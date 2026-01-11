Trande Candle MT4

Indicateur de Tendance en Bougies — Lecture Instantanée de la Tendance

L'indicateur de Tendance en Bougies colore automatiquement les bougies de votre graphique, transformant une analyse complexe en une représentation visuelle claire. Déterminez instantanément la force et la direction du marché : vert pour une tendance haussière, rouge pour une tendance baissière et gris pour une phase neutre. Cet outil repose sur la synchronisation de deux filtres adaptatifs, fournissant des signaux clairs et précis.

Principaux avantages

Visualisation instantanée de la tendance : La direction du marché est déterminée en un coup d'œil.

Algorithme sans repeint : Le signal est fixe à la clôture de la bougie et reste inchangé par la suite, garantissant une analyse fiable des données historiques et un trading précis.

Double filtrage du signal : Les filtres rapide et lent fonctionnent de concert pour éliminer les faux mouvements et mettre en évidence les tendances de qualité.

Alertes complètes : Recevez des notifications de retournement de tendance par fenêtres contextuelles, notifications push sur votre appareil mobile, e-mail ou alertes sonores.

Polyvalence : Cet indicateur fonctionne sur tous les instruments financiers et toutes les unités de temps.

À qui s'adresse l'indicateur de Tendance en Bougies ?

Pour les traders qui privilégient la rapidité et la facilité de prise de décision.

Pour les débutants qui souhaitent apprendre rapidement à identifier les tendances.

Pour les traders expérimentés recherchant un filtre fiable pour confirmer leurs stratégies.

Recommandation d'unité de temps

Pour un équilibre optimal entre réactivité et fiabilité du signal, nous recommandons d'utiliser une unité de temps H1 ou supérieure. Sur ces unités de temps, l'indicateur filtre efficacement le bruit du marché et identifie avec précision les mouvements de tendance stables.

Comment démarrer

Installez l'indicateur sur le graphique.

Configurez les périodes de filtrage selon vos préférences (les paramètres par défaut de 5/20 sont déjà optimisés).

Activez les types d'alertes souhaités.

Surveillez la couleur des chandeliers pour identifier les tendances et recevoir des signaux en temps opportun.

Offre de lancement spéciale

Le prix de lancement pour les 50 premiers acheteurs est de 49 $. Une fois cette limite atteinte, le prix du produit augmentera. C'est l'occasion d'acquérir un outil d'analyse de tendance premium à un prix de lancement exceptionnel.

Note importante

Tous les acheteurs bénéficient d'une mise à niveau gratuite vers la version 2.0, qui inclura des outils d'analyse supplémentaires.

