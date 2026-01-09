Gold or MT4 ea

Gold or Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas Experten

Expert Advisor für den Goldhandel. Der Expert Advisor verwendet drei Indikatoren, von denen einer ein speziell für den Goldhandel entwickelter Indikator ist. Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $50. Endpreis $999 Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden Der Experte verwendet drei Indikatoren, die sind: Benutzerdefinierter Indikator: Der Indikator gibt ein Signal für die Richtung, in die sich der Ma