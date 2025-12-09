Engulfing Pattern Scanner MT4
- Indikatoren
- Alexandr Saprykin
- Version: 4.4
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Ein professioneller Indikator zur Erkennung des Engulfing-Musters mit einem flexiblen Bestätigungssystem für niedrigere Zeitrahmen.
Hauptmerkmale:
Flexible Zeitrahmeneinstellungen
Vollständig anpassbare niedrigere Zeitrahmen zur Bestätigung
Beliebige Kombinationen möglich: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4 usw.
Geeignet für jeden Handelsstil und jede Strategie
Dreistufige Signalbestätigung
Schwache Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – gelbe Pfeile
Mittlere Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – blaue Pfeile
Starke Bestätigung (anpassbarer Zeitrahmen) – grüne/rote Pfeile
Zuverlässiger Betrieb ohne Neuzeichnen
Pfeile werden nur einmal gezeichnet und verschwinden nicht
Nur geschlossene Kerzen werden zur Bestätigung verwendet
Schutz vor Fehlsignalen
Anpassbar an jeden Handelsstil
Für Scalper: M1-M2-M5
Für Intraday-Trader: M5-M15-H1
Für Swing-Trader: M15-H1-H4
Für langfristige Anleger: H1-H4-D1
Intelligentes Benachrichtigungssystem
Benachrichtigungen werden NUR für relevante Signale des aktuellen Balkens gesendet.
Keine Spam-Benachrichtigungen mit alten Signalen beim Hinzufügen eines Indikators.
Benachrichtigungen mit Tonunterstützung
Beliebte Einstellungen:
Schnellsignale: M1-M3-M5
Ausgewogen: M5-M15-H1
Konservativ: M15-H1-H4
Langfristig: H1-H4-D1
Technische Merkmale:
Vollständig anpassbare Bestätigungszeiträume
Funktioniert auf allen wichtigen Zeitrahmen
Zeichnet Signale nicht neu
Mindestanzahl an Balken: 100
Unterstützung aller Handelsinstrumente
Der Indikator passt sich Ihrer Handelsstrategie an, nicht umgekehrt. Sie wählen die Zeitrahmen für die Bestätigung aus – ein universelles Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen.
Version 2.0
Ein Indikator zur automatischen Suche nach Engulfing-Mustern im Chart. Der Indikator sucht nach bullischen und bärischen Engulfing-Mustern, bestätigt diese in einem niedrigeren Zeitrahmen und zeigt Einstiegssignale an.
Funktionen:
Erkennt klassische Engulfing-Muster
Bestätigt Signale in einem niedrigeren Zeitrahmen
Zeigt Kauf-/Verkaufssignale an
Sendet Benachrichtigungen (akustisch, per Signal)
Funktioniert in allen Zeitrahmen
So funktioniert es:
Erkennt Engulfing-Muster im aktuellen Zeitrahmen
Prüft die Bestätigung in einem niedrigeren Zeitrahmen
Zeichnet Einstiegssignale an
Sendet Benachrichtigungen
Einrichtung in 2 Minuten:
Indikator installieren
Zeitrahmen für die Bestätigung auswählen (z. B. M15 für H1)
Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren (standardmäßig aktiviert)