GOLD vs USD
- Indikatoren
- Nnamdi Kennedy Ifeorah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Goldstandard im Goldhandel: Multi-Confirmation RSI System mit Echtzeit-Alarmen
EINLEITUNG
Der GOLD vs USD RSI Cross Indikator ist ein professionelles Handelssystem, das die Gold/USD-Analyse revolutioniert, indem es mehrdimensionale Bestätigungssignale liefert. Dieser Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Präzision verlangen, und kombiniert traditionelles RSI-Momentum mit fortschrittlicher Relative-Stärke-Analyse, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten mit beispielloser Klarheit zu identifizieren. Er liefert abgestimmte Signale über mehrere Dimensionen, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten zu identifizieren.
BESONDERE MERKMALE
1. Dual-Mode USD-Stärke-Berechnung
Einfacher Modus: Schnelle inverse RSI-Berechnung für eine schnelle Analyse
Erweiterter Modus: 7-Währungskorb (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, USDNZD) für Genauigkeit auf institutionellem Niveau
2. Mehrschichtiges Bestätigungssystem
Visuelles Stärke-Histogramm: Farbkodierte Momentum-Anzeige (Grün=Gold stark, Rot=USD stark)
Zwei RSI-Linien: Traditioneller Gold-RSI vs. USD-Stärke-RSI
Signalpfeile: Klare Cross- und Divergenzsignale
Professionelle Schichtung: Über das Histogramm gezeichnete Linien für optimale Lesbarkeit
3. Umfassendes Alarmsystem
4 Alarmtypen: Kreuzungen, Divergenzen, Extreme und Stärkeänderungen
3 Übermittlungskanäle: Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen
Intelligente Abkühlung: Verhindert die Ermüdung des Alarms durch intelligentes Timing
4. Analyse auf institutioneller Ebene
Erkennung von Übereinstimmungen: Zeigt an, wenn ALLE Signale mit maximaler Wahrscheinlichkeit übereinstimmen
Konflikt-Erkennung: Zeigt, wann man zur Seite treten sollte
Messung der Stärke: Quantifiziert die Dominanz von Impulsen
PARAMETER
Kern-Einstellungen
RSI_Length (14) : Einstellbarer Zeitraum für die Empfindlichkeit
Überkaufte/überverkaufte Niveaus (70/30) : Anpassbare Handelszonen
Glättung_Periode (3) : Reduziert das Rauschen für klarere Signale
Anzeige-Optionen
Histogram_Width : Einstellbare Balkendicke
RSI_Linien anzeigen/Stärke_Histogramm anzeigen : Sichtbarkeit der Elemente umschalten
Use_Multi_Currency_USD : Umschalten zwischen einfachem/erweitertem Modus
Konfiguration der Warnungen
Individuelles Umschalten für jeden Alarmtyp
Filter für Stärke-Schwellenwerte
Einstellungen für Multi-Channel-Benachrichtigungen
NUTZUNG & ANWENDUNG
Für Day Trader
Zeitrahmen M5-M30 für Intraday-Gelegenheiten
Echtzeit-Warnungen für sofortiges Handeln
Klare Einstiegs-/Ausstiegssignale bei schnellen Märkten
Für Swing Trader
H4-D1-Zeitrahmen für die Trendanalyse
Divergenzerfassung für frühzeitige Umkehrwarnungen
Stärkemessung zur Trendbestätigung
Für Positionstrader
W1-MN1-Zeitrahmen für die Identifizierung wichtiger Trends
USD-Stärke in mehreren Währungen zur fundamentalen Bestätigung
Ausrichtungssignale für einen überzeugenden Einstieg
BESONDERS GEEIGNET FÜR
Gold (XAU/USD)-Spezialisten: Engagierte Goldhändler, die fortgeschrittene Tools benötigen
Forex-Portfolio-Manager: Analyse der USD-Stärke über mehrere Paare hinweg
Multi-Asset-Händler: Korrelieren Sie Gold mit USD-Bewegungen
Risikoscheue Händler: Diejenigen, die mehrere Bestätigungen benötigen, bevor sie einsteigen
Professionelle Analysten: Institutionelle Tools für die Kundenanalyse
Zielpublikum:
Seriöse Goldhändler (XAU/USD)
Forex-Profis, die eine Analyse der USD-Stärke benötigen
Händler, die der widersprüchlichen Signale mehrerer Indikatoren überdrüssig sind
Jeder, der institutionelle Tools zu Einzelhandelspreisen wünscht
Der einzige Indikator, der Ihnen zeigt, wenn ALLE Signale übereinstimmen - denn ein Signal reicht für den professionellen Handel nicht aus.
PROFESSIONAL-GRADE ANALYSIS
Gehen Sie mit unserem mehrschichtigen Bestätigungssystem, das von institutionellen Händlern verwendet wird, über einfache Indikatoren hinaus. Erkennen Sie, wann ALLE Signale mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% übereinstimmen.
Klare "WHEN TO TRADE" SIGNALE
Kein Rätselraten mehr. Grünes Histogramm + Gold RSI über USD + zinsbullisches Kreuz = mit hoher Wahrscheinlichkeit KAUFEN. Rotes Histogramm + USD über Gold + bärisches Kreuz = Hochwahrscheinlicher VERKAUF.
NIEMALS EINE CHANCE VERPASSEN
Umfassendes Warnsystem mit Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen. Lassen Sie sich bei Crosses, Divergenzen, Extremen und Stärkeänderungen benachrichtigen.
ZWEI BERECHNUNGSMODEN
Wählen Sie zwischen dem einfachen Modus für eine schnelle Analyse oder dem erweiterten Modus mit 7 Währungen und USD-Stärke für Genauigkeit auf Hedgefonds-Niveau.
Eingebautes RISIKOMANAGEMENT
Visuelle Konflikterkennung zeigt an, wenn Signale nicht übereinstimmen - Ihr eingebauter "Stand aside"-Indikator, der Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit verhindert.
ULTIMATIVE VISUELLE KLARHEIT
Ein professionelles Schichtensystem sorgt dafür, dass die Linien über dem Histogramm erscheinen und so perfekt lesbar sind. Einstellbare Farben und Breiten für persönliche Vorlieben.
Dies ist nicht nur ein weiterer RSI-Indikator. Es handelt sich um ein komplettes Handelssystem, das die besten Elemente von Momentum-, Relative-Stärke- und Multi-Timeframe-Analysen in einem leistungsstarken visuellen Paket mit professionellen Warnmeldungen kombiniert. Wenn Sie ernsthaft mit Gold handeln, ist dies das Tool, auf das Sie gewartet haben.