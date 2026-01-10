Der GOLD vs USD RSI Cross Indikator ist ein professionelles Handelssystem, das die Gold/USD-Analyse revolutioniert, indem es mehrdimensionale Bestätigungssignale liefert. Dieser Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Präzision verlangen, und kombiniert traditionelles RSI-Momentum mit fortschrittlicher Relative-Stärke-Analyse, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten mit beispielloser Klarheit zu identifizieren. Er liefert abgestimmte Signale über mehrere Dimensionen, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten zu identifizieren.

Professionelle Schichtung : Über das Histogramm gezeichnete Linien für optimale Lesbarkeit

Intelligente Abkühlung : Verhindert die Ermüdung des Alarms durch intelligentes Timing

Messung der Stärke : Quantifiziert die Dominanz von Impulsen

Konflikt-Erkennung : Zeigt, wann man zur Seite treten sollte

Erkennung von Übereinstimmungen : Zeigt an, wenn ALLE Signale mit maximaler Wahrscheinlichkeit übereinstimmen

Risikoscheue Händler : Diejenigen, die mehrere Bestätigungen benötigen, bevor sie einsteigen

Forex-Portfolio-Manager : Analyse der USD-Stärke über mehrere Paare hinweg

Zielpublikum:

Seriöse Goldhändler (XAU/USD)

Forex-Profis, die eine Analyse der USD-Stärke benötigen

Händler, die der widersprüchlichen Signale mehrerer Indikatoren überdrüssig sind

Jeder, der institutionelle Tools zu Einzelhandelspreisen wünscht





Der einzige Indikator, der Ihnen zeigt, wenn ALLE Signale übereinstimmen - denn ein Signal reicht für den professionellen Handel nicht aus.





PROFESSIONAL-GRADE ANALYSIS

Gehen Sie mit unserem mehrschichtigen Bestätigungssystem, das von institutionellen Händlern verwendet wird, über einfache Indikatoren hinaus. Erkennen Sie, wann ALLE Signale mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% übereinstimmen.

Klare "WHEN TO TRADE" SIGNALE

Kein Rätselraten mehr. Grünes Histogramm + Gold RSI über USD + zinsbullisches Kreuz = mit hoher Wahrscheinlichkeit KAUFEN. Rotes Histogramm + USD über Gold + bärisches Kreuz = Hochwahrscheinlicher VERKAUF.

NIEMALS EINE CHANCE VERPASSEN

Umfassendes Warnsystem mit Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Lassen Sie sich bei Crosses, Divergenzen, Extremen und Stärkeänderungen benachrichtigen.

ZWEI BERECHNUNGSMODEN

Wählen Sie zwischen dem einfachen Modus für eine schnelle Analyse oder dem erweiterten Modus mit 7 Währungen und USD-Stärke für Genauigkeit auf Hedgefonds-Niveau.

Eingebautes RISIKOMANAGEMENT

Visuelle Konflikterkennung zeigt an, wenn Signale nicht übereinstimmen - Ihr eingebauter "Stand aside"-Indikator, der Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit verhindert.

ULTIMATIVE VISUELLE KLARHEIT

Ein professionelles Schichtensystem sorgt dafür, dass die Linien über dem Histogramm erscheinen und so perfekt lesbar sind. Einstellbare Farben und Breiten für persönliche Vorlieben.





Dies ist nicht nur ein weiterer RSI-Indikator. Es handelt sich um ein komplettes Handelssystem, das die besten Elemente von Momentum-, Relative-Stärke- und Multi-Timeframe-Analysen in einem leistungsstarken visuellen Paket mit professionellen Warnmeldungen kombiniert. Wenn Sie ernsthaft mit Gold handeln, ist dies das Tool, auf das Sie gewartet haben.