Trande Candle MT4
- 指标
- Alexandr Saprykin
- 版本: 1.0
- 激活: 10
趋势蜡烛图——即时趋势解读指标
趋势蜡烛图指标会自动为图表蜡烛图着色，将复杂的分析转化为直观易懂的图像。它能即时判断市场强弱和方向：绿色代表上升趋势，红色代表下降趋势，灰色代表中性阶段。该工具基于两个自适应滤波器的同步，提供清晰的信号，避免不必要的干扰。
主要优势
即时趋势可视化：市场方向一目了然。
不重绘算法：信号固定在蜡烛图收盘时，未来不会改变，确保对历史数据进行真实分析，从而实现可靠的交易。
双重信号过滤：快速和慢速滤波器协同工作，过滤掉虚假信号，突出高质量的趋势信号。
全方位警报：可通过弹出窗口、推送通知到您的移动终端、电子邮件或声音警报接收趋势反转通知。
通用性：该指标适用于所有金融工具和时间周期。
趋势蜡烛图指标的目标用户是谁？
适用于重视速度和决策便捷性的交易者。
适用于希望快速学习如何识别趋势的初学者。
适用于寻求可靠过滤器以验证交易策略的经验丰富的交易者。
时间框架建议
为了在反应速度和信号可靠性之间取得最佳平衡，我们建议使用 H1 或更高的时间框架。在这些时间框架下，该指标能够最有效地过滤市场噪音，并准确识别稳定的趋势走势。
如何开始使用
将指标安装到图表上。
根据您的偏好配置过滤周期（默认设置 5/20 已优化）。
启用所需的警报类型。
监控蜡烛图的颜色以识别趋势并接收及时的信号。
特别优惠
前 50 位购买者可享受 49 美元的优惠价格。达到此限额后，产品价格将上涨。这是您以特别优惠价格购买高级趋势分析工具的绝佳机会。
重要提示
所有购买者均可免费升级到 2.0 版本，该版本将包含更多分析工具。