Economic Calendar AS

Dieses Tool zeigt Wirtschaftsnachrichten direkt im Diagramm an. Es zeigt anstehende Ereignisse, die Zeit bis zu ihrer Veröffentlichung, ihre Bedeutung und versendet Benachrichtigungen.









Für:





Für Trader, die Wirtschaftsnachrichten verfolgen





Für alle, die auf Basis von Nachrichten handeln





Für Trader, die zeitnahe Benachrichtigungen erhalten möchten





Für Nutzer, die einen einfachen und intuitiven Kalender direkt im Chart benötigen





Hauptfunktionen: Nachrichtenbereich – Zeigt das nächste Wirtschaftsereignis im Chart an





Währungsfilter – Zeigt nur Nachrichten für die Währungen Ihres Handelsinstruments an





Benachrichtigungen – Benachrichtigt Sie einen ausgewählten Zeitpunkt vor der Veröffentlichung einer Nachricht





Push-Benachrichtigungen – Sendet Benachrichtigungen an Ihr MetaTrader-Mobilgerät





Akustische Benachrichtigungen – Anpassbare akustische Benachrichtigungen





Farbindikator – Visuelle Anzeige von Wichtigkeit und Dringlichkeit





Einstellungen: Benachrichtigungsminuten vor dem Ereignis – Wie viele Minuten vor dem Ereignis soll eine Benachrichtigung gesendet werden?





Mindestwichtigkeit – Mindestwichtigkeit einer Nachricht für eine Benachrichtigung





Nach Währung filtern – Nachrichten nach der Währung des aktuellen Symbols filtern





Akustische Benachrichtigung aktivieren – Akustische Benachrichtigungen aktivieren





Push-Benachrichtigung aktivieren – Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone aktivieren





Zusätzliche Benachrichtigung 1 Minute vor dem Ereignis aktivieren





Anleitung Anwendung

Installieren Sie das Hilfsprogramm auf dem Diagramm.





Konfigurieren Sie die Einstellungen im Eigenschaftenfenster.





Das Bedienfeld wird in der oberen linken Ecke angezeigt.





Benachrichtigungen werden zum festgelegten Zeitpunkt vor dem Ereignis versendet.