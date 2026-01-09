Gold or MT4 ea
- Experten
- Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Expert Advisor für den Goldhandel. Der Expert Advisor verwendet drei Indikatoren, von denen einer ein speziell für den Goldhandel entwickelter Indikator ist.
Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit.
Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $50. Endpreis $999
Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden
Der Experte verwendet drei Indikatoren, die sind:
- Benutzerdefinierter Indikator: Der Indikator gibt ein Signal für die Richtung, in die sich der Markt bewegen könnte. Wenn er zum Beispiel eine blaue Farbe anzeigt, sagt er voraus, dass der Preis steigen wird und wird nur Kaufgeschäfte eröffnen. Ist die Farbe rot, sagt er voraus, dass der Preis fallen wird und eröffnet nur Verkaufsgeschäfte.
- RSI-Indikator: Die Verwendung des RSI auf diese Weise (30-50 für den Verkauf und 50-70 für den Kauf) hilft,mit der Marktdynamik zu handelnanstatt gegen sie.
Der RSI-Wert von 50 fungiert als Gleichgewichtspunkt, der Einstiege während gesunder Trends ermöglicht und späte Einstiege in der Nähe von überkauften oder überverkauften Extremen vermeidet.
- MACD-Indikator: hilft zu bestätigen, ob die Kursbewegung genügend Schwung hat, um sich fortzusetzen, und ermöglicht es, starken Trends zu folgen und schwache oder unsichere Marktbedingungen zu vermeiden.
Expertenlogik :
- Eröffnen Sie eine Kaufposition: Wenn derCustom-Indikator blau ist und der RSI-Indikator ( 50-70) und der MACD-Indikator > 0 ODERder MACD kreuzt über dem Signal.
- Eröffnen Sie eine Verkaufsposition: Wenn derbenutzerdefinierte Indikatorrot ist und der RSI-Indikator(30-50 ) und der MACD-Indikator < 0 ODER derMACD kreuzt unter Signal.
Sie können die Indikatoreinstellungen steuern, um die Einstiegsbedingungen nach Ihren Wünschen zu verwalten, oder Sie können mich kontaktieren, um eine fertige Einstellungsdatei zu erhalten.
Einstellungen und Funktionen :
Risikomanagement :
- Risiko (Lot) : Definiert den Basis-Risikowert, der für die Positionsgröße verwendet wird, abhängig vom gewählten Risikomodus.
- Risikomodus : Legt fest, wie das Handelsvolumen berechnet wird:
- Standard : Verwendet die interne Lot-Berechnung des EA.
- Festes Volumen: Handelt mit einer festen Losgröße.
- Min-Betrag: Verwendet die minimal zulässige Losgröße.
- % des Eigenkapitals: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet.
- % des Saldos: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontosaldos berechnet.
- % der freien Marge: Das Risiko basiert auf der verfügbaren freien Marge.
- % des Guthabens: Das Risiko wird auf der Grundlage des Kontoguthabens berechnet.
- Nachlaufender Stopp: Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.
- Trailing-Stop-Niveau (%): Prozentuales Niveau, bei dem der Trailing-Stop dem Preis folgt, um Gewinne zu sichern.
- Equity Drawdown Limit (%): Maximal zulässiger Equity Drawdown. Bei Erreichen dieser Grenze stoppt der EA das Eröffnen neuer Trades, um das Konto zu schützen (zum Deaktivieren auf 0 setzen).
Schließen der Position :
- SL-Typ : Legt fest, wie der Stop Loss berechnet wird:
- Swing: Der Stop Loss wird auf der Grundlage der letzten Höchst-/Tiefstwerte des Swing platziert.
- Durchschnittliche Spanne : Der Stop Loss basiert auf der durchschnittlichen Preisspanne.
- Max Range : Der Stop Loss basiert auf der maximalen Preisspanne der letzten Zeit.
- Feste Punkte : Der Stop Loss wird auf eine feste Anzahl von Punkten festgelegt.
- SL-Abweichung (Punkte): Legt den Stop-Loss-Abstand in Punkten fest oder passt seine Berechnung je nach ausgewähltem SL-Typ an.
- TP-Koeffizient für SL: Der Take Profit wird als Vielfaches des Stop-Loss-Abstandes berechnet (Beispiel: 1,0 = TP ist gleich SL, 2,0 = TP ist doppelt so groß wie SL).
Empfehlung :
- Symbol Währung : XAUUSD (Gold).
- Zeitrahmen : H1 (Stunde).
- Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).
Die übrigen Einstellungen sind klar und einfach zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mich privat kontaktieren.