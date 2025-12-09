Engulfing Pattern Scanner MT4

Version 4.4 Ein professioneller Indikator zur Erkennung des Engulfing-Musters mit einem flexiblen Bestätigungssystem für niedrigere Zeitrahmen.





Flexible Zeitrahmeneinstellungen





Vollständig anpassbare niedrigere Zeitrahmen zur Bestätigung





Beliebige Kombinationen möglich: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 usw.





Geeignet für jeden Handelsstil und jede Strategie





Dreistufige Signalbestätigung





Schwache Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – gelbe Pfeile





Mittlere Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – blaue Pfeile





Starke Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – grüne/rote Pfeile





Zuverlässiger Betrieb ohne Neuzeichnen





Pfeile werden nur einmal gezeichnet und verschwinden nicht





Nur geschlossene Kerzen werden zur Bestätigung verwendet





Schutz vor Fehlsignalen





Anpassbar an jeden Handelsstil





Für Scalper: M1-M2-M5





Für Intraday-Trader: M5-M15-H1





Für Swing-Trader: M15-H1-H4





Für langfristige Anleger: H1-H4-D1





Intelligentes Benachrichtigungssystem





Benachrichtigungen werden NUR für relevante Signale des aktuellen Balkens gesendet.





Keine Spam-Benachrichtigungen mit alten Signalen beim Hinzufügen eines Indikators.





Benachrichtigungen mit Tonunterstützung





Beliebte Einstellungen:





Schnellsignale: M1-M3-M5





Ausgewogen: M5-M15-H1





Konservativ: M15-H1-H4





Langfristig: H1-H4-D1





Technische Merkmale:





Vollständig anpassbare Bestätigungszeiträume





Funktioniert auf allen wichtigen Zeitrahmen





Zeichnet Signale nicht neu





Mindestanzahl an Balken: 100





Unterstützung aller Handelsinstrumente





Der Indikator passt sich Ihrer Handelsstrategie an, nicht umgekehrt. Sie wählen die Zeitrahmen für die Bestätigung aus – ein universelles Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen.





