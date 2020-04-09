Economic Calendar AS
- Utilitys
- Alexandr Saprykin
- Version: 1.5
Dieses Tool zeigt Wirtschaftsnachrichten direkt im Diagramm an. Es zeigt anstehende Ereignisse, die Zeit bis zu ihrer Veröffentlichung, ihre Bedeutung und versendet Benachrichtigungen.
Für:
Für Trader, die Wirtschaftsnachrichten verfolgen
Für alle, die auf Basis von Nachrichten handeln
Für Trader, die zeitnahe Benachrichtigungen erhalten möchten
Für Nutzer, die einen einfachen und intuitiven Kalender direkt im Chart benötigen
Hauptfunktionen: Nachrichtenbereich – Zeigt das nächste Wirtschaftsereignis im Chart an
Währungsfilter – Zeigt nur Nachrichten für die Währungen Ihres Handelsinstruments an
Benachrichtigungen – Benachrichtigt Sie einen ausgewählten Zeitpunkt vor der Veröffentlichung einer Nachricht
Push-Benachrichtigungen – Sendet Benachrichtigungen an Ihr MetaTrader-Mobilgerät
Akustische Benachrichtigungen – Anpassbare akustische Benachrichtigungen
Farbindikator – Visuelle Anzeige von Wichtigkeit und Dringlichkeit
Einstellungen: Benachrichtigungsminuten vor dem Ereignis – Wie viele Minuten vor dem Ereignis soll eine Benachrichtigung gesendet werden?
Mindestwichtigkeit – Mindestwichtigkeit einer Nachricht für eine Benachrichtigung
Nach Währung filtern – Nachrichten nach der Währung des aktuellen Symbols filtern
Akustische Benachrichtigung aktivieren – Akustische Benachrichtigungen aktivieren
Push-Benachrichtigung aktivieren – Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone aktivieren
Zusätzliche Benachrichtigung 1 Minute vor dem Ereignis aktivieren
Anleitung Anwendung
Installieren Sie das Hilfsprogramm auf dem Diagramm.
Konfigurieren Sie die Einstellungen im Eigenschaftenfenster.
Das Bedienfeld wird in der oberen linken Ecke angezeigt.
Benachrichtigungen werden zum festgelegten Zeitpunkt vor dem Ereignis versendet.