Engulfing Pattern Scanner MT4

Version 4.4

Ein professioneller Indikator zur Erkennung des Engulfing-Musters mit einem flexiblen Bestätigungssystem für niedrigere Zeitrahmen.


Hauptmerkmale:

Flexible Zeitrahmeneinstellungen

Vollständig anpassbare niedrigere Zeitrahmen zur Bestätigung

Beliebige Kombinationen möglich: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 usw.

Geeignet für jeden Handelsstil und jede Strategie

Dreistufige Signalbestätigung

Schwache Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – gelbe Pfeile

Mittlere Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – blaue Pfeile

Starke Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – grüne/rote Pfeile

Zuverlässiger Betrieb ohne Neuzeichnen

Pfeile werden nur einmal gezeichnet und verschwinden nicht

Nur geschlossene Kerzen werden zur Bestätigung verwendet

Schutz vor Fehlsignalen

Anpassbar an jeden Handelsstil

Für Scalper: M1-M2-M5

Für Intraday-Trader: M5-M15-H1

Für Swing-Trader: M15-H1-H4

Für langfristige Anleger: H1-H4-D1

Intelligentes Benachrichtigungssystem

Benachrichtigungen werden NUR für relevante Signale des aktuellen Balkens gesendet.

Keine Spam-Benachrichtigungen mit alten Signalen beim Hinzufügen eines Indikators.

Benachrichtigungen mit Tonunterstützung

Beliebte Einstellungen:

Schnellsignale: M1-M3-M5

Ausgewogen: M5-M15-H1

Konservativ: M15-H1-H4

Langfristig: H1-H4-D1

Technische Merkmale:

Vollständig anpassbare Bestätigungszeiträume

Funktioniert auf allen wichtigen Zeitrahmen

Zeichnet Signale nicht neu

Mindestanzahl an Balken: 100

Unterstützung aller Handelsinstrumente

Der Indikator passt sich Ihrer Handelsstrategie an, nicht umgekehrt. Sie wählen die Zeitrahmen für die Bestätigung aus – ein universelles Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen.

Version 2.0

Ein Indikator zur automatischen Suche nach Engulfing-Mustern im Chart. Der Indikator sucht nach bullischen und bärischen Engulfing-Mustern, bestätigt diese in einem niedrigeren Zeitrahmen und zeigt Einstiegssignale an.

Funktionen:

Erkennt klassische Engulfing-Muster

Bestätigt Signale in einem niedrigeren Zeitrahmen

Zeigt Kauf-/Verkaufssignale an

Sendet Benachrichtigungen (akustisch, per Signal)

Funktioniert in allen Zeitrahmen

So funktioniert es:

Erkennt Engulfing-Muster im aktuellen Zeitrahmen

Prüft die Bestätigung in einem niedrigeren Zeitrahmen

Zeichnet Einstiegssignale an

Sendet Benachrichtigungen

Einrichtung in 2 Minuten:

Indikator installieren

Zeitrahmen für die Bestätigung auswählen (z. B. M15 für H1)

Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (standardmäßig aktiviert)
