Economic Calendar AS

Dieses Tool zeigt Wirtschaftsnachrichten direkt im Diagramm an. Es zeigt anstehende Ereignisse, die Zeit bis zu ihrer Veröffentlichung, ihre Bedeutung und versendet Benachrichtigungen.


Für:

Für Trader, die Wirtschaftsnachrichten verfolgen

Für alle, die auf Basis von Nachrichten handeln

Für Trader, die zeitnahe Benachrichtigungen erhalten möchten

Für Nutzer, die einen einfachen und intuitiven Kalender direkt im Chart benötigen

Hauptfunktionen: Nachrichtenbereich – Zeigt das nächste Wirtschaftsereignis im Chart an

Währungsfilter – Zeigt nur Nachrichten für die Währungen Ihres Handelsinstruments an

Benachrichtigungen – Benachrichtigt Sie einen ausgewählten Zeitpunkt vor der Veröffentlichung einer Nachricht

Push-Benachrichtigungen – Sendet Benachrichtigungen an Ihr MetaTrader-Mobilgerät

Akustische Benachrichtigungen – Anpassbare akustische Benachrichtigungen

Farbindikator – Visuelle Anzeige von Wichtigkeit und Dringlichkeit

Einstellungen: Benachrichtigungsminuten vor dem Ereignis – Wie viele Minuten vor dem Ereignis soll eine Benachrichtigung gesendet werden?

Mindestwichtigkeit – Mindestwichtigkeit einer Nachricht für eine Benachrichtigung

Nach Währung filtern – Nachrichten nach der Währung des aktuellen Symbols filtern

Akustische Benachrichtigung aktivieren – Akustische Benachrichtigungen aktivieren

Push-Benachrichtigung aktivieren – Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone aktivieren

Zusätzliche Benachrichtigung 1 Minute vor dem Ereignis aktivieren

Anleitung Anwendung
Installieren Sie das Hilfsprogramm auf dem Diagramm.

Konfigurieren Sie die Einstellungen im Eigenschaftenfenster.

Das Bedienfeld wird in der oberen linken Ecke angezeigt.

Benachrichtigungen werden zum festgelegten Zeitpunkt vor dem Ereignis versendet.
