枠で動作します。

トレンドキャンドルは誰のために設計されているのでしょうか？

スピードと意思決定の容易さを重視するトレーダー向け。

トレンドの特定方法をすぐに学びたい初心者向け。

戦略を検証するための信頼性の高いフィルターを探している経験豊富なトレーダー向け。

時間枠の推奨
反応性とシグナルの信頼性のバランスを最適に取るために、H1以上の時間枠の使用をお勧めします。これらの時間枠では、インジケーターは市場のノイズを最も効果的に除去し、安定したトレンドの動きを正確に特定します。

開始方法

インジケーターをチャートにインストールします。

フィルター期間をお好みに合わせて設定します（デフォルト設定の5/20はすでに最適化されています）。

必要なアラートタイプを有効にします。

ローソク足の色を監視してトレンドを特定し、タイムリーなシグナルを受け取ります。

特別ローンチオファー
先着50名様の開始価格は49ドルです。この上限に達した場合、製品価格は値上がりします。プレミアムトレンド分析ツールを特別ローンチ価格で購入するチャンスです。

重要なお知らせ
すべての購入者は、追加の分析ツールが含まれるバージョン2.0への無料アップグレードを受け取ります。

