Trande Candle MT4

MetaTrader 4 智能枢轴点指标 — 清晰的交易水平线 智能枢轴点指标是一款适用于 MetaTrader 4 的专业指标，可自动计算并在图表上显示一整套关键交易水平线。它将纷繁的价格走势转化为清晰的结构化图表，突出显示支撑位、阻力位、价格平衡点和潜在目标区域。该工具专为重视清晰度的交易者而设计，适用于任何市场：外汇、加密货币（比特币、以太坊）、股指、股票和大宗商品（XAUUSD）。 该指标是您可靠的分析助手，可节省计算时间并为您的分析增添客观性。它不会提供市场信号或替您做决定，而是为您做出明智的交易决策提供高质量的信息基础。 主要功能和优势 即用型价格坐标系统：无需再手动绘制水平线。五条清晰的线条会立即显示在图表上：中心水平线（平衡点）、支撑位、阻力位、买入目标位和卖出目标位。 完全自定义显示内容：您可以决定显示哪些信息。轻松启用或禁用级别组和价格标签，根据您的策略定制图表，并保持工作区整洁。 完全灵活的计算方式：选择任意时间周期进行计算——从用于超短线交易的分钟级（M5、M15）到用于波段交易的日线（D1）和周线（W1）。通过指定要使用的历史数据周期数来调整分析